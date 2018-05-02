10 безумно красивых фильмов, которые порадуют истинных эстетов

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Бывают фильмы, каждый кадр которых напоминает полотно художника. Их хочется ставить на паузу и часами наслаждаться красотой и невероятной эстетикой.

AdMe.ru собрал для вас именно такие визуальные шедевры. Приятного просмотра!

О теле и душе (Testről és lélekről)

В ролях: Геза Морчани, Александра Борбей, Золтан Шнайдер, Эрвин Надь Необычная и трогательная история любви. Стеснительная Мария устраивается работать на скотобойню. Вскоре она узнает, что ей и финансовому директору предприятия Эндре снится один и тот же сон. Это помогает им сблизиться и поверить в то, что им суждено быть вместе. В 2017 году фильм стал лучшим на Берлинском международном кинофестивале. Рейтинг IMDb — 7,7

Тельма (Thelma)

В ролях: Элли Харбоа, Эллен Доррит Петерсен, Хенрик Рафаелсен, Ванесса Боргли Мистический триллер с необычным сюжетом. В центре истории — молодая студентка Тельма, которая приехала учиться в Осло. Девушку воспитывали в традициях христианского фундаментализма. Как только Тельма позволяет себе нарушения табу родителей, с нею начинают происходить паранормальные вещи. Критики называют «Тельму» фильмом ужасов для тех, кто не любит ужасы. Рейтинг IMDb — 7,1

Повесть о любви и тьме (A Tale of Love and Darkness)

В ролях: Натали Портман, Макрам Хури, Джилад Кахана, Амир Теслер Пронзительная история жизни одного человека, неразрывно связанная с историей его народа. Фильм основан на автобиографии известного израильского писателя Амоса Оза. В ней он рассказывает о матери Фани, судьбе своей семьи и всего Израиля. «Повесть о любви и тьме» — режиссерский дебют актрисы Натали Портман. Рейтинг IMDb — 6

Убийство священного оленя (The Killing of a Sacred Deer)

В ролях: Колин Фаррелл, Николь Кидман, Барри Кеоган, Рэффи Кэссиди Современная версия древнегреческого мифа. Именно к мифу о царе Агамемноне, который убил на охоте оленя Артемиды, чем разгневал богиню, отсылает название фильма. «Убийство священного оленя» рассказывает о кардиохирурге Стивене, чьей размеренной семейной жизни помешал сын бывшего пациента. Парень хочет, чтобы Стивен заплатил за врачебную ошибку. Фильм получил награду за лучший сценарий на Каннском кинофестивале 2017 года. Рейтинг IMDb — 7,1

Рыцарь кубков (Knight of Cups)

В ролях: Кристиан Бейл, Кейт Бланшетт, Натали Портман, Брайан Деннехи Фэнтезийная мелодрама, которая создает собственную реальность. Главный герой фильма — сценарист из Лос-Анджелеса, который, несмотря на успешную карьеру, чувствует себя лишним в собственной жизни. Его внутренние монологи и философские размышления играют куда большую роль, чем фактические события на экране. «Рыцарь кубков» — авторское кино для тех, кто устал от голливудских клише. Рейтинг IMDb — 6,3

45 лет (45 Years)

В ролях: Шарлотта Рэмплинг, Том Кортни, Джеральдин Джеймс, Долли Уэллс Фильм, который доказывает, что настоящая любовь живет куда дольше, чем 3 года. В центре истории — пожилая семейная пара, у которой намечается 45-я годовщина свадьбы. По этому поводу Кейт и Джефф готовят торжественный прием. Неожиданно Джефф получает письмо с информацией о женщине, которую любил до свадьбы с Кейт. За роль Кейт Шарлотта Рэмплинг в 2016 году номинировалась на «Оскар». Рейтинг IMDb — 7,1

Аномализа (Anomalisa)

Анимационный кукольный фильм, который назвали самой человечной историей года. Он рассказывает о писателе Майкле, который испытывает трудности в общении с людьми. Во время деловой поездки Майкл знакомится с Лизой, которая кардинально меняет всю его жизнь. На Венецианском кинофестивале 2015 года «Аномализа» была награждена Гран-при жюри. Рейтинг IMDb — 7,2

Фото за час (One Hour Photo)

В ролях: Робин Уильямс, Конни Нильсен, Майкл Вартан, Гэри Коул Психологический триллер, который открывает все грани одиночества и одержимости. Главный герой фильма, пожилой Сэй Пэрриш, работает в фотосалоне. Каждую неделю он проявляет семейные фотографии семьи Йоркин, но его привязанность к постоянным клиентам становится слишком сильной. «Фото за час» раскрывает Робина Уильямса как невероятно талантливого драматического актера. Рейтинг IMDb — 6,8

Фантастическая женщина (Una mujer fantástica)

В ролях: Франсиско Рейес, Даниэла Вега, Луис Ньекко, Алина Кюппенгейм Фильм-драма о смелости быть собой. В центре истории — транссексуал Марина, ради которой ее возлюбленный Орландо бросил семью. После неожиданной смерти мужчины его бывшая жена обвиняет в трагедии Марину. Лучший фильм на иностранном языке 2018 года по версии премии «Оскар». Рейтинг IMDb — 7,5

Остров собак (Isle of Dogs)

Премьера в России — 3 мая 2018 года. Один из самых ожидаемых мультфильмов 2018 года. Он переносит зрителей в Японию будущего, где из-за «собачьего гриппа» всех собак поместили на специальный остров. Туда попал и домашний любимец Атари. Мальчик отправляется на поиски своего четырехлапого друга. «Остров собак» — новая работа Уэса Андерсона, режиссера, который снимает самое эстетичное и визуально красивое кино. Рейтинг IMDb — 8,3