10 безумно красивых фильмов, которые порадуют истинных эстетов
Бывают фильмы, каждый кадр которых напоминает полотно художника. Их хочется ставить на паузу и часами наслаждаться красотой и невероятной эстетикой.
AdMe.ru собрал для вас именно такие визуальные шедевры. Приятного просмотра!
О теле и душе (Testről és lélekről)
В ролях: Геза Морчани, Александра Борбей, Золтан Шнайдер, Эрвин Надь
Необычная и трогательная история любви. Стеснительная Мария устраивается работать на скотобойню. Вскоре она узнает, что ей и финансовому директору предприятия Эндре снится один и тот же сон. Это помогает им сблизиться и поверить в то, что им суждено быть вместе.
В 2017 году фильм стал лучшим на Берлинском международном кинофестивале.
- Рейтинг IMDb — 7,7
Тельма (Thelma)
В ролях: Элли Харбоа, Эллен Доррит Петерсен, Хенрик Рафаелсен, Ванесса Боргли
Мистический триллер с необычным сюжетом. В центре истории — молодая студентка Тельма, которая приехала учиться в Осло. Девушку воспитывали в традициях христианского фундаментализма. Как только Тельма позволяет себе нарушения табу родителей, с нею начинают происходить паранормальные вещи.
Критики называют «Тельму» фильмом ужасов для тех, кто не любит ужасы.
- Рейтинг IMDb — 7,1
Повесть о любви и тьме (A Tale of Love and Darkness)
В ролях: Натали Портман, Макрам Хури, Джилад Кахана, Амир Теслер
Пронзительная история жизни одного человека, неразрывно связанная с историей его народа. Фильм основан на автобиографии известного израильского писателя Амоса Оза. В ней он рассказывает о матери Фани, судьбе своей семьи и всего Израиля.
«Повесть о любви и тьме» — режиссерский дебют актрисы Натали Портман.
- Рейтинг IMDb — 6
Убийство священного оленя (The Killing of a Sacred Deer)
В ролях: Колин Фаррелл, Николь Кидман, Барри Кеоган, Рэффи Кэссиди
Современная версия древнегреческого мифа. Именно к мифу о царе Агамемноне, который убил на охоте оленя Артемиды, чем разгневал богиню, отсылает название фильма. «Убийство священного оленя» рассказывает о кардиохирурге Стивене, чьей размеренной семейной жизни помешал сын бывшего пациента. Парень хочет, чтобы Стивен заплатил за врачебную ошибку.
Фильм получил награду за лучший сценарий на Каннском кинофестивале 2017 года.
- Рейтинг IMDb — 7,1
Рыцарь кубков (Knight of Cups)
В ролях: Кристиан Бейл, Кейт Бланшетт, Натали Портман, Брайан Деннехи
Фэнтезийная мелодрама, которая создает собственную реальность. Главный герой фильма — сценарист из Лос-Анджелеса, который, несмотря на успешную карьеру, чувствует себя лишним в собственной жизни. Его внутренние монологи и философские размышления играют куда большую роль, чем фактические события на экране.
«Рыцарь кубков» — авторское кино для тех, кто устал от голливудских клише.
- Рейтинг IMDb — 6,3
45 лет (45 Years)
В ролях: Шарлотта Рэмплинг, Том Кортни, Джеральдин Джеймс, Долли Уэллс
Фильм, который доказывает, что настоящая любовь живет куда дольше, чем 3 года. В центре истории — пожилая семейная пара, у которой намечается 45-я годовщина свадьбы. По этому поводу Кейт и Джефф готовят торжественный прием. Неожиданно Джефф получает письмо с информацией о женщине, которую любил до свадьбы с Кейт.
За роль Кейт Шарлотта Рэмплинг в 2016 году номинировалась на «Оскар».
- Рейтинг IMDb — 7,1
Аномализа (Anomalisa)
Анимационный кукольный фильм, который назвали самой человечной историей года. Он рассказывает о писателе Майкле, который испытывает трудности в общении с людьми. Во время деловой поездки Майкл знакомится с Лизой, которая кардинально меняет всю его жизнь.
На Венецианском кинофестивале 2015 года «Аномализа» была награждена Гран-при жюри.
- Рейтинг IMDb — 7,2
Фото за час (One Hour Photo)
В ролях: Робин Уильямс, Конни Нильсен, Майкл Вартан, Гэри Коул
Психологический триллер, который открывает все грани одиночества и одержимости. Главный герой фильма, пожилой Сэй Пэрриш, работает в фотосалоне. Каждую неделю он проявляет семейные фотографии семьи Йоркин, но его привязанность к постоянным клиентам становится слишком сильной.
«Фото за час» раскрывает Робина Уильямса как невероятно талантливого драматического актера.
- Рейтинг IMDb — 6,8
Фантастическая женщина (Una mujer fantástica)
В ролях: Франсиско Рейес, Даниэла Вега, Луис Ньекко, Алина Кюппенгейм
Фильм-драма о смелости быть собой. В центре истории — транссексуал Марина, ради которой ее возлюбленный Орландо бросил семью. После неожиданной смерти мужчины его бывшая жена обвиняет в трагедии Марину.
Лучший фильм на иностранном языке 2018 года по версии премии «Оскар».
- Рейтинг IMDb — 7,5
Остров собак (Isle of Dogs)
Премьера в России — 3 мая 2018 года.
Один из самых ожидаемых мультфильмов 2018 года. Он переносит зрителей в Японию будущего, где из-за «собачьего гриппа» всех собак поместили на специальный остров. Туда попал и домашний любимец Атари. Мальчик отправляется на поиски своего четырехлапого друга.
«Остров собак» — новая работа Уэса Андерсона, режиссера, который снимает самое эстетичное и визуально красивое кино.
- Рейтинг IMDb — 8,3
Фото на превью Thelma / Motlys