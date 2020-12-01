10+ поразительных историй жизни, которые пора перенести на экран (И мы уже подобрали актеров на главные роли)

55 раз за всю историю «Оскара» актеры получали главную кинопремию года за роли в биографических фильмах. Картины, основанные на реальных событиях, получаются живыми, яркими и драматичными. Но иногда от именитых продюсеров ускользают потрясающие сюжеты, которые могли бы принести не только любовь зрителей и ворох наград, но и внушительную сумму от проката.

Мы в AdMe.ru решили найти такие сюжеты и пофантазировать, кто сможет сыграть в главных ролях в этих фильмах. А в конце читателей ждет бонус — история, которая может принести Леонардо Ди Каприо второй «Оскар».

Тимоти Декстер. Стал миллионером вопреки всем законам логики

Тимоти Декстер (1747-1806) родился в семье бедняков и с 8 лет работал на ферме. Впервые удача улыбнулась юному Тимоти, когда он женился на богатой вдове и решил открыть собственное дело. Каждая его идея изначально казалась провальной, но фортуна была благосклонна к Декстеру. Сначала он купил обесценившуюся после войны континентальную валюту, но к удивлению многих заработал на векселях столько, что построил два корабля. Его чутье (или сказочное везение) не подводило и далее: сковороды в тропической Вест-Индии продали как ковши для промышленности, кошек — как средство от крыс, а уголь отправили в Ньюкасл прямо во время забастовки шахтеров. Образ Декстера мог бы примерить на себя Уилл Поултер. Поултер уже создавал на экране и образ простоватого недотепы («Мы — Миллеры»), и образ уверенного парня («Черное зеркало»). И это будет кстати: Тимоти Декстера считали человеком небольшого ума за его эксцентричные выходки (например, за инсценировку собственных похорон), а запомнился он все-таки как невероятно удачливый делец.

Анна Павлова. Вневременной кумир и легендарный «Умирающий лебедь»

В 1983 году жизнь великой балерины увековечили в советском телефильме Эмиля Лотяну, но нам не терпится увидеть ее историю на большом экране. Анна Павлова родилась в небогатой семье, но отсутствие денег и связей не помешало ей пробить путь на вершину балетного искусства. Будучи более 10 лет прима-балериной Мариинского театра, она добилась колоссальной известности и начала гастролировать за рубежом. Павлова не афишировала личную жизнь, однако ей и аристократу Виктору Дандре приписывают любовную историю, полную взлетов и падений. На роль утонченной прима-балерины могла бы подойти Лили Коллинз. Миниатюрная актриса имеет некоторое внешнее сходство с легендой, а вжиться в роль исторической личности ей поможет опыт работы в экранизации Виктора Гюго «Отверженные» (ВВС).

Джек Черчилль (Безумный Джек). Во время Второй мировой войны сражался, вооружившись луком и стрелами, и остался жив

Джек Черчилль стал легендой Второй мировой: шел в бой с луком, стрелами и шотландским палашом, играл на волынке под градом пуль, вступил в ряды коммандос и крушил врагов направо и налево. В 1943 году в ходе операции при Салерно (Сицилия) лично взял в плен 42 солдата противника и передал их в штаб англичан. В 1944 году в ходе неудачной операции (которую он также возглавлял с луком и волынкой под мышкой) его взяли в плен и отправили в концентрационный лагерь. В 1945-м, освободившись из лагеря, Джек все так же рвался в бой и отправился в Бирму, где не утихали сражения с Японией. Однако, добравшись до Индии, он узнал, что Япония капитулировала (чем он был очень недоволен). История о бравом отряде коммандос и их харизматичном члене так и просится на экраны. Образ легендарного вояки мог бы воплотить его соотечественник Юэн Макгрегор.

Опра Уинфри. От несчастного подростка до олицетворения американской мечты

Опра Уинфри родилась у матери-подростка, которая практически сразу после рождения дочери уехала, оставив ее на попечение бабушки. После переезда к матери девочка жила в ужасной бедности, на ее долю выпало немало испытаний. Несмотря на то что пережила, Опра рано заявила о себе и сделала головокружительную карьеру. Теперь у нее собственное шоу на телевидении, статус мультимиллиардера и звание одной из самых влиятельных женщин в мире. История Уинфри может вдохновить многих: как несмотря ни на что идти вперед с гордо поднятой головой и достигать невиданных ранее вершин. Пора западным кинодеятелям снять жизнеутверждающую драму, к примеру, с обладательницей «Оскара» Виолой Дэвис в главной роли.

Джон Кокоран. 17 лет проработал учителем, скрывая свою абсолютную неграмотность

Джон Кокоран не умел ни читать, ни писать, однако виртуозно скрывал этот факт. Неграмотность не помешала юноше окончить школу и колледж, а затем устроиться преподавателем. Его жена, Кэтрин, о недостатке своего мужа узнала лишь тогда, когда увидела, как он мучается, пытаясь прочесть книжку маленькой дочери. С тех пор она помогала ему вести дела и заполняла за него все бумаги. Кокоран нашел в себе силы признаться в неграмотности только в 48 лет. Он начал брать уроки и постепенно обучился чтению и письму. Преодолев себя, Джон написал две книги, читал лекции и основал фонд, борющийся с неграмотностью. Сыграть Джона мог бы обладатель «Золотого глобуса» Брайан Крэнстон, воплотивший на экране одновременно образ демонического Хайзенберга и примерного семьянина Уолтера Уайта. Трансформация личности — это то, что Крэнстон может изобразить в полной мере.

Таис Афинская. Гетера, сжегшая с Александром Македонским дворец царя Ксеркса

Сведения о прекрасной гетере Таис обрывочны, но некоторые историки заключают, что именно она подговорила Александра Македонского сжечь дворец в Персеполе в качестве мести за сожжение персами Афин в 480 г. до н. э. Была ли она возлюбленной великого полководца — история умалчивает, но известно, что вскоре после похода на Персию она обрела счастье с египетским царем Птолемеем I Сотером, которому родила детей. На основе этой истории И. А. Ефремов написал роман «Таис Афинская», где в исторический эпос вплетены нити любви, дружбы и предательства. Картина могла бы стать столь же масштабной, как и «Троя». Военные действия, интриги и романтическая история любви привлекут к большим экранам миллионы зрителей. Соблазнительную гетеру со стальным характером сможет воплотить любимица зрителей Эмилия Кларк.

Карлос Гон. Бывший генеральный директор Nissan, совершивший самый громкий побег в новейшей истории

Эта история, достойная экранизации, произошла совсем недавно. Карлос Гон был сверхуспешным бизнесменом, работал в Michelin, Renault и затем обосновался в японском Nissan. Благодаря жесткому стилю руководства Гон показывал сверхприбыли, но успел нажить врагов. В конце 2018 года в Японии бизнесмена арестовали по обвинениям в растратах и коррупции. В конце 2019 года Карлос Гон отпросился из-под домашнего ареста в отель Hyatt, где в это время давали концерт иностранные музыканты. Когда местные власти опомнились, Гон был уже вне их юрисдикции. Оказалось, что «музыканты» под руководством бывшего спецназовца Майкла Тейлора, вывезли опального гендиректора в кофре от контрабаса и оперативно доставили в Ливан. Пока непонятно, чем закончится эта история, но по ней уже можно снять остросюжетный триллер в духе «Заложницы». В роли Карлоса Гона, который до сих пор скрывается в Ливане, можно представить Хавьера Бардема.

Доктор Мона Ханна-Атиша. Предотвратила массовое отравление свинцом

В 2015 году профессор и педиатр Мона Ханна-Атиша выступила на пресс-конференции с сообщением о том, что уровень свинца в крови детей, живущих в городе Флинт (штат Мичиган, США), удвоился после того, как в апреле 2014 года водозабор был переведен из реки Детройт в реку Флинт. Рискуя своей карьерой, она обнародовала результаты исследований, которые сначала никто не принял всерьез. Власти Мичигана отрицали неправильность своих управленческих решений и вовсю вели дискредитирующую кампанию против врача. Противостояние с властью не остановило Мону Ханну-Атишу, и она со своей инициативой добралась до Конгресса, где смогла доказать пагубное воздействие свинца. В фильме будет место расследованию, социальной драме и истории о честном человеке, который ради благополучия других готов пожертвовать собственными целями. Галь Гадот, известная ролью Чудо-женщины, могла бы развить этот образ в фильме о жизни реальной сильной женщины.

Хангаку Годзен. Женщина-самурай, сражавшаяся наравне с мужчинами

Хангаку Годзен жила в XII веке и была одной из немногих известных женщин-самураев Японии. Годзен сражалась наравне с мужчинами и даже командовала небольшим войском. В одном из боев она стояла с 3 000 воинами против 10-тысячной армии, получила ранение, была пленена и доставлена к сегуну Минамото-но Ёрииэ. Доблесть и красота девушки сразила Асари Ёсито, воина из клана Каи-Гендзи, и он получил разрешение сегуна жениться на ней. Из этой истории вполне мог бы получиться эстетически безупречный артхаус в духе «Кукол» Такеши Китано или фэнтезийный боевик наподобие «Героя» Чжана Имоу. Ринко Кикути, блиставшая в фильмах «Вавилон» и «47 ронинов», была бы органична в роли женщины-самурая.

Граф Толстой — «американец». Из высшего общества — в вожди племени на Аляске

Дядя Льва Николаевича Толстого Федор был очень неоднозначной, но несомненно интересной фигурой российского общества XIX века. Федор Иванович слыл повесой, игроком и опытным дуэлянтом. В 1803 году он отправился в первое российское кругосветное путешествие на корабле капитана Крузенштерна. Его поведение на борту так возмутило капитана, что тот высадил Толстого на Камчатке. А он, вместо того, чтобы вернуться домой и наконец остепениться, добрался до Аляски и, по собственным словам, стал вождем местного племени. После возвращения Федор Иванович проявил себя с лучшей стороны в Отечественной войне 1812 года, а после продолжил привычную жизнь — кутил и играл. Однако и его нашла любовь: беззаветная и чистая преданность его жены, Авдотьи Максимовны, точно должна попасть на экраны. Пророчим еще один невероятно успешный авантюрный экшен Джерри Брукхаймера (франшиза в стиле «Пиратов Карибского моря»). Харизматичного и безбашенного графа мог бы сыграть Джеймс Макэвой.

Бонус: расстройство множественной личности Билли Миллигана

Билли Миллиган обвинялся в совершении множества преступлений, но был признан судом невменяемым. Оказалось, что у него множественное расщепление личности и преступления совершала одна из них — женская ипостась Билли, Адалана. По убеждению психиатров, в теле Миллигана присутствовало 24 личности, среди которых маленькая девочка, утонченный англичанин, мошенник, подросток, рисующий пейзажи, и другие. Тема расстройства множественной личности не раз становилась объектом изучения в кино. Например, ей посвящен триллер М.Найта Шьямалана «Сплит». Вот уже несколько лет в Голливуде анонсируют фильм о Миллигане под названием «Переполненная комната», но он все еще не вышел в прокат. Главную роль, по слухам, исполнил Леонардо Ди Каприо, и с этим выбором продюсеров невозможно не согласиться: актер заинтересован в роли и, несомненно, может с блеском исполнить любую ипостась личности Билли Миллигана. Вполне вероятно, что за эту работу Ди Каприо получит второй «Оскар».