10 крутых мультсериалов, которые лучше не показывать детям (Осторожно: беспощадный юмор)

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Если вам кажется, что все крутые сериалы уже просмотрены, а новых сезонов еще ждать и ждать, то похоже, что вы не обращали внимание на анимационные. И очень зря: некоторые из них могут удивить по-настоящему отменным юмором и сюжетом, с которым не заскучает даже серьезный взрослый человек. Кроме того, иногда попадаются такие самородки, что и на рисовку смотреть — подлинное удовольствие.

В ожидании новых сезонов сериалов AdMe.ru увлекся анимационными и пополнил список своих любимых многосерийных шедевров. Надеемся пополнить и ваш!

1. Любовь, смерть и роботы (2019)

Этот проект Netflix был довольно смелой идеей: на экранах нечасто увидишь сборник разношерстных анимированных короткометражек. Любовь, смерть и роботы — 18 совершенно разных эпизодов, благодаря чему любой зритель найдет что-то для себя. Здесь хватает и философских размышлений, и зубодробительного экшена, и напряженной драмы. Даже техническая сторона сериала гарантированно привлечет как просто любителей красивой картинки, так и матерых художников с дизайнерами. Рейтинг IMDb — 8,7

2. С значит Семья (2015 — ...)

Любителям грубого, но не плоского юмора в духе Тарантино или Гая Ричи скучать при просмотре этого мультсериала точно не придется. Проект представляет собой удачную сатиру на 70–90-е годы XX века и дает целиком погрузиться в их атмосферу со всеми присущими ей проблемами, расовыми и гендерными конфликтами. Если вы росли в те времена, эффект дежавю гарантирован. Рейтинг IMDb — 8

3. Звери (2016 — ...)

Мрачный и депрессивный стиль рисовки уже намекает на то, что рассказывать тут будут не о прекрасном. Герои то и дело страдают от безответной любви, философствуют, переживают кризис среднего возраста, удивляются жестокости этого мира... Только вот все персонажи — звери и насекомые, живущие на улицах Нью-Йорка среди людей. Скучать и грустить не придется: сериал приправлен щедрой порцией черного юмора и критики современного общества, благодаря чему смотрится на одном дыхании. Рейтинг IMDb — 7,2

4. Конь БоДжек (2014 — ...)

Сериал представляет собой едкую сатирическую комедию про Голливуд и шоу-бизнес в целом. Многие персонажи — рисованные версии настоящих актеров, а некоторые даже дублируются своими «оригиналами». А если актер не может или не хочет дублировать свое рисованное воплощение, то его персонаж умирает. Но этим сериал не ограничивается: здесь присутствует и серьезный драматический сюжет, который нетрудно разглядеть и прочувствовать даже за нескончаемыми шутками. Рейтинг IMDb — 8,5

5. Последний мужик (2016)

Это французский многосерийный боевик с брутальными героями, ловко закрученной историей и добротным экшеном. Причем местами настолько жестким, что и рейтинг «18+» тут явно не простая формальность. Поклонникам жанра рекомендуется настоятельно. Единственный минус — небольшая продолжительность. Здесь всего один сезон из 26 серий по 11 минут. Рейтинг IMDb — 8,8

6. Гадкие американцы (2010–2012)

«Гадкие американцы» — смелая сатира на современное общество США. Персонажи сериала — это своеобразные фантазии и страхи человечества за всю его историю: от антагонистов знаменитых хорроров до чудовищ из греческой мифологии. Но в картине они показаны рядовыми американцами и живут вполне обычной жизнью, разве что чаще попадают в нелепые и смешные ситуации. Рейтинг IMDb — 8

7. Арчер (2009 — ...)

«Арчер» — ядерная смесь шпионского боевика и концентрированного черного юмора. Смелый юмор сериала нередко конфликтует с этическими нормами, но менее смешными они от этого не становятся. Главный козырь проекта при этом — многослойные, тщательно проработанные персонажи. Уже после нескольких серий обаяние одного только главного героя может зародить мысль посмотреть еще что-нибудь с этим «актером», но, увы, придется наслаждаться вышедшими сезонами. Рейтинг IMDb — 8,7

8. Бриклберри (2012–2014)

В центре сюжета — национальный парк Бриклберри и его обитатели. Среди них, например, пьющая 25-летняя девушка-рейнджер, которая любит встречаться с плохими парнями (один из них был медведем), самовлюбленный гризли Маллой и другие комичные личности. Каждая серия содержит абсурдные, но уморительные сцены, тонкие отсылки к современным социальным проблемам и незамысловатый, но увлекательный сюжет. Рейтинг IMDb — 7,3

9. Гетто (2015–2014)

Сюжет разворачивается вокруг афроамериканской семьи Фрименов, переехавшей в «белый» район. Младший Фримен любит рисовать граффити на стенах белых соседей, старший ненавидит афроамериканскую культуру, а у дедушки нет времени учить их жизни, ведь у него роман с юной стриптизершей... Смелые идеи и требуемая авторами полная свобода творчества надолго затянули время выхода сериала, но результат того стоил: беспощадный юмор и высокий градус безумия надолго останутся в сердцах зрителей. Рейтинг IMDb — 8,4

10. 38 обезьян (2003–2005)

«38 обезьян» — громкое высказывание на тему острых социальных проблем, поданное как набор скетчей о маргинальных жителях больших городов. Даже рисовка здесь намеренно подчеркивает уродливость персонажей и событий, в которые они попадают. Драматичные истории, приправленные черным юмором, надолго останутся в памяти. Но будьте осторожны: каждая серия высмеивает и заставляет по-новому взглянуть на некоторые привычные нам вещи. Рейтинг IMDB — 8,4

Что вы смотрели из этого списка? Можете чем-то его дополнить?