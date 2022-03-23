10 актрис, которым говорили, что Голливуд им не светит. А они взяли и завоевали весь мир

Любуясь успешными и востребованными звездами Голливуда, мы даже не представляем, какой путь им пришлось проделать, прежде чем они вытянули счастливый билет. За многими историями успеха стоят бесчисленные кастинги, череда отказов и едкие замечания окружающих. А актерская профессия — это не сплошной праздник, как принято считать.

Мы в AdMe.ru уверены, что неудача не причина отказываться от мечты. И вот вам 10 мотивирующих примеров известных женщин, которые не сдавались, даже когда в них никто не верил, и продолжают идти к намеченной цели несмотря ни на что. А в конце статьи мы расскажем, с какими трудностями, помимо отказов и критики, приходится сталкиваться актрисам.

Сальма Хайек

Будущей кинозвезде пришлось упорно отстаивать свое право стать актрисой. Как-то Сальме сказали, что в Голливуде ей ничего не светит. А потом добавили, что если у нее и получится что-то, то годам к 30 на карьере можно будет поставить крест. Сегодня актрисе 55 лет, она добилась больших высот на актерском поприще и по-прежнему активно снимается, доказывая, что годы карьере не помеха.

Сидни Суини

24-летней кинозвезде пришлось в буквальном смысле побороться за место под солнцем. Девушка постоянно сталкивалась с отказами. Одни считали ее недостаточно хорошей, другие — непривлекательной. А один директор по кастингу вовсе заявил, что Сидни никогда не появиться на телевидении, так как у нее «неправильная внешность». Сегодня за плечами молодой актрисы участие в таких нашумевших проектах, как «Рассказ служанки», «Острые предметы» и «Эйфория».

Виола Дэвис

Виола Дэвис сталкивается с негативными комментариями в адрес своей внешности, даже будучи на вершине славы. После премьеры сериала «Как избежать наказания за убийство» актрису упрекнули в том, что она не очень подходила для роли сильной и утонченной Аннализ Китинг. «Я понятия не имею, почему они выбрали ее на такую ​​роль. Она просто не подходит. Это должен был быть кто-то вроде Хэлли Берри. Этот ее голос. И походка совсем не та», — слышала Дэвис.

Мэгги Джилленхол

Мэгги Джилленхол также часто приходилось получать отказы, особенно в начале карьеры. Как правило, это аргументировали тем, что актриса «недостаточно привлекательна». Однажды, когда девушка в очередной раз столкнулась с уже ставшим привычным упреком в свой адрес, агент попросил ее добавить образу остроты. На второе прослушивание Мэгги пришла в кожаных штанах и розовой кофточке с леопардовым принтом. Но даже это не сработало. Однако девушка не отчаялась. И теперь она не только всемирно известная актриса, но и успешный режиссер.

Николь Кидман

Несмотря на то что карьера Николь Кидман задалась с самого начала, критика не обошла ее стороной. Но, в отличие от других, она настигла актрису довольно поздно. Любимица публики призналась, что были времена, когда ей отказывали из-за возраста. А после 40 значительно сократилось количество работы. И тогда на помощь звезде пришло телевидение.

Бри Ларсон

Бри Ларсон начала сниматься в 7 лет. Но ей пришлось проделать большой путь, прежде чем она взобралась на голливудский олимп. Как признается актриса, она была недостаточно хорошенькой, чтобы играть популярных девчонок, но и не была достаточно робкой для ролей серых мышек. Образ играл против нее, и после каждого провала Бри хотела покончить с актерством. Но, к счастью, неудачи не сломили ее. И сегодня актриса является обладательницей почетных наград: «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Эмми».

Дебра Мессинг

У актрисы был повод усомниться в своей красоте уже во время первого опыта участия в большом кино. Перед съемками любовного эпизода в фильме 1995 года «Прогулка в облаках» с Киану Ривзом режиссер ленты Альфонсо Арау сказал Дебре, что ей необходима пластика носа. Тогда девушка взяла себя в руки и отыграла сцену. Но она признается, что произошедшее здорово подкосило ее самооценку и потребовались годы для того, чтобы она смогла принять себя.

Элизабет Бэнкс

Первый агент актрисы предложил ей увеличить формы, что, по его мнению, повысило бы ее карьерные перспективы. После этого какое-то время Элизабет всерьез подумывала об операции. А потом взяла и доказала, что добиться успеха можно и без пышных форм.

Шарлиз Терон

Сложно поверить, но даже оскароносная красавица Шарлиз Терон сталкивалась с трудностями в начале карьеры. Но, в отличие от коллег, в случае актрисы главной причиной отказов служила ее чрезмерная привлекательность. Она заставила задуматься даже режиссера «Адвоката дьявола» — картины, проложившей Терон путь в высшую актерскую лигу. Тэйлор Хэкфорд боялся, что модельная внешность Шарлиз может отвлечь от сюжета. Однако актриса не только убедила его в обратном, но и бесповоротно очаровала зрителей.

Джессика Лэнг

Легенда кино Джессика Лэнг также сталкивается с трудностями по сей день, несмотря на свои внушительные достижения. Она признается, что чем старше становятся актрисы, тем сложнее им получить работу. Нечасто можно увидеть на экране 60-летних женщин, играющих романтические роли. Чего не скажешь о мужчинах. Но артистка не намерена сбавлять обороты и планирует играть до тех пор, пока этого просит душа. И эйджизм ей не помеха.

Бонус № 1: Софи Тернер

Актриса начала сниматься в «Игре престолов» в 13 лет. После премьеры на юную артистку обрушилась настоящая слава, а вместе с тем и негативные комментарии, которые Софи принимала очень близко к сердцу. Чтобы соответствовать ожиданиям публики и продюсеров, Тернер начала изнурять себя диетами и голодала так, что в какой-то момент у нее пропала менструация. Только тогда она поняла, что так продолжать нельзя, и обратилась к специалисту. Годы терапии прошли не зря, и сегодня, переборов комплексы, девушка открыто рассказывает о своем опыте.

Бонус № 2: Кейт Уинслет

Подтверждает, что жизнь актеров далеко не сахар, и Кейт Уинслет. После выхода «Титаника» артистка как-то поведала, что во время работы над фильмом ей приходилось сниматься в ледяной воде во время месячных. Такая вот актерская профессия.