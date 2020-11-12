10 актрис, сыгравших дурнушек в сериале «Не родись красивой» в разных странах

Колумбийский сериал «Я — Бетти, дурнушка» («Yo soy Betty, la fea») вышел на экраны более 20 лет назад и мгновенно покорил сердца зрителей по всему миру. Рассказ о невзрачной, но умной и усердной девушке завоевал такую популярность, что в 2010 году Книга рекордов Гиннесса признала проект самой успешной теленовеллой в истории: она транслировалась в более чем 180 странах, дублировалась на 25 языках и имела не менее 28 адаптаций. Одной из основных фишек сериала наряду с романтичной историей любви было эффектное преображение главной героини (как внешнее, так и внутреннее).

Мы в AdMe.ru с интересом наблюдали за историей самоотверженной Кати Пушкаревой. А какие актрисы сыграли гадкого утенка в других странах, вы увидите в нашей подборке.

Колумбия

Первой дурнушкой стала Ана Мария Ороско. Именно ее преображение стало идеальным прототипом для всех будущих адаптаций. Над несомненно красивой актрисой сильно потрудились, чтобы она выглядела так, как на первом фото.

Германия

Немецкая версия популярного сериала вышла в 2005 году и называлась «Влюблена в Берлине» («Verliebt in Berlin»). Молодую некрасивую сотрудницу Kerima Moda, влюбленную в своего начальника, сыграла Александра Нельдель.

Израиль

Одной из первых адаптаций колумбийского проекта стала израильская «Уродливая Эсти» («Esti Ha’mechoeret») 2003 года. Главную роль сыграла Рики Блих, а к испробованным деталям образа (брекеты, старомодный стиль, неухоженность) не постеснялись добавить высыпания на лице. Вот в таком виде израильская дурнушка покоряла карьерные вершины и сердце генерального директора.

Индия

Создатели индийской версии 2003 года «Красавица Хасси» («Jassi Jaissi Koi Nahin») не стали изобретать велосипед: брекеты, очки, старомодная одежда — и очаровательную Мону Сингх не узнать.

Россия

Российская адаптация, вышедшая в 2005 году, называлась «Не родись красивой». Перипетии отношений Кати Пушкаревой, Андрея Жданова, Киры Воропаевой и других героев так зацепили зрителей, что значительно повысили рейтинги телеканала СТС.

США

Американская «Дурнушка» («Ugly Betty») насчитывает 4 сезона (2006–2010) и является одной из самых популярных. Проект снискал не только любовь зрителей, но и одобрение критиков. В 2007 году телеадаптация получила премию «Золотой глобус» как лучший сериал, а исполнительница главной роли Америка Феррера также была отмечена этой наградой как лучшая актриса на ТВ.

Мексика

«Самая прекрасная дурнушка» («La fea más bella») вышла на мексиканские экраны в 2006 году. Анхелика Вале сыграла главную героиню, Лети, страдающую от безответной любви к своему боссу. Анхелику, как и других, «уродовали» брекетами, очками и нелепой одеждой.

Испания

В Испании сериал «Не родись красивой» («Yo soy Bea») выходил с 2006 по 2009 год и стал самой популярной дневной программой в стране. Главную роль сыграла Рут Нуньес.

Бельгия

Бельгийский сериал «Сара» («Sara») также имел большой успех на родине. Верле Батенс, преобразившаяся в гадкого утенка, была награждена местной ТВ-премией как лучшая актриса.

Бразилия

Одной из последних адаптаций успешной теленовеллы стала «Красивая дурнушка» («Bela, a Feia») 2009 года. Героиню, пытающуюся вопреки внешней непривлекательности построить карьеру и добиться любви, сыграла Жизель Итие.