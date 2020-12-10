10 актрис, которые добились признания, хотя в их талант мало кто верил

В Голливуде ежегодно появляются и исчезают звезды: кто-то только встает на тропу славы, а кто-то с нее сходит. Но иногда актеры ломают все стереотипы и продолжают двигаться вперед, даже если общественность прочила им провал.

Мы в AdMe.ru смотрим множество фильмов и хотим рассказать читателям, какие голливудские актрисы становятся все популярнее, несмотря на то что многие считают их бесперспективными.

Кристен Стюарт

В прошлом году безэмоциональная подружка вампира Кристен Стюарт стала актрисой десятилетия. Среди интернет-пользователей это звание вызвало немало вопросов: как так вышло, что девушка с одинаковым выражением лица получила такой титул? После выхода «Сумерек» актриса стала предметом насмешек. Якобы мимика и жесты девушки не меняются от фильма к фильму. Несмотря на обвинения в плохой игре, Кристен Стюарт не стала актрисой одной роли. После съемок в сумеречной саге она продолжила принимать участие в кассовых блокбастерах. Например, сыграла главную роль в фильме «Белоснежка и охотник», комедии «Ультраамериканцы» и боевике «Ангелы Чарли».

Дженнифер Лоуренс

Слава к актрисе пришла в 2010-х. После съемок сразу в 3 кассовых картинах («Джой», «Мой парень — псих» и «Афера по-американски») Дженнифер получила признание зрителей и множество кинонаград. Но, несмотря на «Оскар», общество до сих пор относится к девушке неоднозначно. Например, зрители переживали, что Дженнифер слишком «не голодая» для роли Китнисс Эвердин в «Голодных играх», а критики плохо приняли сразу 2 ленты с актрисой в главной роли: «Красный воробей» и «Мама!». А «Люди Икс: Темный Феникс» вообще попал в список худших фильмов 2019 года. Несмотря на неудачи, Дженнифер не собирается сдавать позиции — в ближайшие 2 года ожидается сразу несколько премьер с актрисой в главной роли.

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон ассоциируется у всех с Анестейшей Стил из «50 оттенков серого». Несмотря на закрепившийся ярлык, девушка доказала, что может сниматься не только в откровенных фильмах. Она стойко переносила критику зрителей и победу в антипремии «Золотая малина». Назло хейтерам Дакота продолжает сниматься в популярных фильмах. Среди самых кассовых ее проектов — комедия «В активном поиске» и «Арахисовый сокол». Последний вообще стал самым кассовым независимым фильмом 2019 года.

Энн Хэтэуэй

Начиная с 2011 года актрису стали преследовать неудачи. Началось все с 83­-й церемонии вручения премии «Оскар», которую актриса вела вместе с Джеймсом Франко. Их тандем назвали провальным, а девушку обвинили в переигрывании и желании понравиться всему залу. Критики и зрители называли ее игру фальшивой даже после получения «Оскара». Пользователи сети по всему миру осуждали Энн и считали ее слишком идеальной, чтобы быть настоящей. Несмотря на злопыхателей, девушка не бросила карьеру и продолжила сниматься в кассовых фильмах. В ее копилке такие хиты, как «Интерстеллар», «Алиса в Зазеркалье», «Отпетые мошенницы» и «Ведьмы».

Эмма Уотсон

Роль мисс Грейнджер обеспечила Эмме Уотсон мировую славу. Она навсегда останется в наших сердцах как самая талантливая волшебница из Хогвартса. Актрисе грозила лишь одна опасность: навсегда остаться Гермионой. По мнению некоторых пользователей сети, Эмма не умеет перевоплощаться и вживаться в роли так, как некоторые другие актрисы, например Тильда Суинтон. Несмотря на опасения публики, девушке, кажется, удалось не стать актрисой одной роли. Эмма постоянно снимается в кассовых проектах, среди которых «Красавица и Чудовище», «Ной», «Маленькие женщины».

Эмма Стоун

Начинала актриса с небольших гостевых ролей в сериалах. Славу ей принесла роль в ленте «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Тем не менее игра Эммы в фильме «Прислуга» получила смешанные оценки — некоторые критики считают, что она не смогла передать характер главной героини. Несмотря на хейтеров, Эмма продолжает путь к славе. Она снялась в перезапуске «Человека-паука», получила «Оскар» за главную женскую роль в романтической комедии «Ла-Ла Ленд», а также была номинантом на «Оскар» за свою игру в «Фаворитке». Так держать, Эмма!

Марго Робби

Актерскую карьеру Марго начала на родине, в Австралии, но уже через несколько лет приехала покорять США. Ее первое появление в большом кино — роль горячей блондинки Шарлотты в драме «Бойфренд из будущего». Фильм получил позитивные оценки, но не смог в полной мере раскрыть талант Марго, а потому критиками она не была замечена. Популярность к девушке пришла после фильма «Волк с Уолл-стрит». Но и там все прошло не слишком гладко: по слухам, Скорсезе был недоволен внешностью актрисы и «удлинил» ее ноги. Несмотря на нетипичную для Голливуда внешность, девушке удалось получить свою частичку славы: в свои 30 лет она уже играла со звездами мировой величины, снялась у Тарантино, на ее счету несколько главных ролей.

Риз Уизерспун

Критики положительно оценивали ранние работы актрисы, но ошеломительный успех пришел к девушке после фильма 2001 года «Блондинка в законе». В следующие годы Риз много снималась и даже получила «Оскар», однако после серии успешных фильмов благосклонность аудитории актрису покинула. Фильм «Версия» 2007 года получил главным образом отрицательные рецензии и в целом считался разочарованием на кинофестивале в Торонто. Игра Уизерспун была также подвергнута критике: «Она на удивление безжизненна». USA Today писала: «Она обычно привносит энергию и душу в роль, но здесь ее исполнение скомкано». Несмотря на средние отзывы критиков, практически все последующие проекты актрисы имели кассовый успех. Самые яркие проекты последних лет — фильм 2014 года «Дикая», сериалы «Большая маленькая ложь», «И повсюду тлеют пожары».

Эми Адамс

Карьера актрисы началась с участия в малобюджетных проектах. Позже девушка снялась в детективной комедии Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». Эта роль, по словам Спилберга, должна была стать импульсом к успешному развитию ее карьеры, но после завершения работы над фильмом Адамс в течение целого года не получала предложений о съемках. В 2005 году актрисе уже исполнилось 30 лет, и отсутствие профессионального роста вызывало в ней беспокойство: «Я начала задумываться, а не переехать ли мне в Нью-Йорк и заняться чем-нибудь другим». В этот момент удача наконец поворачивается к Эми лицом — критики заметили ее игру в фильме «Июньский жук». С тех пор актриса регулярно участвует в кассовых проектах, в том числе играет главные роли.

Эмилия Кларк

Актриса получила мировую известность после роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов». За роль Матери драконов девушка получила множество наград. Однако следующие проекты Эмилии считаются неоднозначными работами. «Дом Хемингуэй» получил в основном положительные отзывы критиков, хоть и стал коммерческим провалом. А фильм «Терминатор: Генезис», напротив, собрал в прокате более $ 400 млн по всему миру, но экспертов не впечатлил. Однако девушка не опустила руки, и уже следующий фильм дал ее карьере очередной толчок — драма «До встречи с тобой» имела коммерческий успех, собрав более $ 200 млн по всему миру. В скором времени нас также ожидает несколько ярких премьер с Эмилией в главной роли.