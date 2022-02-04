10+ актрис, для которых не проблема сыграть и злодейку, и добрую фею, и вообще кого угодно

Есть такое понятие — «актер одного амплуа». Это артист, которому предлагают играть персонажей как под копирку, похожих друг на друга. С этой проблемой, к примеру, столкнулись Кэтрин Хайгл, Зоуи Дешанель, Мишель Родригес. То ли этим женщинам настолько ювелирно удается воплощать на экране определенный тип героинь, то ли создатели кино просто боятся рискнуть, попробовав снять актрис в непривычном образе. Так или иначе, в разных фильмах им достаются аналогичные роли.

Однако есть актрисы, таланта которых хватает на создание десятков разных образов: и отчаянных злодеек, и настоящих милашек. Мы в AdMe.ru решили вспомнить знаменитых женщин, которые могут сыграть хоть положительную, хоть отрицательную героиню — в обоих случаях это просто загляденье.

Кейт Бланшетт

О Кейт Бланшетт пишут, что ее кинокарьере могут позавидовать все начинающие актеры. За плечами у австралийской дивы десятки разноплановых ролей: она играла мужчин и женщин, героев и антагонистов. И это только в кино. А ведь еще Кейт участвует в театральных постановках. В числе ее лучших киновоплощений — королева Англии в фильме «Елизавета» и агент Спалько в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Кстати, героиня Бланшетт стала любимым антагонистом Спилберга во всех частях франшизы.

Имельда Стонтон

Имельда Стонтон сыграла злодейку, которая стала одним из ключевых антигероев поттерианы. Журналы отмечают, что было видно, какое удовольствие получала актриса, воплощая на экране Долорес Амбридж. Однако не хуже британская артистка справляется и с положительными героями. К слову, тоже сказочными. В «Малефисенте» она исполнила роль симпатичной феи, которая воспитывает принцессу. Обе эти работы Стонтон, по мнению критиков, входят в число лучших созданных ею кинообразов.

Эмма Томпсон

Эмма Томпсон всегда выбирала роли, дающие возможность показать различные сложности в жизни женщин. Будь то королева Англии, профессор Хогвартса или высокомерная баронесса, игра актрисы приковывает к себе внимание зрителей и критиков. И почти всегда оказывается тепло принятой ими. Одной из положительных героинь, которых Томпсон воплотила на экране, стала гувернантка МакФи в сказке «Моя ужасная няня». По сюжету персонаж претерпевает внешние изменения, которые актриса наглядно продемонстрировала. А недавно Эмма исполнила роль антагониста в фильме 2021 года «Круэлла». Артистка рассказала, что годами мечтала сыграть отрицательного персонажа. Особое удовольствие ей приносили платья, в которых довелось сниматься. Она назвала их произведениями искусства. На вопрос о том, насколько сложно ей было перевоплощаться в злодейку, Эмма ответила так: «Если бы здесь был мой муж, он сказал бы, что я не играю. Все на самом деле».

Хелена Бонем Картер

У Хелены Бонем Картер свой неповторимый стиль, как пишут таблоиды. Это касается и ее героинь. Актриса выбирает роли причудливых женщин. В числе ее лучших работ — злодейка из вселенной Гарри Поттера Беллатриса Лестрейндж. Отчасти этот персонаж стал культовым именно благодаря Хелене. Это она настояла на том, чтобы придать волшебнице определенные внешние черты. Для этого актриса ходила в кадре в корсете, с немытой головой и накладными гнилыми зубами. А также сделала персонажа еще более неуравновешенным, чем того требовал сценарий. Но и положительные героини у Картер получаются органичными. Например, Фея-крестная в экранизации «Золушки» 2015 года. Работа вошла в список самых ярких в карьере актрисы.

Дженнифер Лоуренс

К 31 году Дженнифер Лоуренс собрала внушительное портфолио. В ее копилке уже есть «Оскар» и «Золотой глобус». Ее имя входило в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes. Актриса снимается и в артхаусном кино, и в дорогих блокбастерах. Неудивительно, что и героини ее не похожи друг на друга. Лоуренс исполнила роль Мистик в нескольких частях франшизы «Люди Икс», изменившись благодаря гриму до неузнаваемости. Совсем другую Дженнифер мы видим в недавно вышедшем фильме «Не смотрите наверх». Там актриса играет аспирантку факультета астрономии, которая обнаружила летящую на Землю комету. Обе эти работы признаны таблоидами ярчайшими в карьере актрисы.

Тильда Суинтон

Таблоиды называют Тильду Суинтон одной из лучших современных актрис Голливуда. Ей под силу изобразить и влюбленную женщину, и сумасбродного диктатора, и падшего ангела. Почти каждая роль артистки не остается без внимания. В 2020 году Педро Альмодовар выпустил монофильм «Человеческий голос», где все внимание было приковано к Суинтон. Она сыграла женщину, которая разговаривает по телефону с возлюбленным, решившим с ней расстаться. За переживаниями главной героини зрители и критики следили, затаив дыхание. Они назвали ленту «взрывом концентрированной безумной страсти». И совсем иной Тильда предстает в постапокалиптическом триллере «Сквозь снег»: она изображает безумную помощницу командира поезда. Актриса старалась показать персонажа максимально отвратительным, в том числе внешне. Часть деталей облика героини Суинтон придумала сама.

Николь Кидман

Николь Кидман была одной из самых востребованных актрис в индустрии с начала 1990-х годов и бралась за разные жанры: мюзикл, исторические романы, психологические триллеры, блокбастеры о супергероях. Столь же разнообразными были и героини, которых она играла. Кидман умело воссоздала образ Грейс Келли в фильме «Принцесса Монако». Критики писали: «Камера вздыхает от удовольствия каждый раз, когда Николь появляется на экране». Актрисе под силу изобразить и злодейку. В «Приключениях Паддингтона» ей досталась роль таксидермистки Миллисент Клайд, которая охотится на медведя. К слову, Кидман была в восторге, когда узнала, что ей предлагают эту работу. Она с детства любила сказки про медведя-сладкоежку. К подготовке Николь подошла ответственно: даже научилась метать ножи, как того требовала роль, а еще посещала настоящие уроки таксидермии.

Лина Хиди

Лина Хиди наиболее известна ролью Серсеи Ланнистер в «Игре престолов», но у нее за плечами много и других крутых персонажей. Ее Сара Коннор была воспринята зрителями и критиками на ура. Они назвали ее лидером человечества, который пойдет на все, чтобы достичь своей цели. Кроме этих в число лучших работ Хиди попали Сара Треванни в триллере «Игра Рипли», Джулия Найт в «Борьбе с моей семьей» и царица Горго в ленте «300 спартанцев: Расцвет империи». А что касается роли Серсеи, самой известной в карьере актрисы, она принесла Лине деньги и славу, но вместе с ними и гнев фанатов. Хиди так талантливо сыграла злодейку, что поклонники перестали понимать, где заканчивается сериал и начинается жизнь. Так, на автограф-сессиях они вырывали из рук Лины книги, чтобы она их не подписывала, а еще открыто говорили, что ненавидят ее.

Натали Портман

Одной из знаковых ролей в карьере Натали Портман можно назвать Иви в фильме «V — значит вендетта». Для нее актриса обрила голову и долго работала над своим акцентом. Публика была в восторге от получившейся картины. К слову, в одном из интервью Натали выразила желание снова вернуться на экраны в образе борца с диктатурой Иви. Если, конечно, создатели решат снимать продолжение этой истории. Но именно отрицательная роль принесла Натали Портман заветный «Оскар». Триллер «Черный лебедь» вышел на экраны в 2010 году. Создав образ маниакально одержимой Нины Сейерс, Портман продемонстрировала, что чувствует художник, достигая совершенства.

Шарлиз Терон

В 2003 году на экраны вышел фильм «Монстр». Ради этой работы Шарлиз Терон пришлось измениться до неузнаваемости. Она набрала 14 кг, сбрила брови и носила протезы зубов. Игру голливудской дивы высоко оценили, обратив внимание на то, как актриса умеет взглядом и жестами передавать эмоции человека. Шарлиз сильно огорчалась каждый раз, когда таблоиды вместо оценки ее актерских способностей писали лишь о визуальном преображении. Мол, как симпатичная актриса смогла стать столь непохожей на себя. Однако она доказала, что профессионал, а не просто красавица, получив за эту роль «Оскар». Еще одна работа Шарлиз, вошедшая в число лучших, — «Безумный Макс: Дорога ярости». Фуриоса в ее исполнении — бесстрашный воин, который рискует своей жизнью, чтобы спасти других. Журналы писали, что героиня перетянула все внимание зрителя на себя, оставив персонажа Тома Харди на втором плане.

А кто, по-вашему, среди актеров-мужчин одинаково блестяще справляется как с положительными, так и с отрицательными ролями?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.