10 актерских дуэтов, которые кочевали из одного популярного фильма в другой. А мы и не замечали

Режиссеры любят успешные актерские дуэты и нередко приглашают их сниматься вновь и вновь. Ну а мы, зрители, этому только рады. Согласитесь, даже интересно сравнить игру, к примеру, героев Николь Кидман и Колина Ферта в «Возмездии» и в «Прежде, чем я усну» — совершенно другие обстоятельства, абсолютно иные характеры.

И да, в AdMe.ru вовсе не забыли про Кейт и Лео, а также Мэтта Деймона и Бена Аффлека. Просто вы читали о них в других наших статьях, и на этот раз пришла пора показать вам новые неразлучные парочки. А из бонуса станет ясно, что актеры часто встречаются не только на киносъемках, но и на озвучке мультфильмов.

Алан Рикман и Эмма Томпсон

В оскароносной киноленте «Разум и чувства» актеры сыграли истинных английских леди и джентльмена — Марианну Дэшвуд и полковника Брэндона. В криминальной драме «Поцелуй Иуды» они стали детективами, а в серии фильмов про Гарри Поттера — волшебниками. Правда, первые 2 части этой франшизы Алан Рикман отработал без Эммы Томпсон: ее персонаж — прорицательница Сибилла Трелони — появилась на экране только в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана».

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус

У этой актерской пары около 15 совместных работ, первой из которых стал фильм «Ветчина, ветчина». Только представьте, Пенелопе Крус в нем всего 16 лет. Интересно, что тогда романтические отношения между актерами возникли лишь на экране, а в реальной жизни они остались друзьями. Зато в 2007 году Крус и Бардем стали встречаться по-настоящему, а потом решили создать семью. Вполне возможно, именно поэтому мы так верим их игре в любовь в кинолентах «Эскобар» и «Лабиринты прошлого».

Антонио Бандерас и Сальма Хайек

Горячая парочка с испанскими и мексиканскими корнями впервые встретилась в боевике «Отчаянные» и чуть-чуть не пересеклась вновь в «Маске Зорро». В 2002 году Сальма Хайек блистала в киноленте «Фрида», рассказывающей о жизни знаменитой мексиканской художницы, а Антонио Бандерас играл там живописца Давида Альфаро Сикейроса. Вскоре состоялась еще одна встреча актеров — они исполнили роли борцов со злом Грегорио Кортеса и Франчески Гигглс в фильме «Дети шпионов 3-D: Игра окончена».

Колин Ферт и Николь Кидман

В драме «Возмездие» Колин Ферт и Николь Кидман сыграли изломанного жизнью отставного офицера и его жену, которая пытается помочь супругу справиться с психологической травмой. Год спустя актеры встретились на съемках детектива «Прежде, чем я усну», где героиня Кидман страдала от потери памяти. А в 2016-м в фильме «Гений» оба их героя пытались разобраться в своих непростых отношениях с писателем Томасом Вулфом, которого сыграл Джуд Лоу.

Мерил Стрип и Николь Кидман

Еще одним частым «киношным» партнером Николь Кидман с полным правом можно назвать Мерил Стрип. Вместе они снимались в фильме «Часы», где воплотили образы писательницы Вирджинии Вульф и миссис Дэллоуэй — редактора нью-йоркского издательства. Во втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь» актрисы встретились в ролях Селесты — жертвы мужа-абьюзера — и ее свекрови с непростым характером. А в 2020 году в прокат вышел комедийный мюзикл «Выпускной», где они вновь сыграли вместе.

Кэтрин Зета-Джонс и Брюс Уиллис

Во втором фильме, описывающем приключения друзей Оушена, Кэтрин Зета-Джонс вновь появляется в роли детектива Изабель Лахири, а у Брюса Уиллиса здесь небольшое камео — он играет сам себя. В 2012-м актеры встречаются в комедии «Фортуна Вегаса», а годом спустя в боевике «РЭД 2» доказывают, что возраст — вовсе не повод списывать со счетов опытных секретных агентов.

Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро

Одной из первых совместных работ актеров стала экранизация полуавтобиографического романа Тобиаса Вулфа «Жизнь этого парня», где Ди Каприо сыграл роль юного Тоби, а Де Ниро стал его киношным отчимом — грубоватым и не особо приятным человеком. Тремя годами позже они встретились в драме «Комната Марвина», а уже в 2015-м вместе сыграли в короткометражке Мартина Скорсезе «Пробы».

Энн Хэтэуэй и Хелена Бонем-Картер

В мюзикле «Отверженные» Энн Хэтэуэй воплотила образ несчастной Фантины, а Хелена Бонем-Картер — жадной трактирщицы мадам Тернадье. В «Алисе в стране чудес» и «Алисе в Зазеркалье» актрисы играют королев-сестер, а в «Восьми подругах Оушена» они — обаятельные аферистки, разработавшие план по похищению дорогущего колье.

Жерар Депардье и Кристиан Клавье

Харизматичные французы снялись вместе почти в десятке фильмов. Причем их нередко тянуло на фантастику и вольную интерпретацию исторических событий. Именно так и появились на свет комедия «Между ангелом и бесом» и экранизации комиксов про Астерикса и Обеликса. А самое главное, что актеры не прекратили совместную работу: пару лет назад они оба появились на экране в лирической истории «Исключительный кортеж».

Кевин Смит и Джейсон Мюьз

Комедийный дуэт Джея и Молчаливого Боба кочевал из фильма в фильм. И если в вышедшей в 1999 году «Догме» они играли персонажей второго плана, то в «Перезагрузке» уже были главными героями. А для «Клерков» даже была придумана целая вселенная View Askewniverse. Это вымышленное место, которое, если верить его создателям, находится где-то в в штате Нью-Джерси.

Бонус: Анджелина Джоли и Джек Блек

В «Подводной братве» голосом Анджелины Джоли говорит крылатка Лола (фиолетовая рыбка на верхнем фото), а Джек Блек озвучивает добродушную акулу Ленни. И вы наверняка уже догадались, что та же парочка подарила свои голоса отважной тигрице из мультфильма «Кунг-фу панда» и главному герою этой истории — неуклюжему миляге По.