10 кинозвезд, которые отличились как своей блестящей, так и абсолютно кошмарной актерской игрой
У актеров, как и у людей других профессий, бывают свои взлеты и падения. И если пиковой вершиной их карьеры является оскаровская статуэтка, то премию «Золотая малина» можно назвать ее своеобразным дном. Покрашенная золотой краской-спреем пластиковая ягода стоимостью $ 4,97 традиционно вручается за день до главной кинопремии мира, и на свете нет ни одного актера, который хотел бы получить ее. Но от награды за сомнительные достижения в кинематографе не застрахован никто, даже обладатели и номинанты на «Оскар».
AdMe.ru навел справки о 10 деятелях американской киноиндустрии, которые за свою карьеру становились лауреатами обеих премий.
Хэлли Берри
© Lions Gate/Courtesy Everett Collection/ East News © WARNER BROS. PICTURES / GREGORY, DOANE / AlbumEAST NEWS
Хэлли Берри остается единственной темнокожей актрисой в истории кинематографа, получившей «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». Она удостоилась награды в 2002 году за роль в картине «Бал монстров».
Свой же «антиоскар» актриса забрала в 2005 году за воплощение на экране Женщины-кошки в одноименном фильме. Берри лично присутствовала на церемонии и приняла награду, держа в одной руке свой «Оскар».
Мелисса Маккарти
В прошлом году на широкие экраны вышли 3 картины с участием американской актрисы и комедиантки Мелиссы Маккарти. Роль в одной из них («Сможете ли вы меня простить?») принесла актрисе номинацию на «Оскар» (уже 2-ю в ее карьере).
А вот два других фильма («Игрушки для взрослых» и «Душа компании») критики встретили прохладно, и как результат — «золотая ягода» за худшую женскую роль. Да, вы все правильно поняли, 1 награда сразу за 2 фильма. Стоит отметить, что в том же году Маккарти получила «Золотую малину» за восстановление репутации. Не карьера, а американские горки.
Джон Траволта
Джон Траволта дважды номинировался на «Оскар» за лучшую мужскую роль («Криминальное чтиво», «Лихорадка субботнего вечера»). Но номинаций на «антиоскар» у него гораздо больше.
Он дважды номинировался на «Золотую малину» как худший актер десятилетия. А за худшую роль у него и того больше номинаций — 8. Спродюсированный Траволтой фантастический фильм «Поле битвы: Земля» выиграл в 2001 году в 7 номинациях антипремии.
Дженнифер Лоуренс
Сделавшая перерыв в своей блестящей карьере молодая актриса Дженнифер Лоуренс имеет в активе целых 4 номинации на премию «Оскар» и 1 победу. В 2011 году жюри отметило ее работу в картине «Зимняя кость», в 2014-м — в «Афере по-американски», а в 2016-м девушка стала номинанткой за главную роль в ленте «Джой». Победным же для Лоуренс оказался 2013 год, когда она получила «Оскар» за работу в фильме «Мой парень — псих».
Но есть на ее счету и номинация на главную антипремию: в 2018 году актриса была в шаге от того, чтобы пополнить свою коллекцию «Золотой малиной» за роль в картине Даррена Аронофски «Мама!».
Уилл Смит
Уилл Смит дважды был номинантом на премию «Оскар». Картины «В погоне за счастьем» и «Али» доказали, что Смит одинаково хорош как в комедийных ролях, так и в драматических.
Однако карьеру Смита нельзя назвать на 100 % блистательной. Актер дважды удостаивался главной антипремии киноиндустрии — за фильмы «Дикий, дикий Запад» и «После нашей эры». Последнюю картину критики разгромили в пух и прах, особенно проехавшись по актерской игре Джейдена, сына Уилла Смита. В 2016 году актеру была присвоена «Золотая малина» за восстановление репутации (фильм «Защитник»).
Шэрон Стоун
У голливудской красавицы Шэрон Стоун и премии «Золотая малина» отношения не складываются с 1988 года. Актриса была номинирована на нее в различных категориях целых 8 раз и дважды одерживала победу. Последний раз это произошло в 2007 году. Критикам совсем не понравилась игра Стоун в фильме «Основной инстинкт — 2: Жажда риска».
Есть в биографии актрисы и белые полосы, например номинация на «Оскар» в 1996 году за роль в фильме Мартина Скорсезе «Казино».
Эдди Редмэйн
37-летний британский актер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль с первой же попытки. Картина «Вселенная Стивена Хокинга» произвела настоящий фурор в 2015 году, а актерская игра Редмэйна была признана блистательной.
Годом позже он был снова номинирован в этой категории («Девушка из Дании»), только вот одержать победу 2-й раз кряду ему не удалось — золотая статуэтка ушла к Леонардо Ди Каприо. А всего за день до этого Редмэйна ожидало еще одно разочарование: актер получил «Золотую малину» за худшую мужскую роль второго плана в фильме «Восхождение Юпитер».
Гвинет Пэлтроу
Фильм «Влюбленный Шекспир» является знаковым в карьере 46-летней Гвинет Пэлтроу. За роль Виолы де Лессепс актриса получила множество наград, в том числе и «Оскар» в 1999 году.
С тех пор Пэлтроу снималась в картинах разной весовой категории. Доказательством тому служит номинация на «антипремию» в 2016 году за роль в фильме «Мордекай». Причем изначально на главную женскую роль в картине продюсеры рассматривали кандидатуру Карис ван Хаутен, но в итоге она досталась Гвинет.
Бен Аффлек
У Бена Аффлека нет «Оскара» за лучшую мужскую роль, он даже ни разу не был номинирован на него в этой категории. Зато у него в активе имеются 2 золотые статуэтки за лучший сценарий («Умница Уилл Хантинг») и за лучший фильм («Операция „Арго“»).
А вот номинаций за худшее актерское исполнение у него предостаточно: первая датируются 2002 годом («Перл-Харбор»), а последняя — 2017-м («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»). Победу же в этой категории Аффлек одержал в 2004 году за роль в фильме «Сорвиголова».
Сандра Буллок
В 2010 году Сандра Буллок всего за одни выходные стала обладательницей сразу двух премий. В субботу «Золотую малину» за худшую женскую роль ей принесла романтическая комедия «Все о Стиве», а уже в воскресенье она вышла на сцену театра «Долби», чтобы забрать свой «Оскар» за работу в драме «Невидимая сторона».
Всего же у актрисы 2 номинации на «Оскар» и 3 номинации на «антиоскар». Буллок является одной из немногих актрис, кто не постеснялся пойти за своей «золотой ягодой» самолично. На церемонии награждения она раздавала присутствующим DVD-копии своей комедии и просила всех еще раз внимательно посмотреть этот фильм.
Смотрели ли вы эти фильмы? Чья актерская игра, на ваш взгляд, не достойна была номинации на «Золотую малину»?
Фото на превью The Weinstein Company, Capital Pictures/EAST NEWS