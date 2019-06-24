10 кинозвезд, которые отличились как своей блестящей, так и абсолютно кошмарной актерской игрой

25 3

52

1.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У актеров, как и у людей других профессий, бывают свои взлеты и падения. И если пиковой вершиной их карьеры является оскаровская статуэтка, то премию «Золотая малина» можно назвать ее своеобразным дном. Покрашенная золотой краской-спреем пластиковая ягода стоимостью $ 4,97 традиционно вручается за день до главной кинопремии мира, и на свете нет ни одного актера, который хотел бы получить ее. Но от награды за сомнительные достижения в кинематографе не застрахован никто, даже обладатели и номинанты на «Оскар».

AdMe.ru навел справки о 10 деятелях американской киноиндустрии, которые за свою карьеру становились лауреатами обеих премий.

Хэлли Берри

Хэлли Берри остается единственной темнокожей актрисой в истории кинематографа, получившей «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». Она удостоилась награды в 2002 году за роль в картине «Бал монстров». Свой же «антиоскар» актриса забрала в 2005 году за воплощение на экране Женщины-кошки в одноименном фильме. Берри лично присутствовала на церемонии и приняла награду, держа в одной руке свой «Оскар».

Мелисса Маккарти

В прошлом году на широкие экраны вышли 3 картины с участием американской актрисы и комедиантки Мелиссы Маккарти. Роль в одной из них («Сможете ли вы меня простить?») принесла актрисе номинацию на «Оскар» (уже 2-ю в ее карьере). А вот два других фильма («Игрушки для взрослых» и «Душа компании») критики встретили прохладно, и как результат — «золотая ягода» за худшую женскую роль. Да, вы все правильно поняли, 1 награда сразу за 2 фильма. Стоит отметить, что в том же году Маккарти получила «Золотую малину» за восстановление репутации. Не карьера, а американские горки.

Джон Траволта

Джон Траволта дважды номинировался на «Оскар» за лучшую мужскую роль («Криминальное чтиво», «Лихорадка субботнего вечера»). Но номинаций на «антиоскар» у него гораздо больше. Он дважды номинировался на «Золотую малину» как худший актер десятилетия. А за худшую роль у него и того больше номинаций — 8. Спродюсированный Траволтой фантастический фильм «Поле битвы: Земля» выиграл в 2001 году в 7 номинациях антипремии.

Дженнифер Лоуренс

Сделавшая перерыв в своей блестящей карьере молодая актриса Дженнифер Лоуренс имеет в активе целых 4 номинации на премию «Оскар» и 1 победу. В 2011 году жюри отметило ее работу в картине «Зимняя кость», в 2014-м — в «Афере по-американски», а в 2016-м девушка стала номинанткой за главную роль в ленте «Джой». Победным же для Лоуренс оказался 2013 год, когда она получила «Оскар» за работу в фильме «Мой парень — псих». Но есть на ее счету и номинация на главную антипремию: в 2018 году актриса была в шаге от того, чтобы пополнить свою коллекцию «Золотой малиной» за роль в картине Даррена Аронофски «Мама!».

Уилл Смит

Уилл Смит дважды был номинантом на премию «Оскар». Картины «В погоне за счастьем» и «Али» доказали, что Смит одинаково хорош как в комедийных ролях, так и в драматических. Однако карьеру Смита нельзя назвать на 100 % блистательной. Актер дважды удостаивался главной антипремии киноиндустрии — за фильмы «Дикий, дикий Запад» и «После нашей эры». Последнюю картину критики разгромили в пух и прах, особенно проехавшись по актерской игре Джейдена, сына Уилла Смита. В 2016 году актеру была присвоена «Золотая малина» за восстановление репутации (фильм «Защитник»).

Шэрон Стоун

У голливудской красавицы Шэрон Стоун и премии «Золотая малина» отношения не складываются с 1988 года. Актриса была номинирована на нее в различных категориях целых 8 раз и дважды одерживала победу. Последний раз это произошло в 2007 году. Критикам совсем не понравилась игра Стоун в фильме «Основной инстинкт — 2: Жажда риска». Есть в биографии актрисы и белые полосы, например номинация на «Оскар» в 1996 году за роль в фильме Мартина Скорсезе «Казино».

Эдди Редмэйн

37-летний британский актер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль с первой же попытки. Картина «Вселенная Стивена Хокинга» произвела настоящий фурор в 2015 году, а актерская игра Редмэйна была признана блистательной. Годом позже он был снова номинирован в этой категории («Девушка из Дании»), только вот одержать победу 2-й раз кряду ему не удалось — золотая статуэтка ушла к Леонардо Ди Каприо. А всего за день до этого Редмэйна ожидало еще одно разочарование: актер получил «Золотую малину» за худшую мужскую роль второго плана в фильме «Восхождение Юпитер».

Гвинет Пэлтроу

Фильм «Влюбленный Шекспир» является знаковым в карьере 46-летней Гвинет Пэлтроу. За роль Виолы де Лессепс актриса получила множество наград, в том числе и «Оскар» в 1999 году. С тех пор Пэлтроу снималась в картинах разной весовой категории. Доказательством тому служит номинация на «антипремию» в 2016 году за роль в фильме «Мордекай». Причем изначально на главную женскую роль в картине продюсеры рассматривали кандидатуру Карис ван Хаутен, но в итоге она досталась Гвинет.

Бен Аффлек

У Бена Аффлека нет «Оскара» за лучшую мужскую роль, он даже ни разу не был номинирован на него в этой категории. Зато у него в активе имеются 2 золотые статуэтки за лучший сценарий («Умница Уилл Хантинг») и за лучший фильм («Операция „Арго“»). А вот номинаций за худшее актерское исполнение у него предостаточно: первая датируются 2002 годом («Перл-Харбор»), а последняя — 2017-м («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»). Победу же в этой категории Аффлек одержал в 2004 году за роль в фильме «Сорвиголова».

Сандра Буллок

В 2010 году Сандра Буллок всего за одни выходные стала обладательницей сразу двух премий. В субботу «Золотую малину» за худшую женскую роль ей принесла романтическая комедия «Все о Стиве», а уже в воскресенье она вышла на сцену театра «Долби», чтобы забрать свой «Оскар» за работу в драме «Невидимая сторона». Всего же у актрисы 2 номинации на «Оскар» и 3 номинации на «антиоскар». Буллок является одной из немногих актрис, кто не постеснялся пойти за своей «золотой ягодой» самолично. На церемонии награждения она раздавала присутствующим DVD-копии своей комедии и просила всех еще раз внимательно посмотреть этот фильм.