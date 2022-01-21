10 актеров, у которых был шанс блистать в «Игре престолов». Но выбор пал на других людей

Герои полюбившихся сериалов в нашем представлении крепко связаны с определенными актерами, с их внешностью и манерами. Разбуди нас посреди ночи, и мы, пожалуй, детально опишем Сансу Старк. А задумывались ли вы когда-нибудь, как могли бы выглядеть любимые персонажи, если бы их сыграли другие артисты?

Вот мы в AdMe.ru периодически об этом задумываемся. И у нас, к счастью, есть возможность взглянуть, как примерно могли бы выглядеть герои обожаемого сериала с другими лицами.

Манс Налетчик, Король за Стеной — Доминик Уэст

Доминику Уэсту была предложена роль в сериале, но какая именно, актер не сообщает. Впрочем, есть веские основания полагать, что это был Манс Налетчик, ведь Доминик отказался от съемок, когда узнал, что ему долгое время придется находиться вдали от семьи, в Рейкьявике. Именно там снимались все ключевые сцены, происходящие к северу от Стены. В образе Манса Налетчика, вождя одичалых, в конце концов перед нами предстал суровый и харизматичный Киаран Хайндс. Кто знает, сумел бы улыбчивый Доминик Уэст полюбиться зрителю?

Санса Старк — Иззи Мейкл-Смолл

Актриса, которой на момент интервью было 17 лет, сказала, что не слишком расстроилась, узнав, что не прошла кастинг. По ее словам, в сериале многовато пикантных сцен, и она стеснялась, да и ее родители были бы не в восторге, увидев ее на экране в таком виде. А вот Софи Тернер не побоялась съемок. Но, кажется, Иззи зря беспокоилась: в большинстве эпизодов Санса Старк выглядит максимально пристойно. Такую героиню не стыдно показать родителям.

Яра Грейджой — Лили Аллен

Лили Аллен могла появиться в сериале вместе со своим реальным братом, Альфи Алленом, которому досталась роль Теона Грейджоя. Однако Лили, прочитав сценарий, отказалась от съемок. Дело в том, что актрисе предстояло участие в весьма пикантной и неоднозначной сцене, смутившей ее. Поэтому сестру Грейджоя сыграла Джемма Уилан.

Станнис Баратеон — Марк Стронг

Согласно слухам, Марку могла достаться роль Станниса. Он слухи не опровергает, но и не подтверждает: попросту не рассказывает, кого именно ему предложили сыграть. Причина такой скрытности проста и благородна: Марк не хочет, чтобы актер, в итоге сыгравший эту роль, чувствовал себя «не первым».

Рослин Фрей (Талли) — Пердита Уикс

Актриса отказалась от работы в «Игре престолов» в пользу другого проекта. Правда, ей не слишком повезло: съемки, которым Уикс отдала предпочтение, были отложены. И она даже пыталась вернуться, но в сериал уже взяли Александру Даулинг, выглядящую весьма органично в роли Рослин.

Лианна Мормонт —Милли Бобби Браун

Милли, поклонница «Игры престолов», мечтала изобразить леди Медвежьего острова. Но в итоге сыграла эту героиню другая молодая и талантливая британская актриса — Белла Рамзи. Зато вместо этого Милли Бобби Браун получила роль Одиннадцать в сериале «Очень странные дела» и сообщила в интервью, что не расстраивается.

Кейтилин Старк — Дженнифер Эль

В пилотном эпизоде Дженнифер даже сыграла Кейтилин, но в итоге отказалась от роли, чтобы посвятить себя заботе о новорожденной дочери. На момент съемок девочке было всего 7 месяцев, и актриса решила, что еще слишком рано возвращаться к съемкам.

Его Воробейшество — Джаред Харрис

Теперь уже трудно представить в этой роли кого-то другого. Однако Джаред Харрис, нынешняя звезда сериала «Основание», рассказал в интервью, что мог сыграть лидера движения Воробьев. Интересно, как выглядел бы Его Воробейшество с фирменным ехидным выражением лица Джареда Харриса?

Роберт Баратеон — Конлет Хилл

Конлет Хилл, сыгравший лорда Вариса, сказал, что проходил пробы на роль короля Роберта. Наверняка монарх из него получился бы не хуже. Но мы как поклонники сериала даже рады, что этот персонаж ему не достался. Ведь тогда пришлось бы попрощаться с ним еще в 1-м сезоне.

Ксаро Ксоан Даксос — Махершала Али

Али признался, что провалил пробы на роль купеческого старейшины. «Это было одно из худших прослушиваний в моей жизни», — заявил он. А ведь дважды оскароносный актер весьма убедительно смотрелся бы в роли Ксаро.