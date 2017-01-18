10 актеров рассказали, каково это на самом деле — сниматься в откровенных сценах
Профессиональные актеры способны на настоящие чудеса перевоплощений. Они и маньяка-убийцу сыграют, и отчаянную домохозяйку, и супергероя. Но вот когда дело доходит до откровенных сцен, большинству из них съемки даются очень нелегко. Многие сходятся во мнении, что это скорее неловко и забавно, чем сексуально.
AdMe.ru собрал высказывания звезд о том, как они снимались в постельных сценах и как себя при этом чувствовали.
Blue Valentine
Актеры: Райан Гослинг, Мишель Уильямс
«В первую очередь мы отсняли сцены с началом наших отношений. Получилось весело и живо. После мы приступили к съемкам постельных сцен, и это было ужасно. Мы даже перестали общаться с Райаном. Казалось, что эти сцены длились целую вечность. Каждую ночь после долгой дороги с площадки домой я ложилась на подоконник, ставила музыку на максимальную громкость, свешивала голову из окна, как собака, и кричала. Это был мой способ уйти от реальности».
Мишель Уильямс
No Strings Attached
Актеры: Натали Портман, Эштон Кутчер
«Всегда возникают разные нелепые ситуации: хорошо ли получилось это, хорошо ли получилось то. А потом посреди действия вы начинаете себя вести, как будто ничего не произошло, и тут вы осознаете свой актерский профессионализм».
Эштон Кутчер
Gone Girl
Актеры: Розамунд Пайк, Нил Патрик Харрис
«Вы остаетесь наедине с мужчиной, который не приходится вам мужем и у которого самого есть партнер... Он в нижнем белье, вы в нижнем белье, и вы как бы занимаетесь сексом, не снимая белья».
Розамунд Пайк
Love & Other Drugs
Актеры: Джейк Джилленхол, Энн Хэтэуэй
«Я решила, что буду делать все как положено: раздеваться в последний момент, а между съемками дублей одеваться обратно. Но после я обнаружила, что каждый раз, когда я одеваюсь, я смазываю весь нательный грим, и это каждый раз прибавляет еще дополнительные 20 минут к съемке. Это как в жизни: как только вы перестаете делать что-то ради себя — начинаете делать это ради других. Отважусь сказать, что было весело».
Энн Хэтэуэй
Black Swan
Актеры: Натали Портман, Мила Кунис
«Трудно сниматься в постельных сценах. Неважно, кто твой партнер — твой друг, мужчина или женщина. Вы находитесь на одной площадке с сотней и более членов съемочной группы, которые направляют на тебя свет, перемещают тебя — в такой обстановке любой почувствует себя некомфортно».
Мила Кунис
Crank: High Voltage
Актеры: Джейсон Стэйтем, Эми Смарт
«Довольно сложно играть агрессивный секс. Особенно в публичном месте с толпой кричащих статистов, которые снимают твою пятую точку на телефон».
Джейсон Стэйтем
Chloe
Актеры: Лиам Нисон, Аманда Сайфред
«Это было так... неловко. И ты не можешь избавиться от этого чувства; оно всегда с тобой, даже когда вы делаете это с кем-то в первый раз в реальной жизни. Это как-то странно».
Аманда Сайфред
The Wolf of Wall Street
Актеры: Леонардо ДиКаприо, Марго Робби и др.
«Когда вы примеряете на себя персонажа, такого как Джордан (главный герой фильма — прим. автора), вы хотите точно отразить его натуру. В этом случае вам стоит просто взять и сделать это. Не стоит думать в этот момент о себе, так как эта история не о вас, а о жизни другого человека».
Леонардо ДиКаприо
A Dangerous Method
Актеры: Кира Найтли, Вигго Мортенсен, Майкл Фассбендер
«Я выпила пару стопок водки до съемок, а после — пару бокалов шампанского в честь того, что никогда больше не буду повторять подобных вещей».
Кира Найтли
Passengers
Актеры: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт
«Зрители смотрят эротические сцены и думают, что все это чертовски сексуально, а на деле актеры знают, что нет ничего более неловкого и неуклюжего, чем эротика в кино. Крис, кстати, истинный джентльмен. Он очень старался сделать так, чтобы мне было комфортно и спокойно. Он-то уже не первую постельную сцену снимает. Перед съемкой он предложил мне выпить по бокалу вина, чтобы расслабиться. Я согласилась».
Дженнифер Лоуренс
Перевод cinemotionlab.com
Фото на превью Fox 2000 Pictures
По материалам cosmopolitan.com, kinopoisk.ru