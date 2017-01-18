10 актеров рассказали, каково это на самом деле — сниматься в откровенных сценах

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Профессиональные актеры способны на настоящие чудеса перевоплощений. Они и маньяка-убийцу сыграют, и отчаянную домохозяйку, и супергероя. Но вот когда дело доходит до откровенных сцен, большинству из них съемки даются очень нелегко. Многие сходятся во мнении, что это скорее неловко и забавно, чем сексуально. AdMe.ru собрал высказывания звезд о том, как они снимались в постельных сценах и как себя при этом чувствовали.

Blue Valentine

Актеры: Райан Гослинг, Мишель Уильямс «В первую очередь мы отсняли сцены с началом наших отношений. Получилось весело и живо. После мы приступили к съемкам постельных сцен, и это было ужасно. Мы даже перестали общаться с Райаном. Казалось, что эти сцены длились целую вечность. Каждую ночь после долгой дороги с площадки домой я ложилась на подоконник, ставила музыку на максимальную громкость, свешивала голову из окна, как собака, и кричала. Это был мой способ уйти от реальности». Мишель Уильямс

No Strings Attached

Актеры: Натали Портман, Эштон Кутчер «Всегда возникают разные нелепые ситуации: хорошо ли получилось это, хорошо ли получилось то. А потом посреди действия вы начинаете себя вести, как будто ничего не произошло, и тут вы осознаете свой актерский профессионализм». Эштон Кутчер

Gone Girl

Актеры: Розамунд Пайк, Нил Патрик Харрис «Вы остаетесь наедине с мужчиной, который не приходится вам мужем и у которого самого есть партнер... Он в нижнем белье, вы в нижнем белье, и вы как бы занимаетесь сексом, не снимая белья». Розамунд Пайк

Love & Other Drugs

Актеры: Джейк Джилленхол, Энн Хэтэуэй «Я решила, что буду делать все как положено: раздеваться в последний момент, а между съемками дублей одеваться обратно. Но после я обнаружила, что каждый раз, когда я одеваюсь, я смазываю весь нательный грим, и это каждый раз прибавляет еще дополнительные 20 минут к съемке. Это как в жизни: как только вы перестаете делать что-то ради себя — начинаете делать это ради других. Отважусь сказать, что было весело». Энн Хэтэуэй

Black Swan

Актеры: Натали Портман, Мила Кунис «Трудно сниматься в постельных сценах. Неважно, кто твой партнер — твой друг, мужчина или женщина. Вы находитесь на одной площадке с сотней и более членов съемочной группы, которые направляют на тебя свет, перемещают тебя — в такой обстановке любой почувствует себя некомфортно». Мила Кунис

Crank: High Voltage

Актеры: Джейсон Стэйтем, Эми Смарт «Довольно сложно играть агрессивный секс. Особенно в публичном месте с толпой кричащих статистов, которые снимают твою пятую точку на телефон». Джейсон Стэйтем

Chloe

Актеры: Лиам Нисон, Аманда Сайфред «Это было так... неловко. И ты не можешь избавиться от этого чувства; оно всегда с тобой, даже когда вы делаете это с кем-то в первый раз в реальной жизни. Это как-то странно». Аманда Сайфред

The Wolf of Wall Street

Актеры: Леонардо ДиКаприо, Марго Робби и др. «Когда вы примеряете на себя персонажа, такого как Джордан (главный герой фильма — прим. автора), вы хотите точно отразить его натуру. В этом случае вам стоит просто взять и сделать это. Не стоит думать в этот момент о себе, так как эта история не о вас, а о жизни другого человека». Леонардо ДиКаприо

A Dangerous Method

Актеры: Кира Найтли, Вигго Мортенсен, Майкл Фассбендер «Я выпила пару стопок водки до съемок, а после — пару бокалов шампанского в честь того, что никогда больше не буду повторять подобных вещей». Кира Найтли

Passengers