10 актеров, на чьей карьере одна-единственная роль поставила жирный крест

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Путь к славе для большинства актеров довольно тернист. Чтобы знаменитые мастера кинематографа заметили и пригласили в свою картину, им иногда приходится сниматься у малоизвестных режиссеров. Но случается и так, что после нескольких успешных работ артист участвует в съемках не очень, мягко говоря, удачной ленты, которая становится клеймом на репутации. И, увы, далеко не у всех получается от него избавиться.

AdMe.ru вспоминает актеров, чья карьера пошла на спад после неудачной роли.

Деми Мур — «Солдат Джейн»

Фильм 1990 года «Привидение» принес Деми Мур не только славу, но и несколько крупных кинонаград и приглашение на съемки в других картинах. Однако в 1996 году на экраны вышла лента «Стриптиз», которая была плохо принята и публикой, и критиками, а сама Мур получила за роль Эрин Грант «Золотую малину». Но окончательно крест на большой кинокарьере Деми Мур поставила роль в боевике «Солдат Джейн», «подарившем» ей еще одну награду за худшую женскую роль. Сама же актриса говорит, что «Солдат Джейн» — один из ее любимых фильмов, который критики незаслуженно обидели. «Это была сокрушительная неудача, которая выбила меня из колеи и привела в глубокое уныние», — сказала она в одном из интервью. А один из кинобоссов и вовсе заявил: «Люди просто не хотят больше ее видеть. Нам бы пришлось силой заставлять их смотреть этот фильм».

Линдси Лохан — «Я знаю, кто убил меня»

В конце 1990-х и начале 2000-х Линдси Лохан была одной из самых востребованных молодых актрис Голливуда, которой прочили большое будущее. Однако в 2007 году на экраны вышел малобюджетный фильм ужасов «Я знаю, кто убил меня», в котором было плохо абсолютно все: от сценария до актерской игры. Более того, в момент съемок фильма Лохан проходила лечение от многочисленных зависимостей и зачастую опаздывала или вовсе не появлялась на площадке, что тоже негативно сказалось на желании режиссеров работать с ней. Фильм «Я знаю, кто убил меня» стал полнейшим разочарованием не только для зрителей и критиков, но и для самой актрисы. Когда кто-то из ее подписчиков в твиттере написал, что дважды за ночь пересмотрел картину, Лохан ответила: «Два раза — это слишком много».

Элизабет Беркли — «Шоугелз»

Вышедший на экраны в 1995 году фильм «Шоугелз» практически сразу же после премьеры попал под шквал негативных отзывов не только критиков, но и зрителей, ожидаемо удостоился нескольких антипремий «Золотая малина». В числе прочего остракизму была подвергнута и Элизабет Беркли, игру которой называли откровенно плохой. Более того, поклонники не простили ей резкой смены амплуа, ведь до роли в фильме Пола Верховена актриса несколько лет играла в подростковом ситкоме. Новая слава негативно сказалась на карьере Беркли: режиссеры не желали видеть в своих картинах актрису, засветившуюся в неудачной роли. Кроме того, сразу же после выхода фильма от Элизабет отказался ее собственный агент.

Джина Дэвис — «Остров головорезов»

В 1991 году Джина Дэвис снялась в фильме «Тельма и Луиза», за роль в котором получила несколько престижных наград. Однако 4 года спустя в прокат вышла картина «Остров головорезов», которая в один момент поставил крест на многообещающей карьере Дэвис: при бюджете в $ 98 млн лента собрала всего $ 10 млн, что стало грандиознейшим кассовым провалом, а один из критиков сказал, что в роли пиратки Джина выглядела просто глупо. Такую крупную неудачу звезде «Тельмы и Луизы» не простили, и после «Острова головорезов» она не снялась ни в одной более или менее заметной роли.

Крис Кляйн — «Роллербол»

Красавчик-спортсмен Оз из «Американского пирога» сразу же полюбился зрителю, а актер Крис Кляйн, для которого эта роль была второй большой работой в кино, стал популярным. Однако спустя всего лишь год после выхода второй части франшизы о приключениях четверых друзей Крис сыграл в «Роллерболе» — ремейке одноименного фильма 1975 года. Фильм получил ужасные отзывы зрителей и критиков, а начавшаяся было карьера Кляйна моментально рухнула.

Дженнифер Лопес — «Джильи»

Фильм «Джильи», по мнению и критиков, и зрителей, стал худшим в карьере Бена Аффлека. Однако ему впоследствии удалось восстановить свою актерскую репутацию, чего не скажешь о его коллеге по фильму Дженнифер Лопес. Несмотря на то что до этой провальной по всем статьям картины в списке работ актрисы были такие фильмы, как «Селена», принесший номинацию на «Золотой глобус», «Джильи» фактически поставил жирную точку в ее кинокарьере. Впрочем, большинство знает Лопес как певицу, а не как актрису, и эта роль ей удается на славу. Фильм разрушил и карьеру режиссера Мартина Бреста, который, к слову, незадолго до ленты «Джильи» снял «Запах женщины», за который Аль Пачино получил премию «Оскар». После грандиозного провала Брест был вынужден бросить режиссуру.

Шеннон Элизабет — «Американский пирог»

Роль девушки Нади из Восточной Европы в «Американском пироге» стала для Шеннон Элизабет и подарком, и проклятьем одновременно. Несмотря на славу, которую принесли актрисе фильмы культовой франшизы, они же фактически сделали ее заложницей одного образа, выбраться из рамок которого ей, к сожалению, так и не удалось. После «Пирога» последовала эротическая комедия «Мартовские коты», которая была плохо принята и критиками, и зрителями и поставила крест на и без того не очень удачной карьере Элизабет.

Джон Траволта — «Поле битвы: Земля»

Кинокарьера Джона Траволты целиком состоит из взлетов и падений. Фильм «Бриолин», вышедший в конце 1970-х, принес ему славу, а затем в течение долгих лет, до тех пор, пока Тарантино не пригласил его в ставшее культовым «Криминальное чтиво», он играл роли лишь в малозаметных картинах. Однако в 2000 году он снял фильм «Поле битвы: Земля», где сам сыграл заглавную роль. Картина стала рекордсменом по количеству антипремий «Золотая малина» и отрицательных отзывов, а более чем 70-миллионные затраты не окупились и вполовину.

Дженнифер Лав Хьюитт — «По признакам совместимости»

С начала 90-х годов и до конца 2000-х Дженнифер Лав Хьюитт снималась довольно активно, однако настоящую славу ей принесли молодежный триллер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и его продолжение. В 2013 году на экраны вышел фильм по мотивам одноименной бродвейской пьесы «По правилам совместимости», который не имел широкого проката и получил отрицательные оценки зрителей из-за стереотипных героев и большого количества скабрезных шуток. С тех пор Лав Хьюитт практически не снимается для большого кино, а увидеть ее можно только в телевизионных сериалах.

Нив Кэмпбелл — «Дикость»

Американо-канадская актриса Нив Кэмпбелл — одна из тех, кого называют «королевой крика». Славу ей принесли фильмы франшизы «Крик», где она сыграла девушку по имени Сидни Прескотт, которой удавалось на протяжении четырех фильмов спасаться от убийцы по прозвищу Призрачное Лицо. Однако в 1998 году актриса решила выйти из привычного образа и снялась в эротическом триллере «Дикость». Несмотря на то, что реакция на фильм была в целом довольно положительная, он провалился в прокате, а ее образ в фильме, который был очень далек от облика положительной героини из «Крика», не пришелся по вкусу поклонникам. Не считая 3-й и 4-й частей франшизы об убийце в маске, у Кэмпбелл не было заметных ролей в кино до 2016 года, когда она вернулась в кинематограф, правда, на телевидение, и сыграла в сериале «Карточный домик».

Как вы считаете, кто из этих актеров незаслуженно остался за бортом большого кино?