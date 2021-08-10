10 актеров массовки, которые выложились на все сто и смогли запомниться кинозрителям

Как правило, статисты в кино нужны лишь для создания убедительной атмосферы в кадре. И все, что им нужно делать, — это вести себя непринужденно, не привлекая к себе особого внимания. Но некоторые актеры решают сделать так, чтобы их появление в кадре было запоминающимся для зрителей.

Мы в AdMe.ru выяснили, в каких фильмах актеры массовки решили отжечь по полной. Кстати, а в конце мы расскажем случай, когда зеваки случайно стали актерами массовки.

Мстители (2012)

В этом супергеройском боевике просто невероятное количество сражений, вызывающих всеобщий хаос и разрушения. Во время таких сцен мало кто из зрителей обращает внимание на актеров массовки, которые играют обычных жителей, спасающихся бегством. Обычно статисты бегут не спеша, но один парень в полосатой черно-белой футболке бежит так, будто его жизни и в самом деле что-то угрожает.

Охотники за привидениями (1984)

Когда команда охотников прибывает к небоскребу спасать город от нашествия призраков, она сначала приветствует толпу своих фанатов, которых играют актеры массовки. Среди них особенно заметен парень с рыжими волосами, который с безудержным восторгом прыгает, хлопает в ладоши и кричит: «О боже мой!», «Охотники за привидениями! Круто, круто!» А еще пожимает руку Биллу Мюррею, играющему одну из главных ролей. Оказывается, этим парнем является визажист Эльдо Рэй Эстес, который решил во что бы то ни стало запомниться кинозрителям. И это ему удалось. В фильме можно насчитать 11 разных кадров с ним. В год выхода фильма его даже узнавали на улицах.

День независимости (1996)

В сцене, когда президент Уитмор в ходе напутственной речи призывает военнослужащих дать отпор инопланетянам, камера показывает лица статистов, играющих пилотов и других сотрудников военной базы. По сценарию они должны внимательно слушать президента и демонстрировать отвагу и желание всыпать внеземным захватчикам. Когда камера показывает одного из актеров массовки, тот очень эмоционально отдает честь. Мужчина мелькнул в кадре лишь на секунду, но это одно из самых запоминающихся появлений статистов в данном фильме.

Росомаха: Бессмертный (2013)

В фильме про Логана (Росомаху) один из статистов решил выделиться из толпы своих коллег, надев кепку с логотипом Человека-паука.

Телохранитель киллера (2017)

А в фильме «Телохранитель киллера», пока герой Райана Рейнольдса обезоруживает плохого парня, на заднем фоне вальяжно прогуливается один из статистов. Он одет в фирменную куртку Росомахи из киноленты «Люди Икс: Начало. Росомаха». Напомним, именно в этом фильме 2009 года Рейнольдс впервые появился на экране в образе Дэдпула.

К северу через северо-запад (1959)

В одной из сцен этого шпионского триллера Альфреда Хичкока главная героиня фильма Эва Кендалл только собирается выстрелить в Роджера, а мальчуган-статист уже засунул пальцы в уши, чтобы не оглохнуть.

Крик (1996)

По правилам во время съемок статисты никак не должны привлекать к себе внимание, им запрещено смотреть на главных персонажей, тем более им в глаза, а также в камеру. Но в одной из сцен фильма «Крик» актриса из массовки нарушила эти требования. Так, пока герои Джейми Кеннеди и Мэттью Лилларда обсуждают убийство, светловолосая женщина в темном пиджаке на заднем плане явно слушает речь главного героя, затем оглядывается, как бы говоря: «Кто-нибудь еще слышит это?» А потом качает головой и уходит из кадра.

1917 (2019)

В конце фильма, когда солдаты бегут в атаку, статисты дважды сбивают главного героя, который бежит в другую сторону. Хотя это не было прописано в сценарии. Джордж Маккей, играющий основного персонажа, не растерялся: он тут же поднимался и продолжать бежать. Эта сцена стала одной из самых запоминающихся в фильме.

Выход дракона (1973)

Когда персонаж Брюса Ли эпично разделался с целой командой соперников в кимоно, один из статистов в какой-то момент не смог сдержать эмоции и расплылся в улыбке. В то время как остальные актеры массовки стояли с хмурыми лицами.

Бонус: случай, когда зеваки стали статистами

В одной из сцен фильма «Тупой и еще тупее» (1994) герой Джима Керри выходит из круглосуточного магазина и встречает на парковке двух парней, которые просто стоят и пьют напиток Big Gulp от 7-Eleven. Керри говорит: «О, Big Gulp. Здорово!» И после неловкой паузы добавляет: «Ну ладно, увидимся позже». В 2014 году режиссер фильма Питер Фаррелли заявил, что этих двух парней не должно было быть в кадре. Они просто стояли рядом со съемочной площадкой и наблюдали за происходящим, попивая напиток Big Gulp. Фаррелли решил, что они гармонично впишутся в сцену, и в итоге пригласил их исполнить эпизодическую безмолвную роль. Кстати, свою впечатляющую реплику Джим Керри придумал спонтанно прямо во время съемок.