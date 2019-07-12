10 актеров, которым пришлось знатно попотеть, чтобы перевоплотиться в своего персонажа

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Как выглядит типичный день актера? Раздача автографов, получение наград, съемки с гениальными режиссерами и талантливыми коллегами? В реальности все не так просто. Часто это жесткие диеты, тренировки по несколько раз в день и освоение сложнейших навыков в самые короткие сроки. А иногда даже поедание сырой печени и присутствие на вскрытии.

Мы в AdMe.ru восхищаемся упорством актеров, которые готовы ради роли учиться новым навыкам и работать в условиях, максимально далеких от комфорта. За такое хочется наградить их отдельно!

Дэниел Рэдклифф — «Джунгли»

Дэниел Рэдклифф сыграл главную роль в фильме «Джунгли», основанном на реальных событиях. Картина рассказывает о группе приятелей, потерявшихся в джунглях Амазонки. Персонаж, которого играл Рэдклифф, в реальности потерял около 15 кг. Актер хотел как можно правдоподобнее показать страдания героя, поэтому добровольно сел на строгую диету на все время производства фильма. А непосредственно перед съемками он полностью голодал 2 дня.

Шейлин Вудли — «Во власти стихии»

90 % съемок фильма-катастрофы «Во власти стихии», в котором участвовала Шейлин Вудли, проходило в открытом море, в 2 часах хода от берега, при этом рабочий процесс начинался иногда в 4 утра и длился по 12 часов. По словам актрисы, из-за сильной морской болезни часто рвало всю съемочную группу, кроме режиссера и оператора.

Роберт Паттинсон — «Хорошее время»

Чтобы вжиться в роль грабителя, скрывающегося от погони, Роберту Паттинсону пришлось забыть о комфорте: «Я жил в одной из подвальных квартир в Гарлеме, совсем как мой персонаж. За все те 2 месяца я ни разу не открыл шторы и не поменял постельное белье, а спал я в одежде. И ел я только консервированного тунца. Это все, что там было: тунец, острый соус и кофе».

Чарльз Дэнс — «Игра престолов»

Для роли Тайвина Ланнистера в «Игре престолов» Чарльзу Дэнсу пришлось освоить необычный навык. Чтобы снять одну из сцен, Дэнс научился свежевать оленя, и, как отметил сам актер, получилось у него довольно неплохо.

Сирша Ронан — «Византия»

Для роли в фильме «Византия» Сирша Ронан научилась с нуля играть на пианино. Она поразила режиссера тем, что освоила сложнейшую сонату Бетховена всего за 12 недель, хотя раньше никогда не играла на музыкальном инструменте. Вы можете оценить ее мастерство в этом отрывке.

Марго Робби — «Отряд самоубийц»

Марго Робби брала уроки у аквалангиста, чтобы научиться надолго задерживать дыхание под водой для фильма «Отряд самоубийц». И хотя для съемок нужной сцены от актрисы требовалось не дышать лишь пару минут, Робби научилась задерживать дыхание на целых 5 минут.

Леонардо Ди Каприо — «Выживший»

Роль, за которую Ди Каприо получил «Оскар», далась актеру нелегко. Ему пришлость есть сырую бизонью печень (хотя он и вегетарианец), учиться стрелять из мушкета и зашивать раны, говорить на 2 языках коренных американцев. Но и это еще не все: добавьте к вышеназванному работу в постоянном холоде, ныряние в ледяную реку и ношение тяжелой медвежьей шкуры.

Том Хиддлстон — «Высотка»

Том Хиддлстон, стараясь вжиться в роль для фильма «Высотка», отправился на настоящее вскрытие. Актер уверен: «Если тебе нужно показать что-то на экране, нужно сделать это так, чтобы настоящие специалисты сказали: „Да, именно так это и делается“. Неважно, о чем идет речь — о приготовлении омлета или о вскрытии».

Дженнифер Лоуренс — «Голодные игры»

Чтобы сыграть Китнисс Эвердин, Дженнифер Лоуренс активно тренировалась дважды в день и училась стрелять из лука. Она также проходила специально оборудованную полосу препятствий, где ей нужно было прыгать и карабкаться по деревьям.

Эдди Редмэйн — «Вселенная Стивена Хокинга»

Эдди Редмэйн получил «Оскар» за роль ученого Стивена Хокинга. Подготовка к съемкам была непростой: актер не только месяцами изучал жизнь физика, но также учился ходить и говорить как человек, страдающий боковым амиотрофическим склерозом. Редмэйн много времени проводил с пациентами, у которых было диагностировано данное заболевание, а также занимался с тренером по танцам и преподавателем по вокалу, чтобы в точности передать движения и речь человека с этой болезнью.