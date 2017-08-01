10 актеров, которые заставили режиссеров убить своих героев

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Всегда грустно, когда в фильме погибает любимый персонаж. Часто это сюжетная линия, но бывают ситуации, когда актер сам просит убить своего героя. AdMe.ru знает 10 знаменитостей, которые сами пожелали смерти своему персонажу, и у них были на то свои причины.

«Звездные войны». Эпизоды 5 и 7, Харрисон Форд

Еще на этапе обдумывания 1-й части Форд хотел убить своего персонажа, чтобы сделать его героем в глазах зрителей. Но Лукас согласился только заморозить Форда в 5-м эпизоде, а затем воскресил его. Удовлетворили просьбу Харрисона только в 7-м эпизоде — он снова попросил смерти, аргументировав тем, что это придаст эмоциональный вес фильму и станет поводом для появления новых персонажей.

«Властелин колец», Шон Бин

Самая любимая смерть Шона Бина. Бин пожалел о своем решении сниматься в фильме, как только узнал, что будет меняться месторасположение съемок и придется много летать (актер жутко боится полетов). Свою очередную экранную смерть Шон встретил в Новой Зеландии и выложился по максимуму. По утверждению самого актера, лучшей сцены смерти вы не найдете.

«Добро пожаловать в Zомбилэнд», Билл Мюррей

Изначально эта роль предназначалась Патрику Суэйзи. Но из-за тяжелой болезни актера ему даже не смогли показать сценарий, и пришлось искать нового кандидата. Билл Мюррей согласился, но попросил внести изменения в сценарий — роль стала эпизодической, и персонажа убили.

«Чужой-3», Сигурни Уивер

Актриса призналась, что сама попросила убить персонажа в 3-й части фильма. Когда ее спросили о ее решении, она ответила: «Я слышала, что собираются снимать „Чужой против Хищника“, это очень расстраивает меня, потому что я очень горжусь этими фильмами». Таким образом актриса хотела испортить франшизу и сделать все, чтобы ее персонаж не вернулся.

«Во все тяжкие», Дин Норрис

Перед подготовками к съемкам Дин Норрис знал, что сценаристы уже работают над финалом, и, решив уйти в новый сериал, попросил ускорить смерть своего героя. Норрис предложил убить своего персонажа не в последней серии, а в конце первой половины последнего сезона. Так и поступили, только Норрис все равно не успел в новый сериал из-за затянувшихся съемок.

«Доктор Хаус», Кэл Пенн

Кэл Пенн долгое время совмещал актерскую деятельность с общественно-политической, а после выборов Барака Обамы в президенты Пенну предложили место в аппарате главы государства. Актер сделал свой выбор, и создатели сериала довели персонажа до самоубийства, чем очень помогли своему коллеге.

«Аббатство Даунтон», Дэн Стивенс

Стивенс не хотел занимать чужое место и попросил убить персонажа, потому что не испытывал к сериалу сильных эмоций. Создатели шоу пошли актеру навстречу и после трех сезонов организовали максимально трогательную гибель героя — Мэттью успел увидеть новорожденного сына, насладиться природой и упал с обрыва на своем автомобиле.

«Анатомия страсти», Теодор Реймонд Найт

В конце 5-го сезона Теодор Реймонд Найт ощутил, что развитие его персонажа остановилось, и не видел смысла в дальнейших съемках. Актер пытался найти компромисс, но эта попытка переросла в конфликт с авторами — Найт отказался возвращаться в сериал и сам предложил убить своего персонажа.

«Ходячие мертвецы», Стивен Юн

Стивен Юн не желал смерти своему персонажу до того момента, пока не узнал, какую смерть приготовил ему Роберт Киркман. Он был настолько вдохновлен и поражен, что он не рассматривал дальнейшие варианты сценария, и ему хотелось побыстрее сыграть этот знаковый момент в сериале.

«Игра престолов», Кит Харингтон

Кит Харингтон в этот момент был счастлив, потому что он уже больше не мог держать в секрете смерть своего персонажа и хотел, чтобы это произошло как можно скорее. Но еще сложнее было сохранить тайну о воскрешении (даже самые близкие не должны были знать об этом). С выходом нового сезона Кит признался, что его персонажу уже нечего терять и, возможно, в 8-м сезоне его уже не будет.

«Игра престолов», Софи Тернер

Софи Тернер уверена, что смерть в этом сериале ждет всех, и сама она уже думает о гибели своего персонажа. «Я хотела бы, чтобы Санса умерла, а трон занял Мизинец», — признается актриса. Возможно, Тернер устала от этой роли и просто хочет эффектно покинуть проект.