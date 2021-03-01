10 актеров, которые взялись за неожиданные роли и открыли новые грани своего таланта

Пока одни актеры постоянно появляются на экране в привычном нам амплуа, другие исследуют новые грани своего таланта. Порой зрителям интересно наблюдать за тем, как профессионал мастерски перевоплощается на экране и смело берется играть совершенно разных персонажей.

Нам в AdMe.ru по душе актеры, которые не боятся творческих вызовов. Поэтому мы решили вспомнить 10 кинозвезд, смело идущих на риск. В бонусе вы найдете российскую артистку, которая кардинально сменила имидж ради роли культовой личности.

Эмма Стоун — «Ла-ла Ленд» и «Круэлла»

Эмма Стоун, которая, как правило, играет милых девушек с тонким чувством юмора, на этот раз предстанет перед зрителями в образе коварной злодейки Круэллы. Одноименный фильм, который выйдет на экраны в 2021 году, расскажет историю этой очаровательной антагонистки, которая обожает все черно-белое и мечтает о шубе из шкурок далматинцев.

Робби Колтрейн — «Гарри Поттер» и «Большие надежды»

Робби Колтрейна, сыгравшего добряка Хагрида, сложно представить без его пышной шевелюры и бороды. Однако в экранизации романа Чарльза Диккенса «Большие надежды» 2012 года актер появился в совершенно ином образе: в фильме он исполняет роль адвоката Джеггерса.

Элизабет Бэнкс — «Блондинка в эфире» и «Голодные игры»

Элизабет Бэнкс не страшится разноплановых ролей. Более того, актриса готова пожертвовать своей эффектной внешностью, чтобы сыграть персонажа наиболее достоверно. Так, для роли Эффи в «Голодных играх» ее загримировали так, что от той роскошной блондинки, которой она является, не осталось и следа.

Софи Тернер — «Игра престолов» и «Джози»

Софи Тернер многим запомнилась по роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов». Кроме того, актриса недавно снялась в новом фильме из серии «Люди Икс». А в 2018 году Тернер появилась в триллере «Джози», где сыграла коварную мстительницу и охотницу за головами. В этой ленте можно проследить ее перевоплощение из леди Винтерфелла в отвязную бунтарку с татуировками.

Джим Керри — «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и «Настоящее преступление»

Джим Керри — актер, который, без сомнения, талантливо вживается как в комедийные, так и в драматические роли. То, что Керри может не только смешить зрителей, уже доказали такие фильмы, как «Вечное сияние чистого разума», «Шоу Трумана» и многие другие. А не так давно он сыграл главного персонажа в драматическом триллере «Настоящее преступление».

Шэрон Стоун — «Основной инстинкт» и «Лавлейс»

Шэрон Стоун покорила весь мир после того, как на экраны вышел «Основной инстинкт». Однако помимо роковой писательницы она сыграла десятки разных женщин. В частности, в драме «Лавлейс» Стоун предстает в образе строгой матери, чья дочь становится жертвой мужа-абьюзера.

Натали Дормер — «Игра престолов» и «Страшные сказки: Город ангелов»

Натали Дормер стоит отдать должное: она не боится играть разнообразных персонажей. Актриса может изобразить роковую красотку, как в «Тюдорах» и «Игре престолов», или с легкостью побрить висок и стать волевой воительницей, как в «Голодных играх». В фэнтезийном хоррор-сериале «Страшные сказки: Город ангелов» Дормер воплотила образ дурнушки и заслужила еще большее одобрение зрителей.

Питер Динклэйдж — «Игра престолов» и «Аферистка»

Тирион Ланнистер — роль, которая принесла Питеру Динклэйджу мировую славу. Но после «Игры престолов» актер успел сняться в десятке новых фильмов, где предстал перед зрителями в совершенно новых амплуа. Например, в криминальной комедии «Аферистка» Динклэйдж сыграл антагониста — харизматичного русского мафиози Романа Лунева.

Кристен Стюарт — «Ангелы Чарли» и «Спенсер»

Стартовали съемки нового биографического фильма о принцессе Диане. Кинолента получила название «Спенсер». В ней будет рассказываться о трех днях жизни Королевы сердец перед разводом с супругом. Главную роль в кинокартине сыграет звезда саги «Сумерки» Кристен Стюарт, которая в последнее время часто появляется на экране в образе пацанок («Ангелы Чарли», «Под водой»).

История Дианы неоднократно экранизировалась. Так, в байопике 2013 года образ принцессы Уэльской воплотила Наоми Уоттс, а в сериале «Корона» юную Диану играет дебютантка Эмма Коррин.

Бонус: Кристина Асмус сыграет Айседору Дункан

Кристина Асмус сыграет Айседору Дункан в драме «Декабрь», которая выйдет на экраны в 2021 году. Фильм расскажет об отношениях знаменитой танцовщицы с русским поэтом Сергеем Есениным. Его роль исполнит Александр Петров. Видимо, именно для работы в этой кинокартине Кристина перекрасилась в брюнетку, чтобы больше соответствовать образу своей героини.