10 актеров, которые влюбили в себя миллионы зрителей, но внезапно скатились к второсортному кино
Роль для актера — словно рулетка: может «выстрелить» и прославить или поставить крест на всей карьере. И от этого не застрахованы даже самые популярные артисты. Например, Бен Аффлек несколько лет восстанавливал репутацию после фильма «Джильи», а Хэлли Берри надломила свою карьеру участием в картине «Женщина-кошка».
Мы в AdMe.ru заметили, что роковая роль может «выплюнуть» из Голливуда самых талантливых актеров, и далеко не у всех получается реабилитироваться.
Тейлор Лотнер
Молодой накачанный Лотнер приобрел настоящую славу после выхода «Сумерек», но, отправившись в открытое море индустрии кино, парень, похоже, потонул. И камнем, что до сих пор тянет его вниз, стал фильм «Погоня». Несмотря на то, что в прокате картина не провалилась, абсолютно все критики поставили игре Лотнера неуд.
С тех пор Тейлор пытается реанимировать свою карьеру, но получается это у него плохо: фильмы «Трейсеры» и «Нелепая шестерка» не смогли пробраться на большой экран, зато собрали немало негативных отзывов зрителей в интернете.
Деми Мур
Начав карьеру в середине 80-х, уже в 90-х красотка Мур была самой высокооплачиваемой актрисой. Но кто знал, что фильм, ради роли в котором Деми легла под нож, а восстановившись, полдня проводила в спортзалах, а вторую половину — около шеста, станет пятном на ее актерской репутации?
Картина «Стриптиз» получила 6 статуэток антипремии «Золотая малина» и почти стала худшим фильмом десятилетия. Мур тоже досталось: ее соблазнительный танец был в пух и прах раскритикован журналистами. И даже лента «Солдат Джейн» с блестящей игрой Деми не смогла вернуть актрисе место в Голливуде.
Брендан Фрэйзер
Тот случай, когда одна и та же роль дважды стала роковой для актера. Фрэйзер был известен еще задолго до «Мумии», но именно эта приключенческая лента сделал из него звезду мирового масштаба. «Выстрелила» и 2-я часть боевика, но 3-я глава, где комичность перешла за края адекватности, разочаровала зрителей и поставила крест на карьере Брендана.
Вплоть до 2014 года актер ежегодно брался за несколько проектов сразу, но вернуть былую славу не помогла ни одна из этих ролей.
Николас Кейдж
© Vampire's Kiss / Hemdale Film Corporation © Face/Off / Paramount Pictures © The Wicker Man / Equity Pictures Medienfonds
Мимика Кейджа — искусство в чистом виде, и доказательство тому — мемы на любой вкус и случай. Кстати, врожденный талант гримасничать фанаты Николаса отметили в пору таких отличный фильмов, как «Без лица» или «Поцелуй вампира», когда карьера актера расцветала. Но слава начала меркнуть после перезапуска ленты «Плетеный человек», где в каждом кадре видно, как Кейдж переусердствовал с проявлением эмоций.
Несмотря на этот провал, Кейдж и дальше снимался в хорошем кино, пока не сыграл роль в картине «Сумасшедшая езда», которая не сумела даже окупиться. Кроме того, в 2012 году суд обязал актера оплатить налоги в размере $ 13 млн. Далее Николас стал сниматься в откровенном треше и номинироваться на «Золотую малину» год за годом.
Кристин Кройк
Карьера обворожительной Кристин Кройк пошла под откос после главной роли в боевике «Стритфайтер». По каким-то причинам ленту даже не показали фокус-группе, и отсутствие адекватного сюжета, обилие штампов и неубедительные хуки, которые направо и налево раздавала миниатюрная актриса, принесли картине титул «Самый худший фильм», а Кройк — резкие отзывы критиков.
Тейлор Китч
Сыграв депрессивного парня в ленте «Огни ночной пятницы», Китч стал заложником своей роли: и зрители, и режиссеры видели в актере его персонажа. Но в 2012 году студия Disney решила сделать ставку на Тейлора, утвердив его на роль Джона Картера, и проиграла: картина окупилась только благодаря мировым сборам, а игра Китча не впечатлила критиков.
Вторую главную роль, в фильме 2012 года «Морской бой», и 2-й кассовый провал Голливуд Тейлору уже не простил. Да, актер до сих пор снимается в кино и даже играет в основном составе, только вот фильмы второсортные.
Адам Сэндлер
Несмотря на то, что далеко не все роли в карьере Сэндлера были удачными, Адам на протяжении долгих лет держался в касте лучших комиков Голливуда и время от времени получал аж по $ 25 млн. за съемки. Но терпение и фанатов, и критиков лопнуло после фильма «Такие разные близнецы», продюсером и сценаристом которого, кстати, выступил сам Адам.
Комедия о близнецах стала рекордсменом по количеству номинаций «Золотой малины», получив 10 статуэток, в том числе «Худший фильм года».
Сейчас Сэндлера можно увидеть только в картинах производства его компании Happy Madison, большинство из которых не доходит до кинотеатров.
Линдси Лохан
Не секрет, что репутация Линдси испортилась по причинам, не связанным с кино, но именно после фильма «Я знаю, кто убил меня» критики усомнились даже в актерском таланте Лохан. До злополучного триллера почти каждая картина с Лохан «выстреливала», но все ленты, что были после, не могут похвастаться ни кассовыми сборами, ни наградами.
Эдди Мерфи
Драма «Девушки мечты», за которую Мерфи получил «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар», стала последней хорошей картиной в карьере комедианта. Уже через год Эдди удостоился сразу трех статуэток «Золотой малины» за исполнение ролей в комедии «Уловки Норбита».
Фильм, пропитанный шутками ниже пояса и женоненавистничеством, собрал целый букет негативных отзывов критиков и, возможно, стал причиной проигрыша Мерфи в борьбе за главную награду в кино.
Орландо Блум
© Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl / Walt Disney Pictures © Tour de Pharmacy / HBO Films
«Черный ястреб», «Властелин колец», «Пираты Карибского моря», «Троя» — дела у Блума шли очень хорошо, пока актер не согласился на роль в комедийной драме «Элизабеттаун». Скучный фильм провалился в американском прокате, заработал низкие оценки критиков и испортил карьеру Орландо.
Парень, конечно, пытался реабилитироваться в «Мушкетерах» и «Отступнике», но этого оказалось недостаточно.
Роли каких голливудских звезд кажутся вам наиболее неудачными?
Фото на превью Twilight / Summit Entertainment, The Ridiculous 6 / Happy Madison