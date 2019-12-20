10 актеров, которые влюбили в себя миллионы зрителей, но внезапно скатились к второсортному кино

50 9 21 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Роль для актера — словно рулетка: может «выстрелить» и прославить или поставить крест на всей карьере. И от этого не застрахованы даже самые популярные артисты. Например, Бен Аффлек несколько лет восстанавливал репутацию после фильма «Джильи», а Хэлли Берри надломила свою карьеру участием в картине «Женщина-кошка».

Мы в AdMe.ru заметили, что роковая роль может «выплюнуть» из Голливуда самых талантливых актеров, и далеко не у всех получается реабилитироваться.

Тейлор Лотнер

Молодой накачанный Лотнер приобрел настоящую славу после выхода «Сумерек», но, отправившись в открытое море индустрии кино, парень, похоже, потонул. И камнем, что до сих пор тянет его вниз, стал фильм «Погоня». Несмотря на то, что в прокате картина не провалилась, абсолютно все критики поставили игре Лотнера неуд. С тех пор Тейлор пытается реанимировать свою карьеру, но получается это у него плохо: фильмы «Трейсеры» и «Нелепая шестерка» не смогли пробраться на большой экран, зато собрали немало негативных отзывов зрителей в интернете.

Деми Мур

Начав карьеру в середине 80-х, уже в 90-х красотка Мур была самой высокооплачиваемой актрисой. Но кто знал, что фильм, ради роли в котором Деми легла под нож, а восстановившись, полдня проводила в спортзалах, а вторую половину — около шеста, станет пятном на ее актерской репутации? Картина «Стриптиз» получила 6 статуэток антипремии «Золотая малина» и почти стала худшим фильмом десятилетия. Мур тоже досталось: ее соблазнительный танец был в пух и прах раскритикован журналистами. И даже лента «Солдат Джейн» с блестящей игрой Деми не смогла вернуть актрисе место в Голливуде.

Брендан Фрэйзер

Тот случай, когда одна и та же роль дважды стала роковой для актера. Фрэйзер был известен еще задолго до «Мумии», но именно эта приключенческая лента сделал из него звезду мирового масштаба. «Выстрелила» и 2-я часть боевика, но 3-я глава, где комичность перешла за края адекватности, разочаровала зрителей и поставила крест на карьере Брендана. Вплоть до 2014 года актер ежегодно брался за несколько проектов сразу, но вернуть былую славу не помогла ни одна из этих ролей.

Николас Кейдж

Мимика Кейджа — искусство в чистом виде, и доказательство тому — мемы на любой вкус и случай. Кстати, врожденный талант гримасничать фанаты Николаса отметили в пору таких отличный фильмов, как «Без лица» или «Поцелуй вампира», когда карьера актера расцветала. Но слава начала меркнуть после перезапуска ленты «Плетеный человек», где в каждом кадре видно, как Кейдж переусердствовал с проявлением эмоций. Несмотря на этот провал, Кейдж и дальше снимался в хорошем кино, пока не сыграл роль в картине «Сумасшедшая езда», которая не сумела даже окупиться. Кроме того, в 2012 году суд обязал актера оплатить налоги в размере $ 13 млн. Далее Николас стал сниматься в откровенном треше и номинироваться на «Золотую малину» год за годом.

Кристин Кройк

Карьера обворожительной Кристин Кройк пошла под откос после главной роли в боевике «Стритфайтер». По каким-то причинам ленту даже не показали фокус-группе, и отсутствие адекватного сюжета, обилие штампов и неубедительные хуки, которые направо и налево раздавала миниатюрная актриса, принесли картине титул «Самый худший фильм», а Кройк — резкие отзывы критиков.

Тейлор Китч

Сыграв депрессивного парня в ленте «Огни ночной пятницы», Китч стал заложником своей роли: и зрители, и режиссеры видели в актере его персонажа. Но в 2012 году студия Disney решила сделать ставку на Тейлора, утвердив его на роль Джона Картера, и проиграла: картина окупилась только благодаря мировым сборам, а игра Китча не впечатлила критиков. Вторую главную роль, в фильме 2012 года «Морской бой», и 2-й кассовый провал Голливуд Тейлору уже не простил. Да, актер до сих пор снимается в кино и даже играет в основном составе, только вот фильмы второсортные.

Адам Сэндлер

Несмотря на то, что далеко не все роли в карьере Сэндлера были удачными, Адам на протяжении долгих лет держался в касте лучших комиков Голливуда и время от времени получал аж по $ 25 млн. за съемки. Но терпение и фанатов, и критиков лопнуло после фильма «Такие разные близнецы», продюсером и сценаристом которого, кстати, выступил сам Адам. Комедия о близнецах стала рекордсменом по количеству номинаций «Золотой малины», получив 10 статуэток, в том числе «Худший фильм года». Сейчас Сэндлера можно увидеть только в картинах производства его компании Happy Madison, большинство из которых не доходит до кинотеатров.

Линдси Лохан

Не секрет, что репутация Линдси испортилась по причинам, не связанным с кино, но именно после фильма «Я знаю, кто убил меня» критики усомнились даже в актерском таланте Лохан. До злополучного триллера почти каждая картина с Лохан «выстреливала», но все ленты, что были после, не могут похвастаться ни кассовыми сборами, ни наградами.

Эдди Мерфи

Драма «Девушки мечты», за которую Мерфи получил «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар», стала последней хорошей картиной в карьере комедианта. Уже через год Эдди удостоился сразу трех статуэток «Золотой малины» за исполнение ролей в комедии «Уловки Норбита». Фильм, пропитанный шутками ниже пояса и женоненавистничеством, собрал целый букет негативных отзывов критиков и, возможно, стал причиной проигрыша Мерфи в борьбе за главную награду в кино.

Орландо Блум

«Черный ястреб», «Властелин колец», «Пираты Карибского моря», «Троя» — дела у Блума шли очень хорошо, пока актер не согласился на роль в комедийной драме «Элизабеттаун». Скучный фильм провалился в американском прокате, заработал низкие оценки критиков и испортил карьеру Орландо. Парень, конечно, пытался реабилитироваться в «Мушкетерах» и «Отступнике», но этого оказалось недостаточно.