10+ известных актеров, которые вынуждены были сниматься за сущие гроши
Жизнь актеров многим представляется бесконечной роскошью. Еще бы, ведь они получают баснословные гонорары за свой нелегкий труд. Однако иногда даже звезды первой величины снимались за весьма умеренные гонорары, а то и вовсе бесплатно. Одних подкупил достойный сюжет или отличная команда, тогда как другим пришлось согласиться на невыгодные условия, чтобы впоследствии заполучить многомиллионные контракты.
AdMe.ru вооружился калькулятором и выяснил, кто из знаменитостей в разное время снимался за бесценок.
1. Джим Керри — «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»
Если в фильме снялся Джим Керри, это означает, что зрителя ждет пара часов смеха и веселья. Поначалу именитый комик довольствовался весьма скромными гонорарами. За фильм «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» актер получил всего лишь $ 350 тыс. Зато роль эксцентричного детектива принесла ленте неплохие сборы, а самому Керри — популярность. За следующие работы — «Тупой и еще тупее», «Кабельщик» — его гонорары составили $ 7 млн и $ 20 млн соответственно.
2. Джулия Робертс — «Мистическая пицца»
«Мистическая пицца» — третий фильм в копилке Джулии Робертс. Он вышел за 2 года до легендарной «Красотки» (кстати, эта роль тоже принесла актрисе не слишком много денег) и повествует о мечтах и жизни 3 официанток кафе под названием «Мистическая пицца». За участие в этой романтической комедии Робертс получила, по меркам индустрии, сущие гроши — $ 50 тыс. Для этой картины актриса перекрасила свои светлые волосы в темный цвет.
3. Дженнифер Лопес — «Стриптизерши»
Предыдущие актеры довольствовались небольшой зарплатой в начале своей карьеры. А вот Дженнифер Лопес не получила за роль ни копейки, будучи уже состоявшейся актрисой и певицей. В 2019 году она сыграла Рамону Вегу в фильме «Стриптизерши» совершенно бесплатно. Кроме того, Лопес выступила и в качестве продюсера фильма: ее зацепил сюжет. Также ей хотелось продемонстрировать, что женщины умеют делать хорошие фильмы (в главных ролях и съемочной группе задействовано много дам).
4. Дженнифер Энистон — «Друзья» (1-й сезон)
Дженнифер Энистон неоднократно оказывалась в списках самых высокооплачиваемых актрис. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда получила миллион долларов за серию в последнем сезоне сериала «Друзья». На съемках 1-го сезона Энистон еще не могла похвастаться столь внушительной зарплатой: тогда ее доход за серию составлял $ 22,5 тыс.
5. Опра Уинфри — «Цветы лиловые полей»
Известная телеведущая Опра Уинфри снялась в роли безумной домохозяйки Софии в картине Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей». Во время съемок Опра волновалась, что ее могут уволить, однако фильм принес ей номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана и маленький гонорар — всего $ 35 тыс.
6. Галь Гадот — «Чудо-женщина»
Израильская модель Галь Гадот снимается в фильмах с 2009 года, многие знают ее по супергеройской «Чудо-женщине». В прокате блокбастер собрал более $ 800 млн. Однако за главную роль Гадот получила неизмеримо меньше — $ 300 тыс.
7. Крис Эванс — «Первый мститель»
Однако подобные зарплаты не редкость в фильмах про супергероев. Так, за ведущую роль в «Первом мстителе» Крис Эванс заработал столько же, сколько и Галь Гадот: $ 300 тыс. Считается, что в подобных фильмах больший вес имеет бренд, нежели конкретный актер. После успеха «Первого мстителя» в прокате суммы в контрактах актера стали расти. Например, за ту же роль в фильме «Мстители: Финал» Эванс получил уже $ 15 млн.
8. Дейзи Ридли — «Звездные войны: Пробуждение силы»
Дейзи Ридли, сыгравшая в сиквелах «Звездных войн» Рей, тоже не довольствовалась большими гонорарами. На момент съемок 1-й части под названием «Звездные войны: Пробуждение силы» за плечами девушки была работа в фильме ужасов «Каракули» и роли в короткометражках. Размеры гонорара доподлинно не известны, но находятся в пределах $ 100–300 тыс.
9. Джон Бойега — «Звездные войны: Пробуждение силы»
Джон Бойега, партнер Дейзи Ридли по трилогии сиквелов, за работу в ленте «Звездные войны: Пробуждение силы» получил такую же зарплату. За роль в той же картине Харрисону Форду, куда более известному и опытному актеру, заплатили от $ 10 млн до $ 20 млн.
10. Линдси Лохан — «Каньоны»
Линдси Лохан блистала на большом экране в конце 90-х и нулевых годах: роли в комедиях «Ловушка для родителей», «Дрянные девчонки» и других принесли ей славу и внушительный доход. Однако через несколько лет карьера актрисы пошла на спад, и она взяла перерыв в карьере. В 2013 году Линдси сыграла в независимом фильме «Каньоны» за $ 6 тыс. Фильм сняли за 23 дня. В том же году Лохан получила $ 200 тыс. за эпизодическую роль в 5-й части «Очень страшного кино».
11. Итан Хоук — «Судная ночь»
В 2013 году актер согласился сняться в малобюджетном фильме ужасов «Судная ночь» практически бесплатно. «У нас не было ни трейлера, ни водителя. Только отличная роль и режиссер», — вспоминает Итан съемочный процесс. Сборы картины в прокате в десятки раз превзошли бюджет, так что Хоук впоследствии не остался обделен.
12. Джон Войт — «Полуночный ковбой»
Джон Войт известен не только как отец Анджелины Джоли, но и как актер. В далеком 1969 году он готов был сыграть в «Полуночном ковбое» бесплатно. Актер предполагал, что это кино раскроет его талант, что впоследствии и случилось. За съемки он получил $ 17 тыс., а также пропуск в большое кино.
13. Кейси Аффлек — «Манчестер у моря»
Младший брат Бена Аффлека завоевал желанный «Оскар» за лучшую мужскую роль в 2016 году. Заветную статуэтку актеру принесла драма «Манчестер у моря». После работы над фильмом Аффлек стал богаче лишь на $ 400 тыс. В прокате фильм собрал $ 79 млн и восторженные отзывы критиков.
14. Керри Вашингтон — «Скандал»
Стоимость работы Керри Вашингтон за эпизод в сериале «Скандал» на первый взгляд кажется не такой низкой: участие в одной серии давало актрисе $ 250 тыс. То есть за сезон девушка заработала $ 4,5 млн. Однако если сопоставить зарплату Керри с доходами коллег по цеху, то ее заработок не выглядит впечатляющим. Так, актрисы из сериала «Девочки Гилмор» получали по $ 750 тыс. за одну серию.
Кто ваш любимый актер? Какой фильм с его участием вы любите больше других и почему?