10 актеров, которые терпеть не могут свои фильмы

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Как правило, актеры положительно отзываются о своих работах, даже если они получили невысокий рейтинг. Но есть и исключения: некоторые звезды на дух не переносят свои картины вне зависимости от их успешности. AdMe.ru расскажет вам о тех актерах, которые по тем или иным причинам не любят свои фильмы.

1. Дэниел Рэдклифф — «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Актер в буквальном смысле вырос на съемочной площадке, ведь производство 8 фильмов о Гарри Поттере заняло 10 лет. Дэниел так вжился в роль юного волшебника, что мы едва ли можем представить на его месте кого-то другого. Однако сам актер относится к своей работе гораздо критичнее любого зрителя. Он заявил, что ненавидит 6-й фильм поттерианы, поскольку сыграл в нем кошмарно.

2. Роберт Паттинсон — «Сумерки»

Удивительно, но Паттинсон, который стал звездой благодаря своей роли в «Сумерках», просто не выносит эту сагу. В сети даже есть блог, посвященный высказываниям актера, где он отзывается о своих фильмах самым нелестным образом. «Чем дольше я читал сценарий, тем больше ненавидел Эдварда Каллена. Я бы никогда не мог найти разумную причину того, почему 108-летний парень хочет быть в старших классах. У него определенно есть проблемы».

3. Джордж Клуни — «Бэтмен и Робин»

Трудно поспорить с тем, что Клуни — великолепный актер. Но даже в его впечатляющей фильмографии можно найти провалы. Например, фильм 1997 года «Бэтмен и Робин» вышел настолько неудачным, что после него в течение 8 лет никто не осмеливался снимать новые фильмы про Бэтмена. А сам Джордж Клуни решил принести извинения тем, кто его смотрел. «Я встретил Адама Уэста (Бэтмена из сериала 60-х) и извинился и перед ним. И за соски на костюме Бэтмена тоже извините!»

4. Хэлли Берри — «Женщина-кошка»

Фильм вызвал массу критики и, как результат, выиграл сразу несколько премий «Золотая малина», одна из которых досталась Хэлли как худшей актрисе. В отличие от большинства лауреатов этой награды, Хэлли Берри не постеснялась появиться на церемонии лично и произнести речь, в которой были такие слова: «Я хочу поблагодарить Warner Brothers за то, что они заставили меня сняться в дерьмовом фильме».

5. Алек Гиннесс — «Звездные войны»

Сэр Алек Гиннесс как-то назвал «Звездные войны» «сказочной ерундой», но ему это простительно. Ведь свой первый «Оскар» он получил за 20 лет до того, как первый фильм оригинальной трилогии вышел на экраны. Гиннесс не считал роль Оби-Вана такой уж серьезной работой, а диалоги персонажей и вовсе вызывали у него раздражение.

6. Шон Коннери — фильмы о Джеймсе Бонде

«Я всегда ненавидел этого проклятого Джеймса Бонда. Я бы его убил», — эти слова принадлежат самому Шону Коннери. По мнению сэра Шона, Джеймс Бонд быстро превратился в пародию на самого себя. Считается, что именно из-за неприязни к Бонду Коннери пожертвовал на благотворительность весь свой гонорар за фильм «Бриллианты навсегда».

7. Сандра Буллок — «Скорость-2»

Актриса сожалеет о своем участии в этом не самом удачном фильме и считает, что ей вообще не стоит сниматься в продолжениях: «У меня было 2 сиквела, и из этой затеи не вышло ничего хорошего».

8. Билл Мюррей — «Гарфилд»

Актер подумал, что сценарий, который он не удосужился прочесть до конца, был написан Джоэлом Коэном (Joel Coen), и сразу же дал согласие, так как ему всегда нравились фильмы братьев Коэнов. На самом деле автором был не один из братьев, а другой сценарист с похожим именем (Joel Cohen). В итоге Мюррей согласился на работу в фильме, который оказался совсем не таким, как он ожидал, и пожалел об этом.

9. Джим Керри — «Пипец-2»

Джим Керри переосмыслил свое участие в этом фильме после трагедии в Сэнди-Хук, когда молодой человек устроил стрельбу в начальной школе. Актер отметил, что, хотя и не испытывает стыда за роль Капитана, он не поддерживает насилие, особенно в таких масштабах, как в этой картине.

10. Хлоя Морец — «Красные туфельки и 7 гномов»