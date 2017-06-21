10 актеров, которые сыграли сразу несколько ролей в одном фильме

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Есть актеры настолько талантливые и универсальные, что им под силу сыграть сразу несколько ролей в одном фильме. И не просто сыграть, а так, что мы безоговорочно верим: перед нами несколько личностей. AdMe.ru собрал случаи, когда актеры блестяще справились с этой сложной задачей.

Кейт Бланшетт, «Манифесто»

В «Манифесто» Кейт Бланшетт сыграла 13 героинь, среди которых, кроме перечисленных, учительница, домохозяйка, вдова и еще 6 других. Это больше, чем мы могли представить, даже когда эльфийская королева всех времен и народов перевоплотилась в Боба Дилана в фильме «Меня там нет».

Том Хэнкс, «Облачный атлас»

Герои романа Дэвида Митчелла являются реинкарнацией одной души, а в фильме эту связь обыграли с помощью состава актеров, переходящего из истории в историю. Кроме этих очень разных 4 ролей, с которыми Том Хэнкс справился просто блестяще, он сыграл еще двух персонажей — менеджера отеля и актера в фильме про Тимоти Кавендиша.

Хьюго Уивинг, «Облачный атлас»

Хьюго Уивингу достался еще более колоритный набор персонажей, и все как на подбор пренеприятнейшие личности.

Майк Майерс, «Остин Пауэрс: Голдмембер»

Майерс — очень хороший комедийный актер. И пусть эту пародию на бондиану критики оценили не очень высоко, многие с большим удовольствием ее смотрят до сих пор. Жалко, что с тех пор Майерса не приглашают в достойные фильмы.

Чич Марин, «От заката до рассвета»

Мексиканский комик Чич Марин справился сразу с тремя ролями в культовом фильме, и так, что многие и не заметили, что это один и тот же актер. Особенно нам приглянулся зазывала. Помните это: «Уайт пусси, блэк пусси, спэниш пусси»?

Эдди Мерфи, «Уловки Норбита»

Эдди Мерфи — еще один комедийный актер, который обожает исполнять все ключевые роли в фильме, преображаясь до полной неузнаваемости. Подобный трюк он отлично провернул также в «Поездке в Америку» и «Чокнутом профессоре».

Нуми Рапас, «Тайна 7 сестер»

Нуми Рапас играет сразу 7 близняшек, живущих в тоталитарном обществе, где семьям разрешено иметь только одного ребенка. Каждая сестра выходит из дома только раз в неделю — в «свой» день, и зовут их по дням недели, чтобы не дай бог не запутаться. Задача актрисы осложняется тем, что это не фильм, а сериал. Премьера в России намечена на 31 августа этого года.

Рэйф Файнс, «Вкус солнечного света»

Файнс блистательно играет представителей трех поколений семьи Зонненшайн, которые проходят через множество испытаний и трагедий: Вторую мировую войну, концлагерь, Венгерское восстание 1956 года.

Джеймс Макэвой, «Сплит»

Внутри Кевина Крамба живут 23 личности, и на наших глазах пробуждается 24-я. Зрители видят лишь семерых: Денниса, Патрицию, Хедвига, Барри, Оруэлла, Джейда и Зверя — ярких персонажей, совершенно не похожих друг на друга. Игра Макэвоя в этом фильме получила самые высокие оценки и зрителей, и критиков.

Юрий Яковлев, «Иван Васильевич меняет профессию»