10 актеров, которые спасли свою карьеру от провала лишь одной ролью

Каждый актер хочет, чтобы фильмы с его участием были успешными. Но случается так, что одна лента за другой ведут к кассовому провалу, критики пишут разгромные рецензии, а вместо номинаций на «Оскар» картинам присуждают «Золотую малину». Чтобы прервать череду неудач, нужно показать свое мастерство и сыграть в настоящем шедевре.

Так и сделали герои новой статьи AdMe.ru. Каждому из них удалось перезапустить свою карьеру и снова завоевать любовь зрителей.

Киану Ривз

После успеха «Матрицы» от Киану Ривза ждали таких же ярких ролей. Но актер, к сожалению, разочаровал своих фанатов. Лента «День, когда Земля остановилась» (2008) была номинирована на антипремию «Золотая малина» в категории «Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат 2008 года». А фильм «47 ронинов» (2013) стал кассовым провалом, набрав в прокате $ 151 млн при бюджете $ 175 млн. Вернуть любовь зрителей и критиков помогла роль в боевике «Джон Уик» (2014). Эта картина при бюджете $ 20 млн принесла $ 86 млн.

Райан Рейнольдс

В 2010-х годах карьера любимчика зрителей Райана Рейнольдса пошла под откос. Съемки в «Зеленом Фонаре» обернулись громким провалом, на IMDb картину оценили всего в 5,5 балла из 10. Актер признался, что после исполнения этой роли ему не спешили предлагать участие в других проектах. Спасением для Рейнольдса стала другая лента о супергерое — черная комедия «Дэдпул» (рейтинг IMDb — 8), которая до премьеры «Джокера» в 2019 году оставалась самым кассовым фильмом с рейтингом R.

Мэттью Макконахи

В 2000-х годах Макконахи снимался в романтических комедиях, получавших средние оценки. Многим казалось, что роли в таких картинах, как «Свадебный переполох» (рейтинг IMDb — 5,3), «Как отделаться от парня за 10 дней» (рейтинг IMDb — 6,4), «Любовь и прочие неприятности» (рейтинг IMDb — 5,6), — его максимум. Но в 2013 году Мэттью доказал, что способен на большее. В прокат вышел фильм «Далласский клуб покупателей», который принес актеру «Оскар» за лучшую мужскую роль. Еще одним свидетельством того, что Макконахи под силу сложное драматическое амплуа, стал сериал «Настоящий детектив».

Вайнона Райдер

В 1990-х годах Вайнона Райдер переживала взлет своей карьеры, но уже в 2000-х о ней почти забыли. Фильмы «Осень в Нью-Йорке» (2000) и «Миллионер поневоле» (2002) были номинированы на антипремию «Золотая малина». Вернуться в списки лучших актеров Райдер помогли съемки в сериале «Очень странные дела».

Роберт Дауни — младший

Роберт Дауни — младший не блистал в 1990-х — начале 2000-х. Комедии «Только ты» (1994) и «Любовный треугольник» (1998), а также триллер «Сновидения» (1999) едва набрали чуть больше пяти из десяти баллов на IMDb. Спасением для актера стал фильм «Железный Человек». При бюджете $ 140 млн этот боевик собрал в мировом прокате $ 585 млн.

Джим Керри

В 2010-х годах практически каждая вторая роль Джима Керри оказывалась неудачной. Триллер «Настоящее преступление» получил от критиков на портале Rotten Tomatoes 0 % позитивных отзывов, комедия «Тупой и еще тупее — 2» набрала больше — 30 %. В 2018 году актер решил попробовать себя на телевидении. Это было удачное решение, ведь именно сериал «Шучу» вывел карьеру Керри на новый уровень. Проект был удостоен двух номинаций на «Золотой глобус».

Дженнифер Лопес

В 2010 году Дженнифер Лопес едва не вручили антинаграду «Золотая малина» как худшей актрисе десятилетия. В ее фильмографии и правда хватало посредственных работ. «Госпожа горничная» (рейтинг IMDb — 5,3), «Джильи» (рейтинг IMDb — 2,5) и «План Б» (рейтинг IMDb — 5,4) не впечатлили зрителей. Все изменилось в 2020 году. Тогда Лопес досталась роль в ленте «Стриптизерши» и номинация на «Золотой глобус».

Роберт Паттинсон

После съемок в «Сумерках» мало кто воспринимал Паттинсона как серьезного актера. Начать новый виток карьеры Роберту помогла криминальная драма «Хорошее время». Картину номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор стала знаменитой в 7 лет благодаря съемкам в фантастическом фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин». Потом актрисе было сложно превзойти саму себя. Ленты «Вдали от дома» (рейтинг IMDb — 5,6), «Ядовитый плющ» (рейтинг IMDb — 5,4) и «Безумная любовь» (рейтинг IMDb — 5,4) не стали культовыми. О Дрю снова заговорили после выхода триллера «Крик». При бюджете $ 14 млн он собрал в прокате $ 103 млн.

Джон Траволта

После успешной работы в ряде картин 70-х годов («Лихорадка субботнего вечера», «Бриолин») в 80-х карьера Джона Траволты пошла на спад. Например, фильм «Остаться в живых» не получил ни одного позитивного отзыва от критиков на портале Rotten Tomatoes. Вернуться в список самых востребованных актеров Траволте помогло «Криминальное чтиво». Эта лента удостоилась премий «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус» и стала по-настоящему культовой.