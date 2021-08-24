10+ актеров, которые еще совсем недавно то и дело мелькали на экране, а потом куда-то пропали

Время летит с бешеной скоростью. Еще недавно мы удивлялись двухуровневой квартире продавца обуви Гены Букина и крутились перед зеркалом вместе с симпатичной девчонкой из клипа группы «Звери», а сейчас вдруг задумались, что давно не видели этих актеров на экранах.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить звезд, которые радовали нас в недавнем прошлом, и выяснить, что же с ними стало и почему их так редко можно увидеть сейчас.

Михаил Казаков

Актер начал карьеру еще в «Ералаше», но известен он в первую очередь по роли глуповатого, но доброго Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки». Ситком дал Михаилу шанс сделать головокружительную кинокарьеру, но молодой человек предпочел бизнес и открыл в Твери магазин одежды. А еще Казаков сильно похудел и накачался и теперь совсем не похож на персонажа, сделавшего его знаменитым.

Мария Берсенева

Модель и актриса Мария Берсенева стала настоящей звездой, когда на экраны вышел сериал «Маргоша». Девушка блестяще сыграла мужчину, попавшего в женское тело. Казалось, после такой роли она была на пике карьеры и интересные предложения должны были сыпаться как из рога изобилия, но на экране Мария стала появляться значительно реже. Сама актриса говорит, что больше сосредоточена на театре, хотя и кино она не оставляет без внимания.

Елена Перова

Елена Перова получила известность как одна из солисток группы «Лицей», но в нулевых она стала звездой экрана, сначала приняв участие в телепроекте «Последний герой», затем став ведущей шоу «Жизнь прекрасна», а вскоре после этого снявшись в сериале «Маргоша» в роли подруги главной героини Ани Сомовой. Но дальнейшая карьера Перовой в шоу-бизнесе не сложилась. Сейчас Елена планирует освоить новую профессию, связанную с IT-сферой.

Данила Козловский

Еще совсем недавно без Данилы Козловского невозможно было представить ни один кассовый российский фильм, а сейчас актера можно увидеть на экране все реже. Это совсем не значит, что любимец отечественного кинематографа решил уйти из шоу-бизнеса, скорее наоборот — он прокачивает новые навыки. В последнее время Козловский работает в качестве режиссера. В 2021 году вышел его фильм «Чернобыль», а вскоре ожидается премьера фэнтезийного триллера «Карамора».

Инна Гомес

У Инны Гомес был потрясающий старт: одной из ее первых киноработ стала роль школьницы в культовом детском фильме «Гостья из будущего», а спустя 5 лет она стала финалисткой первого в Союзе конкурса красоты. Участие в проекте «Последний герой» в 2001–2002 годах сделало ее настоящей звездой. За короткий период Инна снялась более чем в 30 фильмах и клипах. Сейчас Гомес занимается благотворительностью. В апреле 2019 года она возглавила премию за доброту в искусстве «На благо мира».

Нелли Уварова

За Катю Пушкареву из сериала «Не родись красивой» переживала без преувеличения вся страна. Зрители гадали: какая же она, Нелли Уварова, без этих ужасных очков и брекетов? Дурнушка превратилась в прекрасного лебедя на глазах миллионов, а карьера актрисы, казалось, взлетела до небесных высот. На нее стали сыпаться предложения, но долго это не продлилось: оказалось, что Нелли не готова браться за любые роли, ведь она отдается каждому персонажу полностью. Однако актриса довольно плодотворно работает в театре, да и на экране ее можно увидеть, пусть и редко. Одна из последних ее киноработ — роль жены главного героя в сериале «Последний министр».

Елена Корикова

В нулевых Елена Корикова была одной из самых востребованных актрис российского кинематографа. Она не только активно снималась в кино и играла в театре, но и участвовала во множестве телепроектов, начиная с «Танцев со звездами» и заканчивая шоу «Форт Боярд». Но сейчас ее практически невозможно увидеть на экране. По словам бывшей кинозвезды, в крахе ее карьеры виновен ее экс-возлюбленный, который организовал травлю Елены в СМИ.

Сергей Романович

Молодого и талантливого актера мы видели в разных ролях: Юры Шатунова в байопике «Ласковый май», нахального шеф-повара Алекса в сериале «Кухня», капризного сына пилота в картине «Экипаж». Но, пожалуй, больше всего он запомнился по сериалам «Ольга» и «Чернобыль. Зона отчуждения». Благодаря им Сергей стал известен, но очень быстро пропал с экранов. Романович признался, что некоторые аспекты актерской работы его раздражают, поэтому он решил покинуть шоу-бизнес. Он создал свой бренд одежды, много путешествовал и даже стал отцом. Недавно Сергей вернулся в сериал «Ольга», правда всего на несколько эпизодов. Надеемся, что еще увидим актера на экране.

Виктор Логинов

Долгое время актера ассоциировали исключительно с Геной Букиным — персонажем ситкома «Счастливы вместе», о котором публика до сих пор вспоминает с любовью и ностальгией. Харизматичному продавцу обуви даже поставили памятник в Екатеринбурге. Но сам Логинов не отождествляет себя с этим героем. На самом деле актер продолжает сниматься, но таких знаковых ролей, как роль Гены Букина, у него пока нет, поэтому кажется, будто мы стали видеть Виктора реже. Одна из его последних работ — фильм «Подкидыш», ремейк того самого хита с Фаиной Раневской.

Юлия Захарова

Коллега Логинова по сериалу «Счастливы вместе» тоже запомнилась зрителям одной ролью: она блестяще сыграла соседку Букиных Лену Полено. Но после завершения успешного ситкома девушка пропала с экранов. Дело в том, что, будучи востребованной театральной актрисой, Юлия редко появляется на пробах. Однако ее иногда можно увидеть в кино. Так, например, в 2019 году вышел фильм в жанре фэнтези «Водяная», где Захарова сыграла саму нечисть.

Анастасия Цветаева

Актриса запомнилась многим зрителям как красавица из клипа группы «Звери» «Все, что тебя касается». После этого девушку пригласили в приключенческую комедию «Зови меня Джинн», ставшую отправной точкой в развитии кинокарьеры Анастасии. Она сыграла в фильмах «Даже не думай!» и «Даже не думай — 2: Тень независимости», «Мечтать не вредно», «Тариф „Новогодний“», «Стерва для чемпиона», а также во многих сериалах. Но после 2012 года Цветаева пропала с экранов. Все дело в том, что актриса вышла замуж за израильского бизнесмена и переехала к нему на родину. Сейчас Анастасия занимается изготовлением авторских украшений, а также успешно развивает свою страничку в инстаграме — там у нее более миллиона подписчиков.