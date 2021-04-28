10+ актеров, которые получили мизерный гонорар, но вытянули фильм на миллионы

Актеры получают внушительные гонорары за свою работу вполне справедливо. Бессоные ночи, многочасовой рабочий день и высокие требования к внешнему виду — это то, с чем им приходится постоянно сталкиваться в своей профессии. Конечно, не всем удается сразу добиться высоких зарплат, но знаменитые актеры нередко получают многомиллионные чеки. Однако иногда и им приходится работать за копейки, а малооплачиваемые роли становятся самыми удачными в их карьере и надолго остаются в памяти у зрителей.

Мы в AdMe.ru решили пересмотреть свои любимые фильмы и вспомнить, кого из актеров несправедливо обделили с заработной платой.

Мел Гибсон («Безумный Макс»)

Первая часть знаменитой трилогии в мировом прокате собрала $ 100 млн при бюджете $ 300 тыс., $ 15 тыс. из которых были заплачены Мелу Гибсону. Это не такая уж и маленькая сумма для актера, который до этого получил всего лишь $ 400 за свою первую роль в фильме «Жаркое лето». Однако она кажется совершенно ничтожной в сравнении с его будущими гонорарами.

Шонн Уильям Скотт («Американский пирог»)

«Американский пирог» был для Шонна первой серьезной кинолентой на большом экране, и просить внушительный гонорар он никак не мог. Всего за $ 8 тыс. он сыграл в фильме о подростках и настолько вжился в роль, что большинство его реплик являются чистой импровизацией. Благодаря его идеям фильм стал именно таким, каким мы его знаем сейчас.

Джефф Дэниелс («Тупой и еще тупее»)

Джефф Дэниелс к моменту работы над картиной «Тупой и еще тупее» уже имел актерский опыт, но его гонорар за фильм был небольшим: $ 50 тыс. А его коллега Джим Керри заработал на съемках $ 7 млн. При этом стоит принять во внимание тот факт, что Джефф внес абсолютно такой же вклад в создание веселой атмосферы культовой комедии, а его шутки ничуть не уступали в задорности остротам Джима. Экранное время между артистами также было распределено почти поровну.

Мишель Уильямс («Все деньги мира»)

Когда фильм был практически готов, всей команде пришлось переснимать часть сцен из-за смены актера. Мишель Уильямс, как и другие, была готова участвовать в пересъемке картины совершенно бесплатно, но актерам все-таки заплатили. Мишель получила дополнительный гонорар в размере $ 1 тыс., в то время как ее коллеге Марку Уолбергу дали $ 1,5 млн. Все закончилось скандалом, ведь люди не понимали, как вышло, что талантливая актриса, обладательница множества наград и центральная героиня фильма получила такую смешную сумму.

Джейми Ли Кертис («Хеллоуин»)

Джейми Ли известна всему миру как «королева криков» благодаря ролям в фильмах ужасов. Самой успешной франшизой, в которой она приняла участие, является «Хеллоуин». Туда девушку взяли только из-за родства c Джанет Ли, звездой фильма «Психо». На тот момент Джейми была мало известна публике и получила гонорар в размере всего лишь $ 8 тыс. Кто же знал, что она станет одной из самых узнаваемых актрис в этом жанре и не только снимется во всех частях киновселенной, но и примет участие в перезапуске.

Патрисия Аркетт («Отрочество»)

Патрисия известна нам по многим фильмам, но особую популярность ей принесла кинолента «Отрочество», за которую ее удостоили наград «Золотой глобус» и «Оскар». Притча о взрослении, снимавшаяся 12 лет, собрала более $ 57 млн в прокате. Но в одном из интервью Патрисия сообщила: «Я заплатила своей няне и выгульщику собаки гораздо больше, чем заработала в „Отрочестве“».

Бархад Абди («Капитан Филлипс»)

Бархад Абди стал актером благодаря счастливому стечению обстоятельств. Он был иммигрантом из Сомали, а режиссер Пол Гринграсс как раз искал сомалийских мужчин для своего фильма. Пройдя пробы, Бархад получил одну из главных ролей и играл наравне с Томом Хэнксом. Он был номинирован на множество наград за съемки в этом фильме, но его гонорар составил всего $ 65 тыс. Этого оказалось мало, и ему пришлось на какое-то время устроиться в магазин мобильной связи своего брата, а компании Sony Pictures приходилось ему предоставлять одежду и автомобиль для официальных мероприятий.

Джулия Робертс («Красотка»)

Джулию Робертс изначально не хотели брать на эту роль, так как руководству Disney она не нравилась. Но другие претендентки по тем или иным причинам не смогли принять участие в съемках, поэтому молодая актриса все-таки получила работу с гонораром в размере $ 300 тыс. Фильм благодаря Джулии стал культовым, а она сама сейчас является одной из самых высокооплачиваемых актрис мира.

Брюс Кэмпбелл («Зловещие мертвецы»)

Брюса Кэмпбелла мы прекрасно знаем по фильму «Зловещие мертвецы». Он не только сыграл роль культового персонажа Эша Уильямса, но и активно принимал участие в создании киноленты, благодаря чему его даже указали как одного из продюсеров. Однако за свою работу он получил такую же маленькую зарплату, как и остальные актеры фильма: им платили всего по $ 100 в неделю.

Джон Траволта («Криминальное чтиво»)

Винсент Вега в исполнении Джона Траволты стал культовым персонажем. И причина этого не только в истории самого героя, но и в обаянии актера. Именно благодаря этому фильму зрители наконец увидели, что мужчина способен на серьезные роли, а его карьера пошла в гору. Однако гонорар Джона можно назвать «копейками»: он получил $ 150 тыс. за съемки. И это действительно мало, ведь без него фильм был бы совершенно не таким.

Мишель Мерсье («Анжелика»)

Для Мишель роль Анжелики одновременно стала счастьем и проклятием. На пробы она попала в каком-то смысле новичком: за ее спиной было уже более 20 фильмов, но популярна она была в основном только на территории Италии. Фильм про французскую красавицу мгновенно принес ей мировую известность, но достойно заработать на жизнь она так и не смогла. Ей платили всего 50 тыс. франков за фильм, хотя в кинотеатры приходили миллионы людей по всему миру, чтобы взглянуть на Мишель. Недостойная заработная плата стала одной из причин, по которой актриса отказалась от съемок в дальнейших частях киносерии. Но найти новую роль оказалось сложнее, ведь люди продолжали в ней видеть только Анжелику. В 1999 году из-за финансовых проблем Мишель пришлось продать свои личные вещи и все платья героини, которые она когда-то выкупила у студии.

Бонус: актеры из «50 оттенков серого» тоже сначала получили гроши

Актеры скандальной мелодрамы наверняка даже не подозревали о том, какая известность обрушится на них после выхода фильма. Картина была спорной, не все звезды были согласны сниматься в ней, учитывая острый сюжет и предстоящие сцены, но Дакота Джонсон и Джейми Дорнан решились на это за весьма скромный гонорар — $ 250 тыс. каждому. В мировом прокате фильм заработал более $ 500 млн, из-за чего главные актеры решили пересмотреть свои контракты. Конечно, им полагались многоуровневые бонусы за кассовые сборы, но этого оказалось недостаточно. В конечном счете Дакота и Джейми запросили гонорар с шестью нулям за последующие два фильма.