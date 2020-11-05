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13 актеров, которые пропали с экранов и теперь бесконечно далеки от мира кино

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Стать звездой экрана — желанная цель многих. Но часто, добившись славы в большом кино, актеры пересматривают свои взгляды и решают попробовать себя в чем-то другом. И иногда новая жизнь дарит не меньше карьерных витков. А кто-то, устав от лучей софитов, просто уходит в тень, пополняя ряды обычных граждан.

Мы в AdMe.ru выяснили, как живут и чем занимаются известные люди, когда-то запомнившиеся нам своими яркими ролями в фильмах и сериалах.

1. Дарья Сагалова

© Счастливы вместе / ТНТ, © daria sagalova / instagram

Дарья стала известна благодаря роли Светы Букиной в ситкоме «Счастливы вместе». Позже она снялась еще в ряде фильмов, последний раз появившись на экране в 2018 году в сериале «Улетный экипаж». Девушка решила посвятить свою жизнь танцам и успешно строит карьеру хореографа.

2. Амалия Мордвинова

© Охота на Золушку / Новый русский сериал, © Час Speak / RTVI

Актриса с яркой внешностью и шикарными рыжими волосами запомнилась многим телезрителям. Амалия проснулась знаменитой, сыграв студентку ВГИКа в детективном сериале «Охота на Золушку». Но последний раз актриса блистала на экране в далеком 2011 году — тогда в прокат вышла экранизация романа Виктора Пелевина «Generatrion „П“». С тех пор Мордвинова занимается писательством. А еще она является создателем центра возрождения женственности.

3. Алексей Гаврилов

© Универ / ТНТ, © alexey_lemar / instagram

Алексей сыграл в «Универе» студента факультета журналистики. И это предопределило его дальнейшую судьбу: молодой человек сам возглавил одно из печатных изданий. Роль хироманта в картине «Пятая стража. Схватка» 2016 года стала последней в карьере актера.

4. Михаил Казаков

© Папины дочки / СТС, © Wdayru / youtube

Михаил когда-то дебютировал в «Ералаше», а потом запомнился нам ролью Полежайкина в комедийном сериале «Папины дочки». Многообещающий актер решил переключиться на предпринимательскую деятельность, а последний фильм с его участием вышел на экраны в 2018 году.

5. Дмитрий Шаракоис

© Интерны / ТНТ, © Дмитрий Шаракоис / youtube

Исполнитель роли Левина в «Интернах» не стал продолжать кинокарьеру и покинул родные края в 2018 году. Сейчас Дмитрий работает официантом в Лондоне, а также подрабатывает на стройке. Кроме того, бывший актер активно ведет видеоблог.

6. Сергей Романович

© Чернобыль. Зона отчуждения / ТНТ, © Sergey Romanovich / youtube

Молодой актер, сыгравший главную роль в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения», нашел себя в деле, далеком от кинематографа. Сергей основал свой бренд одежды. Также он развивает канал на YouTube.

7. Валерий Магдьяш

© Наша Russia / ТНТ, © Прямой эфир / Россия-1

В далеких нулевых Валерий сыграл строителя из Средней Азии в скетч-шоу «Наша Russia» на канале ТНТ. К сожалению, других ярких ролей у актера не было. В 2012 году вышел последний фильм с его участием. Позже Магдьяш переехал в Минеральные Воды, где теперь преподает в детской театральной студии.

8. Лена Перова

© Маргоша / СТС, © Общественное телевидение России / youtube

В 2008 году актриса и бывшая солистка группы «Лицей» появилась в сериале «Маргоша» в роли диджея. Позже Перова снялась во 2-м сезоне сериала «Ангел или демон». С тех пор Лена переквалифицировалась в телеведущую, а позже ушла работать на радио.

9. Наталья Гусева

© Гостья из будущего / Киностудия имени М. Горького, © Sergey Seregin / youtube

Казалось, у очаровательной «гостьи из будущего» впереди большой путь и масса блистательных ролей. Однако Наталья поняла, что ей ближе научная стезя. Позже Гусева серьезно занялась биохимией, а сегодня полностью посвятила себя семье.

10. Елена Драпеко

© А зори здесь тихие / Центральная Киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького, © duma.gov.ru / wikipedia

Дебютная роль Елены в фильме «А зори здесь тихие» сразу принесла ей известность. Драпеко не покидала актерское поприще вплоть до 2014 года, но позже приняла решение заняться общественной деятельностью.

11. Ольга Будина

© Граница. Таежный роман / Школа-студия Александра Митты, © Судьба человека с Борисом Корчевниковым / Россия 1

Эта яркая актриса запомнилась телезрителям по ролям в таких кинолентах, как «Граница. Таежный роман», «Личная жизнь доктора Селивановой» и «Земский доктор». В 2017 году Ольга пропала с телеэкранов, решив попробовать себя в благотворительности.

12. Вилле Хаапасало

© Особенности национальной охоты / Ленфильм, © Мой герой / ТВ Center

Харизматичный финский актер прославился после участия в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». Вилле закрепил успех, сыграв в романтической комедии «Любовь в большом городе». Однако последний раз он снялся в кино в 2018 году и с тех пор посвятил себя ресторанному бизнесу.

13. Анастасия Вертинская

© Алые паруса / Мосфильм, © Временно доступен / ТВ Center

Исполнительница роли Ассоль в советской экранизации «Алых парусов» перестала появляться на экране с начала нулевых. Анастасия занялась общественной деятельностью, а также изучением наследия своего отца — поэта и певца Александра Вертинского.

А кто из погасших кинозвезд приходит вам на ум?

Фото на превью Наша Russia / ТНТ, Прямой эфир / Россия-1
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