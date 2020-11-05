13 актеров, которые пропали с экранов и теперь бесконечно далеки от мира кино

Стать звездой экрана — желанная цель многих. Но часто, добившись славы в большом кино, актеры пересматривают свои взгляды и решают попробовать себя в чем-то другом. И иногда новая жизнь дарит не меньше карьерных витков. А кто-то, устав от лучей софитов, просто уходит в тень, пополняя ряды обычных граждан.

Мы в AdMe.ru выяснили, как живут и чем занимаются известные люди, когда-то запомнившиеся нам своими яркими ролями в фильмах и сериалах.

1. Дарья Сагалова

Дарья стала известна благодаря роли Светы Букиной в ситкоме «Счастливы вместе». Позже она снялась еще в ряде фильмов, последний раз появившись на экране в 2018 году в сериале «Улетный экипаж». Девушка решила посвятить свою жизнь танцам и успешно строит карьеру хореографа.

2. Амалия Мордвинова

Актриса с яркой внешностью и шикарными рыжими волосами запомнилась многим телезрителям. Амалия проснулась знаменитой, сыграв студентку ВГИКа в детективном сериале «Охота на Золушку». Но последний раз актриса блистала на экране в далеком 2011 году — тогда в прокат вышла экранизация романа Виктора Пелевина «Generatrion „П“». С тех пор Мордвинова занимается писательством. А еще она является создателем центра возрождения женственности.

3. Алексей Гаврилов

Алексей сыграл в «Универе» студента факультета журналистики. И это предопределило его дальнейшую судьбу: молодой человек сам возглавил одно из печатных изданий. Роль хироманта в картине «Пятая стража. Схватка» 2016 года стала последней в карьере актера.

4. Михаил Казаков

Михаил когда-то дебютировал в «Ералаше», а потом запомнился нам ролью Полежайкина в комедийном сериале «Папины дочки». Многообещающий актер решил переключиться на предпринимательскую деятельность, а последний фильм с его участием вышел на экраны в 2018 году.

5. Дмитрий Шаракоис

Исполнитель роли Левина в «Интернах» не стал продолжать кинокарьеру и покинул родные края в 2018 году. Сейчас Дмитрий работает официантом в Лондоне, а также подрабатывает на стройке. Кроме того, бывший актер активно ведет видеоблог.

6. Сергей Романович

Молодой актер, сыгравший главную роль в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения», нашел себя в деле, далеком от кинематографа. Сергей основал свой бренд одежды. Также он развивает канал на YouTube.

7. Валерий Магдьяш

В далеких нулевых Валерий сыграл строителя из Средней Азии в скетч-шоу «Наша Russia» на канале ТНТ. К сожалению, других ярких ролей у актера не было. В 2012 году вышел последний фильм с его участием. Позже Магдьяш переехал в Минеральные Воды, где теперь преподает в детской театральной студии.

8. Лена Перова

В 2008 году актриса и бывшая солистка группы «Лицей» появилась в сериале «Маргоша» в роли диджея. Позже Перова снялась во 2-м сезоне сериала «Ангел или демон». С тех пор Лена переквалифицировалась в телеведущую, а позже ушла работать на радио.

9. Наталья Гусева

Казалось, у очаровательной «гостьи из будущего» впереди большой путь и масса блистательных ролей. Однако Наталья поняла, что ей ближе научная стезя. Позже Гусева серьезно занялась биохимией, а сегодня полностью посвятила себя семье.

10. Елена Драпеко

Дебютная роль Елены в фильме «А зори здесь тихие» сразу принесла ей известность. Драпеко не покидала актерское поприще вплоть до 2014 года, но позже приняла решение заняться общественной деятельностью.

11. Ольга Будина

Эта яркая актриса запомнилась телезрителям по ролям в таких кинолентах, как «Граница. Таежный роман», «Личная жизнь доктора Селивановой» и «Земский доктор». В 2017 году Ольга пропала с телеэкранов, решив попробовать себя в благотворительности.

12. Вилле Хаапасало

Харизматичный финский актер прославился после участия в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». Вилле закрепил успех, сыграв в романтической комедии «Любовь в большом городе». Однако последний раз он снялся в кино в 2018 году и с тех пор посвятил себя ресторанному бизнесу.

13. Анастасия Вертинская

Исполнительница роли Ассоль в советской экранизации «Алых парусов» перестала появляться на экране с начала нулевых. Анастасия занялась общественной деятельностью, а также изучением наследия своего отца — поэта и певца Александра Вертинского.