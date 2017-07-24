10 актеров, которые получили гроши за свои лучшие роли
Зарплаты голливудских актеров обычно исчисляется миллионами долларов за фильм. Но иногда звезды соглашаются работать за гроши, если их заинтересовал сценарий или они хотят набраться опыта у именитого режиссера. Однако, возможно, их карьера только начинается и им приходится принимать невыгодные условия.
AdMe.ru собрал 10 актеров, чьи низкие гонорары за крутые роли вас удивят.
10. Джона Хилл — «Волк с Уолл-стрит»
Когда Мартин Скорсезе предложил Хиллу роль в картине «Волк с Уолл-стрит» (2013 год), он уже был известным комедийным актером, зарабатывавшим миллионы. А тут его позвали сниматься за $ 60 тыс.! Но Джона даже не стал вести переговоры, он подписал бумаги в тот же день и не прогадал. Роль принесла ему вторую номинацию на «Оскар». Кстати, Ди Каприо за главную роль в «Волке» получил $ 25 млн.
9. Том Круз — «Магнолия»
$ 100 тыс. — гонорар, который сложно назвать внушительным для актера, уже получившего десятки миллионов долларов за работу в таких фильмах, как «Миссия невыполнима» (1996), «Интервью с вампиром» (1994) и «Джерри Магуайер» (1996). Однако Том Круз так впечатлился сценарием «Магнолии» (1999), что забил на финансовые условия и принял предложение режиссера Пола Томаса Андерсона. Впоследствии Круз получил «Золотой глобус» за роль в этом фильме.
8. Брэд Питт — «Тельма и Луиза»
Роль в фильме «Тельма и Луиза» (1991) режиссера Ридли Скотта стала для Брэда Питта первым большим шагом на пути к головокружительному успеху, ведь именно благодаря ей Питта заметили в Голливуде. А то, что за свою работу актер получил всего $ 6 тыс., — это не беда: вскоре он взял реванш. Например, гонорар Питта за роль в фильме «Одиннадцать друзей Оушена» (2001) составил $ 30 млн.
7. Райан Гослинг — «Полу-Нельсон»
После успеха фильма «Дневник памяти» (2004), участие в котором принесло Гослингу немалые деньги, актер вдруг соглашается на съемки в малобюджетной драме «Полу-Нельсон» (2006) за каких-то $ 1 тыс. в неделю. И, как оказалось, не зря: за роль учителя в «Полу-Нельсоне» Гослинг получил первую номинацию на «Оскар».
6. Хилари Суонк — «Парни не плачут»
Проникновенную игру Хилари Суонк создатели фильма «Парни не плачут» (1999) оценили в $ 3 тыс. — сумма настолько мизерная, что ее даже не хватило для получения медицинской страховки. Но все лишения были не напрасны: за блестяще исполненную роль в «Парни не плачут» актриса получила «Оскар», и гонорар за следующий фильм с ее участием — «История с ожерельем» (2001) — составил уже $ 3 млн.
5. Дастин Хоффман — «Выпускник»
Картина «Выпускник» (1967) и по сей день считается одной из самых коммерчески успешных. Однако Дастину Хоффману не удалось почувствовать этот успех, ведь его гонорар составил $ 17 тыс., которых едва хватило, чтобы оплатить долги начинающего актера. Но история соблазнительной миссис Робинсон помогла карьере Хоффмана вырулить на взлетную полосу. Так, например, за участие в фильме «Мотылек» (1973) актер получил уже $ 1,25 млн.
4. Дженнифер Лоуренс — «Зимняя кость»
За роль в драме «Зимняя кость» (2010) тогда еще начинающая актриса Дженнифер Лоуренс получила всего $ 3 тыс. Зато ее игру высоко оценили критики, и Лоуренс номинировали на «Оскар». Карьера актрисы пошла в гору, и с каждой новой ролью нулей у суммы на банковском счету становилось все больше. Для сравнения, за работу в фильме «Пассажиры» (2016) Дженнифер получила $ 20 млн.
3. Харрисон Форд — «Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда»
По слухам, Харрисон Форд чуть не отклонил предложение сыграть Хана Соло, ведь за неделю работы в фильме «Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда» (1977) ему предложили гонорар $ 1 тыс. Как мы все уже знаем, на невыгодные условия Форд все-таки согласился и в итоге получил $ 10 тыс. Со временем заработки Форда значительно выросли: за работу в картине «Звездные войны. Эпизод 6: Возвращение Джедая» (1983) актер получил $ 500 тыс., а за «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015) — $ 25 млн.
2. Джим Керри — «Всегда говори «ДА»
Топовый актер Голливуда очень удивил коллег, когда согласился сняться в комедии «Всегда говори „ДА“» (2008) за $ 0 авансом. Вместо аванса Джим потребовал 36,7 % от сборов в прокате. К счастью для актера, комедия оказалась коммерчески успешной и принесла Керри ни много ни мало $ 35 млн. Так что картину Джим оправдал, просто сказав «да» сомнительному на первый взгляд предложению.
1. Билл Мюррей — «Академия Рашмор»
Биллу Мюррею так хотелось сняться в фильме «Академия Рашмор» (1998) режиссера Уэса Андерсона, что уже известный и высокооплачиваемый актер согласился сыграть всего за $ 9 тыс. Для сравнения, за игру в фильме «День сурка» (1993) Мюррей заработал $ 10 млн. Билл также выписал режиссеру чек на $ 25 тыс., когда киностудия не стала платить за вертолет, необходимый для съемок.
Фото на превью Appian Way