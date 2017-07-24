10 актеров, которые получили гроши за свои лучшие роли

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Зарплаты голливудских актеров обычно исчисляется миллионами долларов за фильм. Но иногда звезды соглашаются работать за гроши, если их заинтересовал сценарий или они хотят набраться опыта у именитого режиссера. Однако, возможно, их карьера только начинается и им приходится принимать невыгодные условия. AdMe.ru собрал 10 актеров, чьи низкие гонорары за крутые роли вас удивят.

10. Джона Хилл — «Волк с Уолл-стрит»

Когда Мартин Скорсезе предложил Хиллу роль в картине «Волк с Уолл-стрит» (2013 год), он уже был известным комедийным актером, зарабатывавшим миллионы. А тут его позвали сниматься за $ 60 тыс.! Но Джона даже не стал вести переговоры, он подписал бумаги в тот же день и не прогадал. Роль принесла ему вторую номинацию на «Оскар». Кстати, Ди Каприо за главную роль в «Волке» получил $ 25 млн.

9. Том Круз — «Магнолия»

$ 100 тыс. — гонорар, который сложно назвать внушительным для актера, уже получившего десятки миллионов долларов за работу в таких фильмах, как «Миссия невыполнима» (1996), «Интервью с вампиром» (1994) и «Джерри Магуайер» (1996). Однако Том Круз так впечатлился сценарием «Магнолии» (1999), что забил на финансовые условия и принял предложение режиссера Пола Томаса Андерсона. Впоследствии Круз получил «Золотой глобус» за роль в этом фильме.

8. Брэд Питт — «Тельма и Луиза»

Роль в фильме «Тельма и Луиза» (1991) режиссера Ридли Скотта стала для Брэда Питта первым большим шагом на пути к головокружительному успеху, ведь именно благодаря ей Питта заметили в Голливуде. А то, что за свою работу актер получил всего $ 6 тыс., — это не беда: вскоре он взял реванш. Например, гонорар Питта за роль в фильме «Одиннадцать друзей Оушена» (2001) составил $ 30 млн.

7. Райан Гослинг — «Полу-Нельсон»

После успеха фильма «Дневник памяти» (2004), участие в котором принесло Гослингу немалые деньги, актер вдруг соглашается на съемки в малобюджетной драме «Полу-Нельсон» (2006) за каких-то $ 1 тыс. в неделю. И, как оказалось, не зря: за роль учителя в «Полу-Нельсоне» Гослинг получил первую номинацию на «Оскар».

6. Хилари Суонк — «Парни не плачут»

Проникновенную игру Хилари Суонк создатели фильма «Парни не плачут» (1999) оценили в $ 3 тыс. — сумма настолько мизерная, что ее даже не хватило для получения медицинской страховки. Но все лишения были не напрасны: за блестяще исполненную роль в «Парни не плачут» актриса получила «Оскар», и гонорар за следующий фильм с ее участием — «История с ожерельем» (2001) — составил уже $ 3 млн.

5. Дастин Хоффман — «Выпускник»

Картина «Выпускник» (1967) и по сей день считается одной из самых коммерчески успешных. Однако Дастину Хоффману не удалось почувствовать этот успех, ведь его гонорар составил $ 17 тыс., которых едва хватило, чтобы оплатить долги начинающего актера. Но история соблазнительной миссис Робинсон помогла карьере Хоффмана вырулить на взлетную полосу. Так, например, за участие в фильме «Мотылек» (1973) актер получил уже $ 1,25 млн.

4. Дженнифер Лоуренс — «Зимняя кость»

За роль в драме «Зимняя кость» (2010) тогда еще начинающая актриса Дженнифер Лоуренс получила всего $ 3 тыс. Зато ее игру высоко оценили критики, и Лоуренс номинировали на «Оскар». Карьера актрисы пошла в гору, и с каждой новой ролью нулей у суммы на банковском счету становилось все больше. Для сравнения, за работу в фильме «Пассажиры» (2016) Дженнифер получила $ 20 млн.

3. Харрисон Форд — «Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда»

По слухам, Харрисон Форд чуть не отклонил предложение сыграть Хана Соло, ведь за неделю работы в фильме «Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда» (1977) ему предложили гонорар $ 1 тыс. Как мы все уже знаем, на невыгодные условия Форд все-таки согласился и в итоге получил $ 10 тыс. Со временем заработки Форда значительно выросли: за работу в картине «Звездные войны. Эпизод 6: Возвращение Джедая» (1983) актер получил $ 500 тыс., а за «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015) — $ 25 млн.

2. Джим Керри — «Всегда говори «ДА»

Топовый актер Голливуда очень удивил коллег, когда согласился сняться в комедии «Всегда говори „ДА“» (2008) за $ 0 авансом. Вместо аванса Джим потребовал 36,7 % от сборов в прокате. К счастью для актера, комедия оказалась коммерчески успешной и принесла Керри ни много ни мало $ 35 млн. Так что картину Джим оправдал, просто сказав «да» сомнительному на первый взгляд предложению.

1. Билл Мюррей — «Академия Рашмор»

Биллу Мюррею так хотелось сняться в фильме «Академия Рашмор» (1998) режиссера Уэса Андерсона, что уже известный и высокооплачиваемый актер согласился сыграть всего за $ 9 тыс. Для сравнения, за игру в фильме «День сурка» (1993) Мюррей заработал $ 10 млн. Билл также выписал режиссеру чек на $ 25 тыс., когда киностудия не стала платить за вертолет, необходимый для съемок.