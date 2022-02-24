10+ актеров, которые настолько круто изменились для своей роли, что их не то что фанаты — мама родная не узнает

Для современных актеров, кажется, нет ничего невозможного. Они легко могут сыграть персонажа противоположного пола, как, например, Хэлли Берри в фильме «Облачный атлас». Режиссерам уже не так важен типаж внешности: если актер совсем не похож на своего героя внешне, ему на помощь приходит армия гримеров и диеты.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить тех мастеров перевоплощения, узнать которых в кадре не под силу даже самым преданным поклонникам.

Джонни Депп

Джонни Депп — мастер перевоплощения. Он создал множество запоминающихся образов — от Эдварда Руки-Ножницы до капитана Джека Воробья. Но даже в самом экстравагантном гриме он оставался узнаваем. А вот в фильме «Йоганутые» мы, если честно, с трудом идентифицировали актера.

Кристиан Бейл

Кристиан Бейл не раз менял свое тело ради того, чтобы блестяще сыграть своего героя. Для роли Тревора Резника в фильме «Машинист» он сбросил 28,5 кг, а вскоре после этого вернул свою форму обратно, чтобы сыграть Бэтмена. Но в картине «Власть» узнать актера практически невозможно.

Хэлли Берри

В фильме «Облачный атлас» Хэлли Берри сыграла сразу 6 ролей. Во всех она узнаваема, кроме одной — привлекательная актриса сыграла роль пожилого пластического хирурга по имени Овидий.

Рассел Кроу

В 2019 году вышел мини-сериал «Самый громкий голос», главную роль в котором сыграл красавчик Рассел Кроу. Но зритель не сразу догадается, кто именно скрывается за образом грузного медиамагната.

Колин Фаррелл

Колин Фаррелл сыграл Пингвина в новом фильме про Бэтмена, который должен выйти на экраны в 2022 году. Во время съемок после того, как актеру наложили грим, он зашел в кофейню. Звезду экрана никто не узнал, что не удивительно.

Марго Робби

Актриса часто играет роли привлекательных женщин. Но кроме внешности у нее еще и недюжинный талант, поэтому ей достаются не только роли красавиц. В фильме «2 королевы» Робби сыграла Елизавету I, и гримеры сильно постарались, чтобы преобразить девушку.

Джаред Лето

В фильме «Дом Gucci» Джаред Лето сыграл Паоло, сына главы модного дома Альдо Гуччи. Когда актер выложил фото в образе своего героя в Twitter, многие пользователи писали, что не узнали его.

Джим Керри

В фильме «Плохая партия» знаменитый комик сыграл немого отшельника, и узнать его в гриме практически невозможно. Есть версия, что сам актер хотел, чтобы его участие в картине стало сюрпризом для зрителей, и запретил использовать свое имя и любые изображения с ним в рекламной кампании.

Тильда Суинтон

В мистическом триллере «Суспирия» Тильда Суинтон сыграла сразу 3 роли, одна из которых мужская — доктора Джозефа Клемперера. Узнать актрису в этой роли категорически сложно.

Мэтт Деймон

Мэтт Деймон появился всего в одном коротком эпизоде фильма «Дедпул-2», и его там совершенно не узнать. Вместо подтянутого актера на экране зрители увидели неотесанного фермера с заметно выпирающим животом.

Кейт Бланшетт

«Манифесто» — австрало-немецкая многоканальная видеоинсталляция, в которой Кейт Бланшетт воплотила образы аж 13 персонажей. Среди них школьный учитель, рабочий завода, хореограф, панк, ведущий новостей, ученый, кукловод, вдова и бездомный. В роли последнего узнать актрису очень непросто.