10 актеров, согласившихся на роли, которые в итоге чуть не свели их с ума

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Не все готовы признать, что работа актера — это тяжелый труд. Тем не менее действительно сильные роли и фильмы получаются, когда артисты буквально пропускают действие через себя. Но такое серьезное погружение не может не отражаться на физическом и психическом здоровье. А иногда роль, сыгранная, по мнению зрителей, безупречно, становится предметом стыда актера. Именно потому, что он видит ее совсем с другой стороны.

Нам в AdMe.ru интересно, какие известные образы тяжело дались актерам, оставили их опустошенными или недовольными.

1. Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»

Роль Селесты в сериале «Большая маленькая ложь» была призвана показать все отчаяние и безысходность женщины, которая стала жертвой домашнего насилия. Николь Кидман признавалась, что эта работа далась ей чрезвычайно тяжело. Очень часто она чувствовала себя опустошенной и униженной. Актриса рассказывала: «Мы с Алексом не репетировали (Александр Скарсгард сыграл мужа-тирана. — Прим. AdMe.ru). Просто в определенный день мы брали и снимали. И, несмотря на тот высокий уровень доверия, который установился между нами, в некоторые моменты мне было по-настоящему страшно. Хотя на съемках я этого не показывала, возвращаясь домой, я чувствовала себя ужасно». Но Кидман решила, что сыграет во всех эпизодах без дублерши и именно ее тело будет покрыто синяками. «Помню, как в финальной сцене я лежала на полу в ванной и не могла подняться, я плакала по-настоящему. И тогда режиссер укрыл меня пледом прямо на полу».

2. Хилари Суэнк, «Парни не плачут»

«Удивительно, что происходит, когда женщина отрезает волосы», — сказала Хилари Суэнк о подготовке к своей работе в фильме «Парни не плачут». Но стрижка — это самое легкое, через что ей пришлось пройти. На роль смелой девушки, которая притворяется парнем, актрису не могли найти очень долго. Режиссер искал «тот самый характер» и увидел его именно в Хилари. Готовясь к роли, артистка сбросила вес, чтобы лицо выглядело худым и рельефным, накачала мышцы, меняла походку на мужскую, забинтовывала грудь. Одно время соседи, когда видели Хилари в образе парня, думали, что это ее брат. Она так вжилась в роль, что даже боялась, что так и останется андрогинной и никогда уже не будет собой. Актриса отмечала, что после окончания съемок ей понадобилось время, чтобы забыть о роли, перестать носить мужскую одежду и изменить поведение.

3. Руни Мара, «Девушка с татуировкой дракона»

Руни Мара согласилась на изменения внешности, такие как стрижка, пирсинг, окраска бровей. Но это было только начало. Физическое измождение должно было быть буквально написано у нее на лице. Коллеги рассказывали, что режиссер следил за диетой актрисы и предлагал ей почувствовать асоциальность ее роли. Например, пойти в клуб и сильно напиться, а утром сразу приехать на съемки. Руни выложилась на 100 % и справилась на отлично, но во многих интервью на просьбы рассказать о съемках отвечала, что это было очень-очень тяжело.

4. Линда Хэмилтон, «Терминатор-2»

К исполнению роли Сары Коннор в «Терминаторе-2» Линда Хэмилтон очень много готовилась. Ежедневные 3-часовые тренировки и специальная диета позволили ей обрести нужную форму. Знаковая роль, которая сделала актрису знаменитой, серьезно подорвала ее здоровье. Но это не было связано с физическими нагрузками. Во время съемок одной из сцен, когда герои находились в лифте, Хэмилтон забыла вставить беруши. Звуки перестрелки в замкнутом пространстве были очень громкими, и барабанные перепонки Линды оказались повреждены. Слух так и не восстановился полностью.

5. Энн Хэтэуэй, «Отверженные»

Актриса говорила, что после окончания работы над ролью умирающей Фантины она испытывала полное физическое и психическое истощение. И так стройной Энн пришлось похудеть на 11 кг. Для этого она была вынуждена сесть на экстремальную диету. Например, в день девушка съедала только 2 овсяных хлебца. «Оглядываясь назад, я не жалею ни о чем, но это было абсолютным безумием. Но именно такой и была Фантина». Кроме физических лишений артистка хотела максимально проникнуться судьбой женщин, которые столкнулись с сексуальным рабством. Поэтому она читала много статей об их жизни и смотрела документальные фильмы.

6. Эдриен Броуди, «Пианист»

Актер понимал, что никогда не сможет полностью прочувствовать то, что испытывал реальный человек, образ которого ему нужно было передать на экране. Но Броуди хотел сделать все, чтобы проникнуться его жизнью максимально. Поэтому он научился играть на пианино, месяцами голодал. По слухам, Эдриен сбросил около 13 кг и действительно выглядел как заключенный Варшавского гетто. «Я должен был почувствовать отчаяние, которое испытывает человек, который голодает. Я переживал потери, но я не знал отчаяния, которое приходит с голодом», — рассказывал Броуди. Кроме того, он постарался изменить свои привычки: отказался от передвижения на машине, съехал с квартиры. Эта одержимость ролью даже привела к тому, что от него ушла девушка, не выдержав напряжения. Поэтому неудивительно, что роль пианиста Владислава Шпильмана стала самой тяжелой в карьере Эдриена Броуди, а после съемок его психическое состояние было на грани депрессии.

7. Шайя Лабаф, "Ярость"

Шайя Лабаф и раньше был замечен в экспериментах над собой: отказывался от еды, бодрствовал несколько суток. Но на съемках картины «Ярость» он превзошел самого себя. Чтобы лучше понять, как чувствует себя член экипажа танка, уже на следующий день после получения этой роли он записался в американскую нацгвардию и прослужил там месяц. К началу работы над фильмом Лабаф набил себе тату на руке, прошел обряд крещения. Коллеги Лабафа рассказывали, что он был буквально помешан на том, чтобы сыграть своего героя так, как никто не смог бы. Причем порой доходил до безумия. Однажды, к примеру, он посчитал грим на своем лице слишком неправдоподобным и порезал щеку ножом. При этом каждый день в течение месяца он обновлял рану. Также ради роли Шайя решился на удаление зуба. А еще, чтобы выглядеть на экране правдоподобно, он не мылся несколько недель. Не обошлось и без ежедневных тяжелых тренировок.

8. Дэниел Рэдклифф, «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Роль Дэниела Рэдклиффа в последней части «Гарри Поттера» не требовала от него особых лишений. По крайней мере таких, которых не было в остальных сериях фильма. Но свою роль актер ненавидел. Именно потому, что ему казалось, будто он не приложил достаточно усилий, чтобы сыграть хорошо. На премьере ленты «Гарри Поттер и Принц-полукровка» Дэниел Рэдклифф сидел съежившись, потому что ему было стыдно за то, что его работа была очень далека от совершенства. «Мне трудно смотреть фильм „Гарри Поттер и Принц-полукровка“. Я плохо сыграл, и мне это не нравится».

9. Роберт Паттинсон, «Сумерки»

Роль романтичного вампира, которого обожали девчонки, стала для актера не слишком приятным опытом и воспоминанием. Он никогда не скрывал своей неприязни к герою, мотивы и характер которого казались ему непонятными. В интервью он говорил о том, что чувствует себя странно, потому что является частью того, что ему чуждо. А еще Паттинсона смущало то, что людям казалось, будто они хорошо знают его, судя только по его роли. Однажды Роберта чуть не уволили, потому что продюсеры решили, что он всегда выглядит слишком уж грустным по сравнению с вампиром в книге.

10. Шарлиз Терон, «Талли»

Роль в фильме «Талли» непросто далась актрисе в том числе из-за того, что сначала ей пришлось экстремально набирать вес, а потом избавляться от него. Ей надо было питаться высококалорийной едой каждый день, буквально сделав это своей обязанностью. После съемок в «Талли» Шарлиз Терон с ужасом поняла, что больше не может, как в молодости, взять и быстро сбросить вес. Чтобы привести себя в прежнюю форму, ей пришлось потратить полтора года.

Смотрели эти фильмы? Вам показались убедительными образы, которые создали актеры?