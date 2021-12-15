10 актеров, которые крепко напугали не только зрителей, но и всю съемочную площадку

Чтобы создать пугающие образы на экране, актерам приходится вживаться в роль, и каждый делает это по-своему. А некоторым это удается настолько хорошо, что они впечатляют даже своих коллег, которые, казалось бы, видели всякое.

Нас в AdMe.ru заинтересовали истории, которые произошли за кулисами наших любимых фильмов.

1. Джаред Лето — «Отряд самоубийц»

Эпатажный Джаред Лето сыграл не менее эпатажного персонажа — Джокера. Актер подошел к созданию образа ответственно и все время думал, как еще показать неоднозначную личность. Поэтому он не только вел внутреннюю работу, но и создавал хаос на съемочной площадке и довольно жестко подшучивал над коллегами. Например, подбрасывал им в гримерку неожиданные и неприятные вещи, резко менял свое поведение во время общения, странно вел себя. Режиссер Дэвид Эйер вспоминал: «Было заметно, насколько утомительно и болезненно для него быть Джокером. И это чувствуется, когда он просто приходит на площадку. Как будто птицы перестают летать. Он чертовски ужасен».

2. Кристиан Бейл — «Машинист»

То, что Кристиан Бейл так экстремально похудел ради роли, удивило, испугало и в то же время восхитило его коллег. Они не ожидали, что он пойдет на такие меры. Актеры даже старались при нем не есть. Режиссер Брэд Андерсон рассказывал: «В сценарии фигура описывалась как „ходячий скелет“, но мне не хватило бы смелости сказать: „Тебе нужно сбросить 60 фунтов“». Однако как только режиссер увидел, что сделал Бейл, он решил снять больше кадров, чем нужно, чтобы не мучать актера понапрасну и чтобы усилия Бейла не пропали зря.

3. Джек Николсон — «Отступники»

Леонардо Ди Каприо отмечал, что часто испытывал напряжение во время съемок сцен с Джеком Николсоном, потому что не знал, что он выкинет в тот или иной момент. Поэтому страх на экране часто был настоящим. Ди Каприо вспоминал: «Однажды парень, который занимается реквизитом, сказал мне: „Будь осторожен: у него с собой полно разных вещей, и неизвестно, что он выкинет“».

4. Рэйф Файнс — фильмы о Гарри Поттере

Рэйф Файнс в гриме Волан-де-Морта не раз заставлял своих коллег чувствовать себя неуютно. Но его жертвами становились и обычные люди, присутствовавшие на съемках. Рэйф Файнс рассказал, что однажды на съемочной площадке «Гарри Поттера» оказался ребенок, сын менеджера. Проходя мимо, актер просто посмотрел на него, и мальчик тут же безутешно расплакался.

5. Тим Карри — «Оно»

Первый фильм по роману Стивена Кинга «Оно» был снят в 1990 году. Роль зловещего Пеннивайза в нем сыграл Тим Карри. Актер говорил, что производил неизгладимое впечатление на своих маленьких коллег. Особенно на Тони Дакоту, сыгравшего Джорджи. «В начале фильма мальчик по имени Джорджи играет с корабликом в сточной канаве, тот уплывает в канализацию, и Пеннивайз хватает ребенка. Тони признался, что в этой сцене я очень пугаю его. Я ответил: „Малыш, мне очень жаль, но я должен это сделать“», — вспоминал Карри.

6. Марлон Брандо — «Крестный отец»

За роль в «Крестном отце» Марлон Брандо получил «Оскар», но его игра впечатляла и актеров на площадке. Так, однажды он довел коллегу до слез. Малыш Энтони Гунарис, который играл внука дона Корлеоне, действительно заплакал от страха во время съемки эпизода, где Вито сначала кладет в рот апельсиновую корку и рычит, потом успокаивает мальчика, а через несколько минут умирает. Эти настоящие эмоции и вошли в фильм.

7. Алан Рикман — фильмы о Гарри Поттере

Алан Рикман наводил страх на своих коллег не меньше Рэйфа Файнса. Строгий вид и манеры актера в роли профессора Снейпа производили впечатление на молодых актеров. Так, Дэниел Рэдклифф вспоминал: «Я помню, что очень боялся его, когда был помладше. А когда мне исполнилось 13, я понял, что он на самом деле нестрашный. У него просто очень низкий, действительно устрашающий голос. Но он забавный, ироничный, ранимый, а этого вы не ожидаете».

8. Итан Хоук — «Черный телефон»

В новом триллере «Черный телефон», который только недавно вышел на экраны в США, Итан Хоук изображает загадочного преступника — похитителя в маске. Мейсон Темз, сыгравший похищенного мальчика, который сталкивается с потусторонними явлениями, рассказывал:

«Мне пришлось поставить себя на место Финни и действительно почувствовать, каково это — быть в таком положении. Это ужасно. Я не знаю, что бы я делал. Наверное, все время прятался бы в углу. Но Финни через многое пришлось пройти в этой истории. На самом деле было не так уж сложно испугаться и проникнуться атмосферой, когда Итан в маске».

9. Энтони Хопкинс — «Молчание ягнят»

За роль в «Молчании ягнят» Энтони Хопкинс получил премию «Оскар». Его игра была настолько естественной, что пугала Джоди Фостер, которая исполняла роль Клариссы. К тому же актер не выходил из образа, и во время перерывов в съемках коллеги чувствовали определенное напряжение. А однажды Хопкинс в манере Ганнибала сделал резкое замечание члену съемочной группы.

10. Стивен Сигал — «Приказано уничтожить»

Стивен Сигал, снимаясь в триллере «Приказано уничтожить», решил вести себя агрессивно, чтобы установить свои правила на площадке. Так, его партнер по фильму Джон Легуизамо рассказал, что в первый же съемочный день Стивен ворвался на площадку и воскликнул: «Я здесь за главного!» Легуизамо рассмеялся, приняв эти слова за шутку. Но в ответ Сигал сильно толкнул его. После этого работать с ним Джону стало очень неприятно, и он больше никогда не играл в кино со Стивеном Сигалом.