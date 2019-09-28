10 актеров, которым стыдно за свои культовые роли

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Пересматривая любимые фильмы, например входящие в киноэпопею «Звездные войны», серию о Джеймсе Бонде, трилогию о Джейсоне Борне, многие и не догадываются, что актеры терпеть не могли персонажей, которых сыграли. Причины были разными: кто-то доверился своему агенту и разочаровался в проекте; кто-то считает, что не справился со своей работой, а кто-то решился на съемки лишь ради денег и славы.

AdMe.ru узнал, каким звездам все же немного стыдно за свои знаменитые роли.

1. Харрисон Форд — «Звездные войны»

Из двух своих культовых персонажей Харрисон Форд больше ценит именно Индиану Джонса. А вот Хана Соло, который принес ему всемирную славу, он недолюбливает, так как считает его «тупым как пень» и все-таки второстепенным персонажем. После фильма «Империя наносит ответный удар» он умолял Лукаса убить Соло (и наконец-то его желание сбылось в эпизоде ​​VII). Во время пресс-тура «Возвращение джедая» Форд заявил, что был рад увидеть этот костюм в последний раз.

2. Мэтт Деймон — «Ультиматум Борна»

Мэтт Деймон проделал потрясающую работу в трилогии о Джейсоне Борне, однако «Ультиматум Борна» ему не слишком понравился. Он считает, что сценарист Тони Гилрой виновен в том, что картина получилась посредственной. «Сценарий для меня был нечитабельным. Я думал, что роль в этом фильме — конец моей карьеры. Это было ужасно и действительно неловко», — однажды признался актер. Рейтинг IMDb — 8

3. Хэлли Берри — «Женщина-кошка»

Когда у Хэлли Берри появилась возможность сыграть в фильме «Женщина-кошка», весь мир был взволнован, однако в итоге зрители разочаровались. Впрочем, Берри восприняла свой провал стойко и во время получения награды «Золотая малина» заявила: «Я хочу поблагодарить Warner Bros. за то, что они дали мне возможность сыграть в этом отвратительном фильме. Это то, что было нужно моей карьере: с высоты упасть на самое дно». Рейтинг IMDb — 3,3

4. Джордж Клуни — «Бэтмен и Робин»

Даже Джордж Клуни любит не все свои роли и постоянно извиняется за игру в «Бэтмене». Он считает, что был самым худшим Бэтменом за всю историю фильмов про этого персонажа, и критики с ним согласны. «Позвольте мне просто сказать, что я действительно думал, что уничтожил франшизу. В то время я считал, что эта роль пойдет на пользу моей карьере. Но все обернулось совсем иначе», — признался он. Эта неудача помогла Клуни в дальнейшем выбирать роли более разумно, что привело к нескольким номинациям на «Оскар». Рейтинг IMDb — 3,7

5. Сара Джессика Паркер — «Секс в большом городе — 2»

Несмотря на то, что в фильме присутствовали такие звезды, как Пенелопа Крус, Майли Сайрус, Хайди Клум и Лайза Миннелли, кинолента была принята критиками крайне холодно. И фанаты не были в таком восторге от «Секса в большом городе — 2», как от сериала. Паркер призналась: «Не было ни одного дня, когда я не хотела бы участвовать в съемках. Я понимаю, что мы потерпели неудачу. Но также я понимаю, как много денег принес нам этот фильм». Рейтинг IMDb — 4,4

6. Роберт Паттинсон — «Сумерки»

Роберт Паттинсон не любит «Сумерки», не в восторге от Эдварда и не понимает, почему всем нравятся и фильм, и персонаж. В одном из интервью он сказал: «Чем внимательнее я читал сценарий, тем больше я ненавидел этого парня. Ко всему прочему он 108-летний девственник, так что у него, очевидно, есть некоторые проблемы». Рейтинг IMDb — 5,2

7. Шер — «Бурлеск»

В «Бурлеске» Шер играет сильную духом и характером руководительницу танцовщиц, которая берет талантливую новенькую под крыло и обучает ее всему, что знает. Шер возлагала большие надежды на «Бурлеск», а позже уточнила, что считает режиссера Стива Энтина виноватым в том, что картина не оправдала всеобщих ожиданий. Она находит, что ее персонаж получился скучным, недоработанным, и разочарована тем, что у нее не было любовной линии в киноленте. «Этот фильм мог бы быть намного лучше. Мне было грустно, что он таким не получился», — сказала актриса. Рейтинг IMDb — 6,4

8. Бен Аффлек — «Сорвиголова»

Бену Аффлеку очень стыдно за свою роль в «Сорвиголове». Актер думает, что его игра была неубедительной и он не смог раскрыть характер персонажа полностью. В то же время Бен считает, что исправил свой провал ролью супергероя Брюса Уэйна. «Я хотел поработать над одним из фильмов этой киновселенной и сделать все правильно на этот раз. Терпеть не могу „Сорвиголову“», — отметил он. Однако не все было так плохо: на съемках этой киноленты он встретил свою будущую жену Дженнифер Гарнер. Их брак продолжался 13 лет, у пары трое детей. Рейтинг IMDb — 5,3

9. Уилл Смит — «После нашей эры»

Уилл Смит назвал научно-фантастический фильм 2013 года «После нашей эры», в котором также снялся его сын Джейден, «самым болезненным провалом» в своей карьере. Актер признался, что фиаско, которое он потерпел в картине «Дикий, дикий Запад», было менее тяжелым для него, поскольку здесь неудачу потерпел и его сын, которого Уилл сам же привел в этот проект. Рейтинг IMDb — 4,8

10. Шон Коннери — Джеймс Бонд

Очень многие фанаты франшизы считают, что Шона Коннери в роли Джеймса Бонда никто так и не смог переплюнуть. Актер сыграл его в 7 фильмах и всегда вживался в роль на 100 %. Именно он и сделал персонажа культовым. Однако сам Коннери не питает теплых чувств к суперагенту. В одном из интервью он говорил: «Я терпеть не могу этого чертова Джеймса Бонда. Я хотел бы от него избавиться».

А вы тоже считаете эти фильмы провальными или же актеры просто преувеличивают?