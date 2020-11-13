10 фильмов, съемки которых обернулись для актеров настоящей проверкой на прочность

Как правило, чем эффектнее костюм, тем сложнее приходится актерам на съемочной площадке. История кинематографа насчитывает массу случаев, когда кинообмундирование превращалось в настоящее орудие пытки.

Мы в AdMe.ru поражены историями, которые скрываются за культовыми костюмами, и искренне считаем, что каждый из наших героев достоин отдельной статуэтки за стойкость и выносливость. А в конце статьи мы расскажем, за что актеры, воплотившие на экране Бэтмена, ненавидят культовый костюм человека — летучей мыши.

Ребекка Ромейн — «Люди Икс»

Чтобы перевоплотиться в синекожего мутанта Мистик, во время съемок 1-й части франшизы актрисе приходилось выдерживать 12 изнурительных часов грима. Позже удалось сократить это время до 7 часов. Но большую часть съемок Ребекка по-прежнему проводила в кресле гримера. Актриса отправлялась на грим в полночь, чтобы к 9 утра быть со всеми на площадке. Сначала к ее телу приклеивали чешую, затем кожу покрывали синей краской. Самое неприятное в костюме было то, что он повсюду оставлял синий след. Позже Ромейн шутила, что коллеги запросто могли вычислить, когда та была в уборной, по красочному отпечатку на унитазе.

Джефф Бриджес — «Трон»

Перед костюмерами стояла задача лишить героя Бриджеса — «оцифрованного» Флинна — всяческих половых признаков. Для этого актера облачали в специальный бандаж. А поверх надевали облегающий комбинезон. Нижняя часть костюма настолько плотно прилегала к телу, что актер как-то в шутку заявил, будто на его коже до сих пор остались шрамы от швов.

Даг Джонс — «Форма воды»

В копилке ролей Дага Джонса огромный список монстров самого разного калибра. И, казалось бы, его уже сложно удивить гримом. Но работу над фильмом «Форма воды» Даг забудет еще не скоро. Съемочный день актера начинался на 3 часа раньше, чем у его коллег, — именно столько времени уходило на грим. Сначала 4 ассистента натягивали на Джонса латексный костюм, затем приходила очередь перчаток с перепонками, а в самом конце в ход шли накладки на шею и шлем из стекловолокна, в который, кстати, был встроен специальный механизм по управлению жабрами. Актер признался, что чувствовал себя абсолютно беспомощным, так как не мог даже самостоятельно открыть дверь, и был вынужден дышать ртом.

Эмма Стоун — «Фаворитка»

Действие фильма происходит в Англии XVIII века, когда леди в угоду моде все еще заковывали себя в тугие корсеты. Актрисы фильма на себе испытали, каково это — быть втиснутым в «китовый панцирь». Эмма Стоун призналась, что не могла дышать в течение первого месяца съемок. Спасал лишь ментол. Но на этом ее беды не закончились: спустя некоторое время внутренние органы актрисы деформировались. Благо Эмме удалось в скором времени восстановить здоровье, а вот о печальном опыте она будет вспоминать еще долго.

Оскар Айзек — «Люди Икс: Апокалипсис»

Костюм главного злодея фильма «Люди Икс: Апокалипсис» весил 18 кг, а на нанесение грима, состоящего из многочисленных слоев клея и латекса, уходило несколько часов. До начала проекта Айзек был воодушевлен возможностью поработать с большим количеством талантливых артистов. Каково же было его разочарование, когда большую часть съемок ему пришлось провести в тоскливом одиночестве. Как только актер отрабатывал сцену, его сажали в специальное седло и перевозили в охлажденный трейлер, чтобы он немного взбодрился. И так каждый день. Не меньшее неудобство доставлял и процесс снятия грима: его отдирали от кожи кусками — согласитесь, то еще испытание.

Мишель Пфайффер — «Бэтмен возвращается»

С момента съемок фильма «Бэтмен возвращается» прошло почти 30 лет, но актриса до сих пор с ужасом вспоминает о своем опыте. В 1992 году технологии был не так развиты, и, чтобы облачиться в культовый костюм из латекса, Мишель приходилось проходить настоящие испытания. Сначала актрису с ног до головы посыпали тальком. После того как ей таки удавалось втиснуться в экипировку, из костюма с помощью пылесоса выкачивали лишний воздух. Но и на этом мучения не заканчивались. В завершение для придания блеска латекс покрывали гелем на основе силикона. Многочасовое ношение костюма не только оставляло жуткие следы на лице актрисы, но и превращало обычный поход в туалет в целое приключение.

Энтони Дэниелс — «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

На надевание 27-килограммового металлического костюма уходило порядка 2 часов. Дэниелс должен был проводить в нем весь день, не имея возможности ни сесть, ни даже выпить воды. И это в условиях жаркого климата Туниса, где проходила некоторая часть съемок. В первый же рабочий день часть экипировки откололась и оставила на ноге актера глубокий порез. В итоге ему пришлось провести оставшуюся часть съемок с перебинтованной ногой. Но, пожалуй, самым ужасным было безразличие со стороны съемочной группы: многие просто забывали, что за броней находится живой человек

Питер Мейхью — «Звездные войны»

Страдания Питера Мейхью лучше всего могут понять владельцы собак. Дело в том, что костюм Чубакки был сделан из волос яка (парнокопытное из рода быков) и мохера. И, так как съемки 2-й части саги проводились на заснеженной местности, шкура Чубакки постоянно промокала и источала отвратительный запах. И что-то нам подсказывает, что тяжко приходилось не только Питеру, но и его коллегам по фильму.

Пол Беттани — «Мстители: Эра Альтрона»

Сначала Пол озвучивал искусственный интеллект по имени Джарвис. Но все изменилось в фильме «Мстители: Эра Альтрона», когда актеру предложили перевоплотиться в Вижена. Беттани приходилось проводить в кресле гримера по 3,5 часа. Сначала на его лицо накладывали многослойный грим, а затем актера облачали в плотный костюм из спандекса. Иногда Пол проводил в этом виде по 10 часов, и, чтобы ему было не так жарко, костюм оборудовали своего рода кондиционером — трубками с ледяной водой.

Лили Джеймс — «Золушка»

Облачение в волшебное платье из 12 слоев шелка разных цветов каждый раз занимало около 45 минут. А чтобы талия была идеальной без работы ретушеров, Лили носила крайне тугой корсет. Он был настолько жестким, что актрисе пришлось на время съемок сесть на специальную диету. «Когда на мне был корсет, мы не останавливались даже на обед. Приходилось есть буквально на ходу. В результате еда нормально не переваривалась и у меня весь день была отрыжка. Я могла позволить себе только суп, так как это было единственное, что не застревало», — рассказала актриса.

Бонус: Бэтмен

Кажется, единственное, что объединяет всех актеров, сыгравших легендарного Бэтмена, — это ненависть к культовому костюму. Все в один голос твердят, что носить экипировку супергероя было сущим адом. Вэл Килмер рассказал, что на надевание костюма уходил час, а на то, чтобы снять его, требовалось 45 минут. И для этого нужна была целая команда помощников. Еще обмундирование не предусматривало отверстия для ушей, что вызвало проблемы со слухом. В перерывах между дублями актер ощущал себя манекеном, которого нужно было кормить через трубочку. Но, пожалуй, самое неприятное заключалось в том, что на костюме не было даже ширинки, и, чтобы сходить в туалет, актерам приходилось прибегать к помощи ассистентов. Позже Кристиан Бейл призвал дизайнеров решить эту проблему и облегчить жизнь своим преемникам.