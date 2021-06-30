10 актеров, которые были в шаге от того, чтобы сыграть в провальных фильмах, но все же вовремя отказались

Многие актеры сетуют на то, что точно предсказать будущее невозможно. Никто из них не знает наперед, принесет им очередная роль успех или станет главным разочарованием. При этом некоторым счастливчикам не только везет на оскароносные фильмы, но и удается избежать съемок в самых провальных картинах столетия.

Мы в AdMe.ru решили рассказать вам о том, как исполнительность одних актеров сильно подставила их и принесла им поток критики, а избирательность и отсутствие времени в графике других, наоборот, спасли их от провалов и обидных премий.

Хэлли Берри — «Джильи»

Несмотря на изначальную заинтересованность СМИ, связанную с тем, что на момент съемок Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были в романтических отношениях, критическая оценка фильма повсеместно оказалась отрицательной и его назвали одним из худших в истории. Критики в один голос твердили о том, что между персонажами, как ни странно, прослеживается серьезный недостаток «химии». Их даже признали худшей экранной парой, и помимо этого картина собрала еще несколько «Золотых малин». А ведь на месте Лопес могла оказаться Хэлли Берри. Но в 2003-м удача поцеловала ее в темечко и она отказалась от роли, сославшись на занятость в других кинопроектах.

Джонни Депп — «Призрачный гонщик»

Мало кто знает о том, что первоначально на главную роль в «Призрачном гонщике», бюджет которого составлял $ 75 млн, был приглашен Джонни Депп. Но как только о его возможном утверждении узнал Николас Кейдж, он сразу же связался с режиссером и предложил свою кандидатуру, так как, по его признанию, являлся фанатом этой истории. В данном случае настойчивость актера не пошла ему на пользу: ленту раскритиковали все, кому было не лень.

Натали Портман — «Грязные танцы — 2: Гаванские ночи»

Первую часть «Грязных танцев», снятую в 80-х, помнят и любят очень многие зрители. Что же касается продолжения, выпущенного 15 лет спустя, то его признали «провальным романтическим фильмом со скучной и банальной историей». Главная роль досталась малоизвестной актрисе по имени Ромола Гарай, но только после того, как от нее отказалась Натали Портман.

Демиан Бичир — «Стартрек: Возмездие»

Несмотря на хорошие кассовые сборы, 12-я часть знаменитого «Звездного пути» была довольно прохладно встречена большинством критиков. Помимо невпечатляющих спецэффектов и безвкусного сюжета, никак не соответствующего блокбастеру такого уровня, многие отметили неудачную игру Камбербэтча в новом для него амплуа. Первоначально на эту роль пробовался Демиан Бичир, но проиграл Бенедикту и вряд ли теперь жалеет об этом.

Шарлиз Терон — «Шоугелз»

На роль Номи в ярком и провокационном (как казалось создателям) фильме «Шоугелз» рассматривался длинный список актрис. В их число входили Дрю Берримор, Памела Андерсон, Анджелина Джоли и другие. Даже 20-летняя Шарлиз Терон приходила на пробы, и эта картина могла бы стать ее дебютом в кино. К счастью, ее не взяли. Не повезло же Элизабет Беркли. Картина была разгромлена критиками за пошлость, плохую актерскую игру и просто безвкусицу.

Майкл Дуглас — «Остров головорезов»

Планировалось, что главную роль в этом фильме сыграет Майкл Дуглас. Однако с самого начала все пошло не слишком гладко, так как актер уверенно выставил свои требования: съемки нужно начать немедленно, а экранного времени у его персонажа должно стать больше. Но позже он сам отказался играть Шоу, и на его место взяли Мэттью Модайна, имеющего навыки фехтования. При бюджете почти $ 100 млн картина собрала лишь 10, и это стало одним из грандиозных кассовых провалов всех времен.

Ким Бейсингер — «Елена в ящике»

Главную роль в этом специфическом фильме могла исполнить Ким Бейсингер. Она даже успела подписать контракт с создателями, но в дальнейшем покинула проект из-за неразрешимых разногласий со сценаристами, которые наотрез отказывались сделать главную героиню хоть чуточку более привлекательным персонажем. Из-за разрыва контракта Ким была вынуждена признать себя банкротом, однако о принятом решении вряд ли жалеет. Впереди Бейсингер ждал головокружительный взлет актерской карьеры, а Шерилин Фенн, наверное, уже позабыта зрителями.

Дженнифер Энистон — «Пиксели»

«Пиксели» — лента, снятая по одноименной популярной короткометражке 2010 года. Критики проехались по кинокартине асфальтоукладчиком, назвав ее бездарной, безвкусной и примитивной и заявив, что она недотягивает даже до звания второсортной комедии. Сейчас сложно представить, что главная роль в этом фильме могла достаться Дженнифер Энистон. Но, к счастью, она была слишком занята для съемок в нем.

Шейлин Вудли — «50 оттенков серого»

Помимо Дакоты Джонсон в ленте «50 оттенков серого» Анастейшу могли сыграть другие именитые актрисы, такие как Алисия Викандер, Элизабет Олсен, Эмилия Кларк и Шейлин Вудли. Та же ситуация была и с ролью Кристиана, которого на экране вполне могли воплотить Иэн Сомерхолдер, Чарли Ханнэм и Райан Гослинг. К счастью, этого не произошло. Ведь, несмотря на коммерческий успех, на 36-й церемонии вручения «Золотой малины» кинокартина получила награды в пяти номинациях из шести, включая «Худший фильм».

Николь Кидман — «Женщина-кошка»

Несмотря на везение в 2003-м и отказ от роли в провальном фильме «Джильи», в 2004-м интуиция Хэлли Берри все же дала осечку. После выхода «Женщины-кошки» кинокритики по всему миру будто бы сговорились и решили уничтожить карьеру актрисы. Ее игра была раскритикована в пух и прах, и в том году Берри получила свою «Золотую малину» в номинации «Худшая актриса». Однако Хэлли была не первой и не единственной претенденткой на эту роль. Изначально картина долгие годы разрабатывалась с утвержденной на главную роль Эшли Джадд. Затем, после ее ухода из проекта, на роль рассматривалась Николь Кидман. Судьба уберегла ее только благодаря тому, что в том году отменили выход блокбастера «Бэтмен против Супермена» и поэтому студия поторопилась спродюсировать «Женщину-кошку» уже с Хэлли Берри.