10+ актеров, которые были в шаге от того, чтобы получить другую роль в фильме

Пересматривая культовые сериалы и фильмы, мы, зрители, уже не представляем на месте героев других актеров. Но это сейчас, а когда кино только собирались снимать, претендентов на каждую роль было много. Если бы звезды сложились иначе, мир узнал бы совсем других Гарри Поттера, Серсею Ланнистер и Брюса Уэйна.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили историю съемок популярных картин и пофантазировали, как бы выглядели герои, если бы их сыграли другие актеры из этих же фильмов.

Себастиан Стэн хотел сыграть главную роль в фильме «Капитан Америка»

В марте 2010 года стало известно, что Криса Эванса утвердили на роль Стива Роджерса — Капитана Америки, хотя, по словам актера, он многократно отклонял предложения продюсеров. Позже выяснилось, что одним из кандидатов на главную роль был Себастиан Стэн, который в итоге сыграл Баки Барнса — друга и соратника Капитана.

Аманда Сейфрид пробовалась на роль Реджины Джордж в «Дрянных девчонках»

Актриса не только пробовалась на роль Реджины — она почти получила ее. Но в итоге персонажа сыграла Рэйчел Макадамс. Сейфрид же сыграла Карен: по словам режиссера, она получила роль из-за своего смелого чувства юмора.

Том Фелтон проходил кастинг на роль Гарри Поттера и Рона Уизли в «Гарри Поттере»

Фелтон пробовался сразу на две роли — Гарри и Рона. К тому моменту мальчик снимался в кино чаще, чем другие актеры, сыгравшие в итоге главные роли. В конечном счете Том сыграл Драко Малфоя. Актер говорит, что благодарен за то, что его выбрали на роль Драко, и считает, что никто не смог бы сыграть так, как Рэдклифф и Гринт.

Джон Красински пробовался на роль Дуайта Шрута в «Офисе»

Изначально Джон хотел сыграть роль Дуайта, но режиссер утвердил его на роль Джима. Дело в том, что между ним и актрисой, сыгравшей Пэм, случилась «мгновенная химия». К роли Красински подошел серьезно: он взял интервью у сотрудников реальных офисных компаний. Помимо этого, актер также фигурирует в титрах как продюсер популярного ситкома.

Карис ван Хаутен хотела сыграть Серсею в «Игре престолов»

За роль Мелиссандры актриса была номинирована на различные награды, в том числе на премию Гильдии киноактеров США. Изначально она проходила прослушивание на роль Серсеи, но отказалась от нее из-за проблем в расписании. В своем интервью Карис говорила: «Я считала, что королева будет отличной ролью, и продюсеры попросили меня пройти прослушивание, но я не смогла этого сделать, потому что снималась где-то еще».

Лиам Хемсворт подумывал о роли Пита Мелларка в «Голодных играх»

Когда стало известно о том, что знаменитый роман будут экранизировать, Лиам Хемсворт в своем интервью для MTV признался, что уже прочитал сценарий, считает его классным и, возможно, видит себя в роли Пита. Однако судьба распорядилась иначе, и мы с удовольствием наблюдаем за игрой Лиама в роли Гейла.

Эшли Грин проходила кастинг на роль Беллы в «Сумерках»

Сама актриса призналась, что прочитала первую книгу серии романов и пробовалась на роль Беллы. После прослушивания ей перезвонили и сказали, что она не подходит для главной роли. Позже актриса все-таки попала в фильм, но в роли Элис Каллен.

Джеймс Франко хотел сыграть Питера Паркера в «Человеке-пауке»

Джеймс Франко обрел популярность после роли Гарри в оригинальной трилогии «Человек-паук». Но оказалось, что изначально актер пробовался на главную роль и хотел сыграть Питера Паркера. Тем не менее режиссеры разглядели потенциал Франко и взяли его на роль друга Питера и по совместительству — роль Нового Гоблина.

Шон Бин претендовал на роль Джеймса Бонда в фильме «Золотой глаз»

После ухода Тимоти Далтона зрители думали, что на роль главного героя кинокомпания выберет Шона Бина. Но на роль агента утвердили Пирса Броснана, а сам Бин сыграл агента-перебежчика 006, который в первых версиях сценария в начале фильма был другом и коллегой Бонда.

Иван Реон пробовался на роль Джона Сноу в «Игре престолов»

Иван Реон смог создать на экране воистину ненавидимого всем миром персонажа. Но оказывается, все могло быть по-другому: актер мог сыграть Джона Сноу. В интервью он признался, что рад, что все случилось таким образом, ведь его Джон выглядел бы совершенно иным.

Дженсен Эклс должен был сыграть Сэма в сериале «Сверхъестественное»

Оказывается, актер, знакомый всем как Дин Винчестер, изначально был приглашен бороться со злом в роли другого брата — Сэма Винчестера. Но в итоге Дженсен стал другим братом, а его роль занял Джаред Падалеки.