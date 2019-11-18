10 актеров-комиков с таким несносным характером, что их друзьям и родным можно лишь посочувствовать

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Логично предположить, что комедийные актеры — самые обаятельные и веселые люди в мире, а их близким и коллегам невероятно повезло. В самом деле, когда мы видим на экране Луи де Фюнеса, Джима Керри и Роуэна Аткинсона в роли Мистера Бина, нам кажется, что именно такие они и в жизни. Тем не менее многие известные комики — довольно замкнутые люди со сложным характером, склонные к депрессии и эксцентричным выходкам. Возможно, что артисты просто «выгорают» на сцене, а для будней не оставляют положительных эмоций.

Мы в AdMe.ru были очень удивлены непростым характером и эксцентричными поступками многих популярных комиков.

1. Луи де Фюнес

Появление этого французского актера на экранах всегда вызывало улыбку у миллионов зрителей. Однако в реальной жизни он был довольно непростым человеком. Причем скверным характером великий комик отличался с детства. Еще в школе его часто выставляли за дверь из-за постоянных насмешек над учителями. Позднее Луи де Фюнеса постоянно увольняли с работы. А на собственной свадьбе Луи вывел из себя родителей невесты, потому что постоянно гримасничал и всех пародировал. Кроме того, сыновья де Фюнеса вспоминали, что он был очень скупым и постоянно носил с собой связку ключей от шкафов и комодов, чтобы у него ничего не украли. Кстати, комик очень расстроился, когда узнал, что сыновья не пойдут по его стопам, и неоднократно устраивал им скандалы по этому поводу. Тем не менее все эти причуды ничуть не помешали актеру стать настоящей легендой.

2. Билл Мюррей

Билл Мюррей стал настоящей звездой интернета, поскольку в сеть постоянно попадают истории о его сумасбродном поведении. Причем не всегда понятно, речь идет о своеобразном чувстве юмора актера или же о его бестактности. Так, Билл любит устраивать фотобомбы прохожим, скупать все билеты на концерт и дарить их незнакомцам, а также воровать из чужой тарелки картошку фри с совершенно невозмутимым видом.

Кроме того, его соседи рассказывают, что Мюррей частенько захаживает на чужие вечеринки, а когда люди его узнают, он говорит: «Вам все равно никто не поверит» — и уходит. Надо сказать, что подобные эпатажные поступки всегда были характерны для Билла. В Голливуде ходят легенды о его неуживчивом характере, а в молодости друзья прозвали его «Мюррикейн», по аналогии со словом hurricane — «буря». Сам про себя Билл как-то сказал, что он стал артистом, потому что его отовсюду выгнали. Что ж, как говорится, все, что ни делается, — все к лучшему, иначе мы бы не узнали такого яркого и оригинального актера.

3. Робин Уильямс

Прославившись благодаря участию в таких фильмах, как «Ночь в музее», «Миссис Даутфайр», «Общество мертвых поэтов», Робин Уильямс стал одним из самых известных комедийных актеров во всем мире. Поклонникам казалось, что этот веселый человек ни на минуту не перестает улыбаться. Однако на самом деле Уильямс долгое время страдал от тяжелейшей депрессии, из-за которой даже пристрастился к алкоголю и запрещенным веществам. Коллеги Робина вспоминают, что он был довольно замкнутым и неразговорчивым человеком, и даже близкие друзья не знали, какой он на самом деле. Его однокурсники говорили, что обычно комик либо молчал, либо придумывал себе персонажа и тут же перевоплощался. Так что перед всеми был уже не Робин Уильямс, а вымышленный герой. К сожалению, когда артист узнал, что болен деменцией, одним из симптомов которой, вероятно, и были частые приступы депрессии, он принял решение уйти из жизни. Видимо, он хотел, чтобы поклонники запомнили его сильным и веселым — таким, каким он был в своих фильмах.

4. Рассел Брэнд

Популярный британский комик и радиоведущий с самого начала своей карьеры был, что называется, с чудинкой. Рассел не боится вести себя вызывающе и регулярно оказывается в центре самых разных скандалов. Так, на следующий день после теракта в Нью-Йорке, случившегося 11 сентября, он пришел в студию MTV в наряде Усамы бен Ладена. Конечно, артиста тут же выставили за дверь. До этого его уволили с радио BBC после скабрезного телефонного звонка в эфире. Позднее в своей книге Брэнд назвал королеву Англии «маленькой старушкой в блестящей шляпе, за которую заплатили британцы». Кроме того, официально известно, что Рассел гиперсексуал, страдает биполярным аффективным расстройством и был склонен к самоповреждению. Также комик страдал нервной булимией и лечился от алкоголизма и наркотической зависимости. Правда, сейчас Брэнд смог избавиться от вредных привычек, ведет здоровый образ жизни и увлекается йогой.

5. Джим Керри

Пожалуй, Джима Керри можно назвать одним из самых известных современных актеров-комиков. Тем удивительнее, что в жизни он довольно мрачен, склонен к депрессии и странным поступкам. Сам про себя Керри говорит, что рос замкнутым и застенчивым ребенком, а свою первую депрессию пережил в 20 лет. Также с Керри довольно сложно работать. Когда актер исполнял роль комика Энди Кауфмана в фильме «Человек на Луне», он так вжился в образ, что своим поведением и придирками довел до ручки всю съемочную группу. Кроме того, в последнее время Джим то и дело эпатирует и даже пугает публику своими странными высказываниями и интервью. Так, журналу Rolling Stone он сказал, что однажды изобразил на бумаге, как его отец смотрит на часы, стоя с пистолетом в руке, а затем вручил ему рисунок со словами: «Это твой портрет под названием „В ожидании смерти“». Затем на Неделе моды в Нью-Йорке Керри заявил репортеру о том, что «в мире ничего не имеет значения», что он не верит в существование личностей и что люди ничтожны. Более того, Джим разыграл сцену, в которой утверждал, что и самой журналистки нет, а есть только ее запах. Что тут сказать, вот такие они — творческие личности.

6. Чарли Чаплин

Легендарный мастер немого кино, король комедии был известен не только созданием знаменитого образа бродяги Чарли, но также своими непростыми отношениям с женщинами. Официально Чаплин был женат 4 раза, у него было 12 детей, но романов у него было гораздо больше. Увы, не совсеми своими возлюбленными комик расставался мирно. Развод с первой женой сопровождался взаимными обвинениями, и Чарли писал о ней очень едко: «Милдред была не злой, но она была безнадежно зоологична. Я никогда не мог добраться до ее души — она была у нее забита каким-то розовым тряпьем и всякой чепухой». Вскоре он собирался жениться вновь, на девушке по имени Мэй, но внезапно расторг помолвку. Второй супруге актера было всего лишь 16 лет, поэтому свадьбу сыграли в Мексике, чтобы избежать проблем с законодательством США. Кстати, биограф Чаплина отмечала, что отношения Чаплина и Литы, возможно, легли в основу романа Набокова «Лолита». Последняя жена Чарли, Уна, была на 36 лет младше него. Когда ее отец узнал о предстоящем браке, он прервал все контакты с дочерью. Тем не менее они довольно долго прожили в браке и родили 8 детей.

7. Хью Лори

Британский комедийный актер, создатель незабываемого образа Доктора Хауса в одноименном сериале Хью Лори не раз признавался, что еще с юности страдает от тревожного расстройства и клинической депрессии, которая с возрастом приобрела хронический характер. Многие друзья Лори, да и сам актер, не раз отмечали, что он довольно-таки мрачный тип. Когда болезнь стала отражаться на отношениях с близкими, Хью решил обратиться к специалистам, а также публично рассказал о своей проблеме. Хотя позднее он пожалел, что был столь откровенен с прессой, так как многие СМИ навесили на него ярлык «депрессивного клоуна». Кстати, немногие знают, но Лори еще и отличный музыкант. Он говорит, что музыка — это лучший способ справиться с тоской и депрессией.

8. Майк Майерс

Комик Майк Майерс, известный широкому зрителю как шпион Остин Пауэрс, имеет среди коллег дурную репутацию. Об актере говорят, что у него невероятно тяжелый характер, а работать с ним вместе на одной площадке — это сущий ад. Так, во время работы над озвучкой мультфильма «Шрек» комик настоял на том, что его персонаж должен говорить с шотландским акцентом. Все попытки убедить Майерса, что это странная затея, не увенчались успехом, так как его невозможно переспорить. На съемках картины «Мир Уэйна» Майерс не давал режиссеру редактировать свою роль, потому что у актера было собственное видение персонажа. Став звездой, Майк начал вести себя еще более требовательно и капризно. Съемочной группе приходилось ждать по несколько часов, пока все не будет сделано так, как сказал Майерс. За такое поведение коллеги прозвали его «дива». Неудивительно, что в какой-то момент продюсеры просто устали от подобного поведения и перестали приглашать комика в серьезные проекты. На несколько лет Майерс пропал из поля зрения и появился на широких экранах лишь в прошлом году — в эпизодической роли в фильме «Богемская рапсодия».

9. Вуди Аллен

Вуди Аллен, живая легенда американского кинематографа и создатель жанра интеллектуальной комедии, в реальной жизни не отличается веселым нравом. Сам про себя Аллен говорит, что он «убежденный пессимист и делит людей на мерзких и жалких». Кстати, он ни разу не появился на церемонии «Оскар», хотя его фильмы получали престижную награду 4 раза. Что касается личной жизни режиссера, то она всегда была окружена скандалами. Так, его первая жена после развода неоднократно судилась с бывшим мужем, требуя моральную компенсацию за едкие высказывания в ее адрес. Потом комик женился еще 2 раза, и в обоих случаях расставания сопровождались громкими скандалами и судебными процессами. Сейчас Аллен женат на своей падчерице Мии Сун-И Превин. Пара воспитывает 2 приемных детей.

10. Роуэн Аткинсон

Британский актер Роуэн Аткинсон наиболее известен широкой аудитории как Мистер Бин. Кто бы мог подумать, что именно эта знаменитая роль станет для комика причиной депрессии. Аткинсон играл Бина в течение 20 лет и в результате оказался в заложниках у своего персонажа. Режиссеры просто не видели его в других ролях, а Роуэн говорил, что очень устал от Мистера Бина. В интервью он признавался, что думал, будто Бин живет его жизнью, будто публика и друзья на самом деле хотят видеть не Роуэна, а его персонажа. Более того, актер даже ревновал к Мистеру Бину свою жену, так как ему казалось, что она любит его, а не Аткинсона. Когда актеру предложили роль агента Джонни Инглиша, он очень обрадовался, однако эта работа не имела большого успеха ни у критиков, ни у зрителей. Это сильно подкосило комика — ему даже пришлось пройти курс лечения в клинике неврозов. К счастью, сейчас Аткинсону удалось побороть депрессию, тем более что недавно он создал новый образ — сыщика Мегрэ.