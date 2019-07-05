10 актеров из «Гарри Поттера», которые доказали, что магия любви существует и вне Хогвартса

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Через фильмы вселенной Гарри Поттера красной нитью проходит мысль о том, что опора на семью и друзей является неотъемлемой частью нашей жизни. Но и за пределами волшебного мира на экране отношения актеров оказались не менее трогательными.

Нам в AdMe.ru особенно понравились 10 любовных историй актеров франшизы, радовавшей нас незабываемыми приключениями столько лет подряд.

1. Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер) и Ханна Бэгшоу

Многие считают Эдди Редмэйна единственным актером, который мог идеально вписаться в роль Ньюта Саламандера. Появившийся во второй саге о вселенной Гарри Поттера Редмэйн сумел покорить сердца многих женщин. К большому сожалению поклонниц, этот талантливый актер уже нашел свою вторую половинку. 15 декабря 2014 года Ханна Бэгшоу и Эдди Редмэйн решили пожениться после нескольких лет отношений. У них 2 детей: Ирис Мэри Редмэйн (родилась в 2016 году) и Люк Ричард Бэгшоу (родился в 2018 году). Бэгшоу — верная спутница Редмэйна на каждой красной дорожке и его личный «стилист», отвечающий за выбор всей одежды супруга, поскольку сам актер является дальтоником.

2. Уорик Дэвис (профессор Филиус Флитвик и Крюкохват) и Саманта Дэвис

Уорик Дэвис — актер, исполняющий роли сразу двух персонажей во франшизе «Гарри Поттер». Его любимая реплика — «Wingardium Leviosa!», заклинание, поднимающее предметы в воздух. В фильме его герой заставляет воспарить перо. В жизни же самого Уорика подняла до самых небес встреча с его будущей женой Самантой Дэвис (причем без всяких заклинаний). Их отношения начались во время съемок фильма «Уиллоу» (1988), где Саманта Дэвис играла в массовке. Они поженились в 1991 году, и у пары было 4 ребенка, хотя, к сожалению, только 2 из них дожили до совершеннолетия.

3. Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер) и Эрин Дарк

Дэниел Рэдклифф был еще ребенком, когда решился сыграть Гарри Поттера. С тех пор он успел повзрослеть и даже встретить свою любовь! «Джинни Уизли» Рэдклиффа — Эрин Дарк, актриса из сериала «Образцовые бунтарки». Дэниел и Эрин вместе снимались в фильме «Убей своих любимых» (2013), на съемках которого они впервые встретились и с тех пор не расставались. Хотя слухи о помолвке уже успели распространиться, отец девушки их опровергает.

4. Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) и Анджела Джонс

История любви Мэттью Льюиса и Анджелы Джонс — одно из самых вдохновляющих и счастливых совпадений в жизни. В январе 2016 года они встретились в тематическом парке, посвященном вселенной Гарри Поттера, где Джонс работала ассистентом-организатором. В конце года Льюис предложил Джонс выйти за него замуж во время поездки в Париж. Спустя 2 года, в конце мая 2018-го, пара обменялась клятвами в Италии. После этого они переехали в Лос-Анджелес, где продолжают жить и сегодня, деля дом с 2 собаками.

5. Руперт Гринт (Рон Уизли) и Джорджия Грум

Для многих новость о том, что Руперт Гринт оставил холостяцкую жизнь еще в 2011 году, стала большим сюрпризом. Девушка актера — Джорджия Грум, актриса, сыгравшая главную роль в фильме «Ангус, стринги и поцелуи взасос». Поклонники узнали об их отношениях из блога в твиттере, автор которого призналась, что только что осознала, что пара остается неразлучной уже 7 лет. Излишне говорить, что этот твит стал вирусным.

6. Зои Кравиц (Лита Лестрейндж) и Карл Глусман

Большую часть 2018 года Зои Кравиц, сыгравшая Литу Лестрейндж в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», не распространялась о своей личной жизни, пока в интервью «Роллинг Стоун» не подтвердила, что в феврале обручилась с актером Карлом Глусманом. Помолвка была запланирована в Париже. Все должно было произойти в городе, но из-за плотного графика влюбленных Глусман произнес заветную фразу, когда пара была уже дома. В тот момент они оба были в спортивных штанах, но это не имело никакого значения. Отношения пары начались в 2016 году, когда актеров познакомил их общий друг, а сама свадьба состоялась в 2019 году.

7. Дэвид Теннант (Барти Крауч — младший) и Джорджия Моффетт

Хотя Дэвид Теннант и сыграл одинокого Пожирателя смерти, в реальной жизни актер вовсе не одинок. Его жена — актриса Джорджия Моффетт. Они познакомились во время съемок сериала «Доктор Кто», а 30 декабря 2011 года пара поженилась. У них 4 детей: Тай (сын Джорджии, усыновленный Теннантом в 2011 году), Олив (родившаяся 29 марта 2011 года), Уилфред (родившийся 2 мая 2013 года) и Дорис, о чьем рождении пара объявила в интервью в ноябре 2015 года.

8. Афшан Азад (Падма Патил) и Набиль Кази

Афшан Азад сыграла одну из близняшек Патил в 4-м фильме о Гарри Поттере. Ключевыми сценами с ее участием был рождественский бал в картине «Гарри Поттер и Кубок огня», где ее кавалером был Рон Уизли. В реальной жизни выбор девушки пал на Набиля Кази. Азад вышла замуж за Кази 19 августа 2018 года. На церемонии присутствовали несколько человек из старого и нового актерских составов, в том числе Бонни Райт (сыгравшая Джинни Уизли) и Кэти Льюнг (Чжоу Чанг).

9. Гэри Олдмен (Сириус Блэк) и Жизель Шмидт

Сириус Блэк — один из самых популярных персонажей франшизы о приключениях Гарри Поттера. Гэри Олдмен, воплотивший образ Сириуса на большом экране, уже почти 2 года женат на арт-кураторе Жизель Шмидт. Однако это не первый брак актера. Он пережил 4 развода, а среди его бывших жен есть такие именитые актрисы, как Ума Турман и Лесли Мэнвилл.

10. Джейсон Айзекс (Люциус Малфой) и Эмма Хьюитт

В отличие от Гэри Олдмена, Джейсон Айзекс был вместе только с одной женщиной — Эммой Хьюитт, режиссером документальных фильмов на BBC. Пара живет вместе с 1988 года, у них 2 дочери — 16-летняя Лили и 13-летняя Руби. Хотя в фильмах персонаж Айзекса был одним из самых жестоких, в реальной жизни актер, по его собственному заявлению, является полной противоположностью Люциусу Малфою.

Кто ваш любимый персонаж из вселенной Гарри Поттера? Поделитесь своим мнением в комментариях!