10 кинозвезд, которых все отправили на пенсию. А они круто изменились и засияли с новой силой

Мир кино яркий, но коварный. Зритель щедро одаривает актеров своим вниманием, но стоит им на какое-то время исчезнуть с экранов, как про них в одночасье забывают. Нам известно множество примеров резко вспыхнувших и так же быстро погасших звезд. Но порой одна вовремя сыгранная роль возвращает былую славу и популярность.

Нас в AdMe.ru вдохновили истории актеров и актрис, которые заявили о себе после продолжительного периода творческого затишья. Мы сравнили те роли, которые когда-то стали для них вершиной карьеры, и те, что совсем недавно обеспечили им новый триумф.

Джулиан Макмэхон

Всеобщую любовь австралийскому актеру принесла роль полудемона-получеловека Коула в «Зачарованных». Позже Макмэхон предстал в образе обольстительного и циничного пластического хирурга в сериале «Части тела». Проект длился с 2003 по 2010 год и принес ему номинацию на «Золотой глобус». А вот дальше что-то пошло не так. Долгое время Джулиан играл преимущественно второстепенных персонажей, пока в 2019 году не засветился в сериале «ФБР» в роли специального агента Лакруа. Актеру настолько удался образ, что продюсерами было принято решение создать спин-офф сериала под названием «ФБР: Самые разыскиваемые преступники» с Макмэхоном в главной роли. В марте 2021 года сериал продлили и решили снимать 3-й сезон.

Патрисия Аркетт

Патрисия Аркетт активно снималась на протяжении 90-х. Многим зрителями она запомнилась ролью в картине «Шоссе в никуда». В середине нулевых карьера актрисы вышла на новый виток благодаря сериалу «Медиум», а в 2015 году Аркетт удостоилась нескольких престижных наград, в том числе «Оскара» и «Золотого глобуса» за работу в ленте «Отрочество». Но внезапно головокружительный успех сменился затишьем и проходными ролями. Лишь несколько лет назад Патрисия совершила триумфальное возвращение, сыграв в мини-сериалах «Побег из тюрьмы Даннемора» (2018) и «Притворство» (2019). Оба проекта имели большой успех и пополнили копилку актрисы еще двумя статуэтками «Золотой глобус».

Дженсен Эклс

Главной работой в фильмографии Дженсена Эклса, безусловно, является сериал «Сверхъестественное», в котором он снимался на протяжении 15 лет. Именно роль борца с нечистью Дина Винчестера принесла ему успех и мировую известность. Но популярность шоу с годами начала угасать, а Дженсен был близок к тому, чтобы пополнить список актеров одной роли. Однако в 2021 году Эклс предстал в совершенно новом и ярком амплуа: он сыграл Солдатика в 3-м сезоне сериала «Пацаны», рассказывающем о закулисной стороне жизни супергероев.

Линда Карделлини

Линду Карделлини мы помним благодаря образу Велмы в серии фильмов о приключениях Скуби-Ду. Несмотря на то, что актриса активно снималась на протяжении последних 25 лет, большинство ее ролей были эпизодическими и, как правило, проходили мимо широкой публики. Все изменилось, когда Карделлини утвердили на одну из главный ролей в комедийно-драматическом сериале Netflix «Мертв для меня». Эта работа помогла актрисе сполна раскрыть талант и даже принесла ей номинацию на «Эмми».

Брендан Фрейзер

Брендан Фрейзер был настоящей звездой 90-х и нулевых. В 1997 году актер сыграл главного героя в пародии на мультфильм про Тарзана «Джордж из джунглей» и снискал народную любовь. Затем последовала трилогия «Мумия», которая принесла Брендану еще большую популярность. Несмотря на яркие роли, в какой-то момент Фрейзер исчез из поля зрения публики. Но последние несколько лет актер вновь радует поклонников яркими киноработами. В 2019 году он сыграл Роботмена в сериале «Роковой патруль», а в 2021 году на экраны выйдет фильм «Без резких движений» с Фрейзером в одной из ведущих ролей. В этом проекте компанию актеру составит целая плеяда звезд первой величины.

Джоди Фостер

Широкому зрителю Джоди Фостер запомнилась ролью Клариссы Старлинг в культовом триллере «Молчание ягнят». Работа актрисы была высоко оценена критиками и принесла ей 2-й «Оскар» (1-й Фостер получила за фильм «Обвиняемые» в 1989 году). Далее последовали яркие персонажи в лентах «Мэверик», «Анна и король» и «Комната страха». А вот 2010-е оказались для Джоди не слишком плодотворными. Сделав перерыв в актерстве, она сосредоточилась на продюсерской и режиссерской деятельности. В 2021 году актриса вернулась в мир большого кино благодаря картине «Мавританец». Фостер перевоплотилась в адвоката Нэнси Холландер и получила за эту роль свой 4-й «Золотой глобус».

Кристиан Слейтер

Кристиан Слейтер начал сниматься еще ребенком. Первый большой успех начинающему актеру принесла роль молодого монаха в картине «Имя розы». Затем Слейтер укрепил свои позиции в Голливуде участием в блокбастере «Робин Гуд: Принц воров» и криминальной мелодраме по сценарию Квентина Тарантино «Настоящая любовь». Но после успеха в 90-х карьера Кристиана пошла на спад. Долгие годы он снимался в проходных фильмах и сериалах. Все изменилось в 2015 году, когда вышел сериал «Мистер Робот». Слейтер предстал перед зрителем в образе хакера Мистера Робота и отхватил за эту роль свой 1-й «Золотой глобус».

Кристина Эпплгейт

Кристине Эпплгейт блестяще удаются комедийные роли, поэтому неудивительно, что она прославилась именно в этом амплуа. Прорывом в карьере юной актрисы стал ситком «Женаты... с детьми», в котором Эпплгейт снималась с 1987 по 1997 год. Затем последовали комедии «Милашка» и «Вид сверху лучше», а также яркое появление Кристины в качестве сестры Рэйчел в культовых «Друзьях». Актриса даже получила за эту роль «Эмми». Однако после волны успеха в 90-х — начале нулевых в фильмографии Эпплгейт стали появляться все более однообразные и малоприметные проекты. Казалось бы, карьеру уже не спасти. Но не тут-то было. Кристина вновь заставила всех говорить о себе после выхода сериала «Мертв для меня». Работа в нем раскрыла ее актерский потенциал и принесла номинации на «Эмми» и «Золотой глобус».

Омар Си

Французский актер Омар Си влюбил в себя миллионы зрителей после выхода картины «1+1» («Неприкасаемые»). Комедийная драма получила множество номинаций и имела бешеный успех в прокате, став самым кассовым фильмом не на английском языке в истории. Казалось бы, после такого фурора перед актером должны были открыться все двери. Но нет. В течение последнего десятилетия Омар снимался в довольно проходных проектах. Однако в 2021 году продюсеры Netflix доверили Омару главную роль в сериале «Люпен», рассказывающем о приключениях благородного грабителя. Проект стал одним из самых обсуждаемых и популярных сериалов года и возвел Си в ранг мировых звезд.

Наташа Лионн

Начав кинокарьеру в очень раннем возрасте, Наташа Лионн уже в 16 лет снялась у самого Вуди Аллена в картине «Все говорят, что я люблю тебя». Широкую известность ей принесла роль Джессики в комедии «Американский пирог». Затем были другие кассовые проекты, но актрисе никак не удавалось полностью раскрыть потенциал. Ситуация изменилась с выходом сериала «Оранжевый — хит сезона» в 2013 году. Эта работа вернула Лионн былую популярность. В 2019 году актриса закрепила успех ролью в проекте «Жизни матрешки». Игра Наташи была восторженно воспринята и зрителями, и критиками, а телешоу получило 12 номинаций на премию «Эмми».