10 актеров и актрис, которые сыграли культовых персонажей советского кино, а в других фильмах их мало кто заметил

Иногда смотришь кино и видишь героя, который кого-то напоминает. А кого — непонятно. И только просмотрев титры, понимаешь, что его играет очень даже известный актер, просто в этом фильме его не узнать.

Мы в AdMe.ru решили пересмотреть старые кинокартины и убедились в том, что во время просмотра новых лент не сразу узнали известных актеров, которые когда-то сыграли роли, ставшие культовыми.

Ленька и директор школы Александр Степанович — Игорь Лях

Первая роль и громкий успех фильма «Любовь и голуби» сулили Игорю Ляху надежду на дальнейшее развитие кинокарьеры. Но, к сожалению, следующие киноработы оказались не настолько яркими. Одним из последних персонажей, сыгранных актером, стал директор школы Александр Степанович в драме «Жажда» 2013 года. И конечно, в нем не сразу узнаешь того молодого паренька.

Отдыхающий на пляже и Вронский — Василий Лановой

Казалось бы, в «Полосатом рейсе» актеру достался незначительный эпизод, но он стал одним из самых запоминающихся в комедии. Лановой и сам говорил, что очень любит эту пусть и небольшую эпизодическую роль и считает одной из лучших в карьере. А вот Вронский в «Анне Карениной» в его исполнении, увы, такого признания зрителей не получил. Видимо, не зря актер не соглашался на эту роль изначально.

Нина, Лиза Калачева и Ольга Федоровна — Наталья Варлей

Комсомолка, спортсменка и просто красавица Нина в лице Натальи Варлей из веселой комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» покорила сердца множества зрителей. И, наверное, это самая яркая ее роль. Никто даже не мог подумать, что актриса не хотела сниматься в этом фильме. Следующие роли Варлей уже не так широко известны. Кое-где ее даже сложно узнать, например в лентах «12 стульев» и «Так и будет».

Роза, экономка и Галина Ивановна — Анна Фроловцева

Анна Васильевна начала сниматься в кино в 70-х. Она играла в таких известных фильмах, как «Интердевочка» (придирчивая сотрудница ОВИРа), «Утренний обход» (медсестра Роза), «Убить дракона» (экономка). Но эти роли не принесли ей громкой славы, так как были второстепенными. Успех в кино пришел к Фроловцевой в 2009-м, когда публика восхитилась мамой Костика и Лени в ситкоме «Воронины». В очень заботливой и чем-то родной Галине Ивановне люди находили черты своих мам, бабушек и свекровей. Наверное, близостью к реальной жизни и объясняется успех созданного актрисой образа.

Галя, сотрудница гостиницы, Баба Маня — Галина Стаханова

Узнаваемой Галина Стаханова стала уже в очень зрелом возрасте, в 2000-х годах, когда начала сниматься в многочисленных «Елках». Она сыграла там колоритную бабулю, которая полюбилась многим поклонникам фильма. Но Галина Константиновна не всегда изображала милых бабушек. Ее можно увидеть в таких лентах, как «Девчата», «Куколка», «Я в полном порядке». Правда, для многих этот факт станет открытием, и вы найдете ее, только прочитав список актеров этих картин.

Воин и Иван Грозный, Иван Бунша — Юрий Яковлев

Юрий Яковлев — блестящий комедийный и драматический актер. Все запомнили его роли управдома Ивана Бунши и царя Ивана Грозного. Благодаря прекрасной игре артистов комедию буквально разобрали на цитаты. А вот впервые Юрий Яковлев снялся в 1953 году, воплотив на экране воина в советско-албанском фильме «Великий воин Албании Скандербег». Но эта роль была второстепенной, поэтому актеру не удалось раскрыть свой талант и запомниться зрителю, как это случилось в дальнейшем.



Девушка на конкурсе и Марфушенька — Инна Чурикова

В кино Инна Чурикова начала сниматься в 60-х, когда училась в институте. В 1963 году, на старте карьеры, она появилась в эпизоде фильма Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Тогда она сыграла посетительницу парка, которая неожиданно победила в конкурсе «Кто быстрее нарисует лошадь». А вот первой ее главной и по-настоящему культовой ролью стала капризная и избалованная Марфушенька в сказке «Морозко», которой, к слову, Чурикова осталась недовольна.

Офицер, покупающий пластинки, и Портос — Валентин Смирнитский

Смирнитский появился в картине «Я шагаю по Москве» в роли молоденького офицера, покупающего пластинки. Но сразу и не поймешь, что это он. А вот обаятельный и рассудительный, но порой недалекий Портос из «Трех мушкетеров» не остался незамеченным.

Александр I и Александр Турецкий — Александр Домогаров

Пожалуй, самый главный сериал в жизни Домогарова — «Марш Турецкого». После его выхода актер буквально прославился. Он сыграл в этом проекте следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Александра Борисовича Турецкого, вместе с коллегами расследующего бесконечные происшествия. А вот ранее в знаменитой картине Сергея Соловьева «Асса» Домогарову досталась небольшая роль в одном из эпизодов — царя Александра I. И наверняка многие даже не вспомнят, что он появлялся в этом фильме.

Настенька, свидетельница и кинодевушка — Наталья Седых

Наталья Седых запомнилась всем ролью Настеньки в сказке «Морозко». Ее пригласили сниматься случайно: режиссер заметил девушку в телепрограмме, транслирующей фигурное катание. После успешного начала Наталья продолжила играть в кино, но последующие роли уже нельзя назвать такими же большими и значимыми.