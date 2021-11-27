10 актеров и актрис, которые настолько вжились в роль, что зрители их и не приметили

Мы уже привыкли видеть знакомые лица, когда вечером включаем очередной фильм. Но бывает и такое, что с первых минут не совсем понятно, кто же скрывается за появившимся на экране героем. Потому что для талантливого актера необходимо обладать умением перевоплощаться и вживаться в предложенную ему роль, чтобы удивлять зрителя и не разрушать магию кино.

Мы в AdMe.ru вспомнили актеров и актрис, которые не раз менялись для создания нового образа.

Мерил Стрип

В фильме «Дьявол носит Prada» (2006) Мерил сыграла Миранду Пристли, главного редактора журнала «Подиум», о которой слагают легенды. Она умна, уважаема, знает, чего хочет от этой жизни, и жестко руководит, из-за чего Миранду боятся не только сотрудники редакции, но и многие представители мира моды. Основанная на одноименной пьесе трагикомедия «Август» (2013) собрала за одним столом представителей семейства Уэстон, возглавляемого Вайолет (Мерил Стрип) — женщиной с трудным характером и дурными привычками, от которой устал даже собственный муж. Теперь члены семьи вынуждены хорошенько порыться в прошлом, узнав не самые приятные тайны, принять их и не разругаться окончательно. В музыкальном фильме «Мэри Поппинс возвращается» (2018) прекрасная Мерил Стрип примерила на себя образ яркой и эксцентричной Топси — пятиюродной сестры Мэри, которая прибыла из Восточной Европы. Она носит странные наряды и рыжие локоны, владеет мастерской по ремонту и по-своему совершенна.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт запомнилась зрителям еще по серии фильмов «Властелин колец» (2001–2003), впервые появившись в части «Властелин колец: Братство кольца», где примерила на себя образ легендарной эльфийской владычицы Галадриэль, которой удалось побороть искушение чар Кольца и помочь братству принять верное решение в их нелегком пути. В комедийно-фантастическом фильме «Тайна дома с часами» (2018) Кейт Бланшетт сыграла умудренную опытом колдунью с причудами по имени Флоренс, которая живет в старинном особняке со своим другом и параллельно уже многие годы пытается спасти мир от наступления судного дня. А вот в картине «Тор: Рагнарек» (2017) Кейт перевоплотилась в могущественную и независимую богиню смерти Хелу, которая эффектно возвращается в Асгард (небесный город в скандинавской мифологии) после долгих лет изгнания и всеми силами приближает Рагнарек (день великой битвы между богами и чудовищами), разрушая на своем пути целые миры.

Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч удивил поклонников сменой имиджа в биографическом триллере «Пятая власть», в котором сыграл Джулиана Ассанжа — австралийского интернет-журналиста и телеведущего, основавшего WikiLeaks и в больших объемах обнародовавшего материалы, которые долгие годы хранились под грифом «совершенно секретно». В еще одном биографическом фильме «Кошачьи миры Луиса Уэйна» Бенедикт перевоплотился в эксцентричного любителя рисовать кошек аристократа Луиса, изменившего взгляд людей на жизнь и на милых пушистиков.

Эмили Блант

Билетом в мир большого кино для Эмили Блант стал фильм «Дьявол носит Prada». Но за несколько лет до этого актриса сыграла в одном из эпизодов телесериала «Пуаро Агаты Кристи». В эпизоде «Смерть на Ниле» (2004) Эмили досталась роль молодой миллиардерши и светской львицы Линнет Риджуэй, вынужденной обратиться к Пуаро во время его отпуска в Египте. Герои отправляются в круизное путешествие к достопримечательностям, но вскоре после отплытия Линнет находят мертвой, а дело становится для легендарного детектива одним из самых запутанных и сложных в карьере. В фантастическом боевике «Грань будущего» (2014) Эмили Блант играет сильную и хорошо подготовленную девушку-сержанта Риту Роуз Вратаски, вынужденную встать на защиту Земли от вторжения инопланетной расы.

Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс — мастер перевоплощений на экране. В биографической драме «Хичкок» (2012) он сыграл роль режиссера Альфреда Хичкока, прославившегося большим вкладом в развитие кинематографа и своими работами в жанре ужасов, среди которых фильмы «Психо» и «Птицы». В серии фильмов о приключениях бога грома Тора, основанных на одноименных комиксах Marvel, Энтони примерил образ Одина Всеотца, правившего Асгардом до момента наступления судного дня.

Мэтт Смит

Мэтт Смит ворвался на экраны и в сердца телезрителей в роли 11-го Доктора в фантастическом сериале «Доктор Кто» и с того момента с переменным успехом строит свою актерскую карьеру. В боевике 2018 года «Пациент Зеро» Мэтт сыграл парня по имени Морган, который в мире, полном хаоса из-за вируса, обращающего людей в кровожадных тварей, один-единственный может понимать речь инфицированных. Используя свой открывшейся дар, он пытается найти нулевого пациента и создать антивирус, чтобы спасти человечество от вымирания. Необычная роль досталась Мэтту в биографической киноленте «Так сказал Чарли» (2018). Актер перевоплотился в Чарльза Мэнсона, основавшего секту «Семья», к последовательницам которой, отбывающим срок, приходит аспирант, занимающийся исследованием людей с измененной психикой.

Анджелина Джоли

Фэнтезийный фильм «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» (2020) предлагает зрителю новое прочтение двух знаменитых историй, предполагая, что Питер Пэн и Алиса были когда-то братом и сестрой. В новом прочтении старых сказок Анджелина Джоли совместила в себе сразу 2 роли, сыграв не только Червонную Королеву, но и маму Питера Пэна и Алисы. В триллере «Те, кто желает мне смерти» (2021) Джоли предстает в образе Ханны Фабер, которая после инцидента в парашютном отряде работает пожарным надзирателем, сидя на вышке. В один из дней она замечает мальчика и, разговорив его, узнает, что за ним охотятся наемные преступники. Теперь Ханна сделает все, чтобы защитить ребенка.

Майкл Шин

В мини-сериале «Благие знамения» (2019), основанном на одноименном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана, Майкл Шин примерил на себя образ увлеченного букинистикой и полюбившего жизнь на Земле харизматичного и веселого ангела Азирафеля, который вместе с демоном Кроули всеми силами пытается отсрочить приближение конца света. А вот в фильме «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009) и последующих частях саги Шин перевоплотился в обладающего даром тактильной телепатии властного вампира Аро, возглавляющего древний итальянский клан Вольтури. Основной задачей клана многие века являлось регулирование отношений между вампирами и людьми, а также наблюдение за исполнением темных и древних законов детей ночи.

Ребекка Фергюсон

В биографической музыкальной драме «Величайший шоумен» о жизни американского антрепренера Финеаса Тейлора Барнума Ребекка Фергюсон сыграла утонченную леди Дженни Линд. Она была одной из самых известных шведских оперных певиц XIX века, обладала великолепным сопрано и присоединилась к группе выступающих ради получения средств на благотворительность. Снятый по одноименному роману Стивена Кинга фильм «Доктор Сон» рассказывает о событиях, происходящих несколько лет спустя после событий «Сияния». Ребекка отлично вжилась в образ эксцентричной Роуз-в-Шляпе, возглавляющей тайное общество «Истинный Узел», выслеживающее одаренных детей. В недавно нашумевшем фильме «Дюна» (2021) Фергюсон достался один из ключевых персонажей киновселенной — хладнокровная Леди Джессика, обладающая редкой красотой, навыками борьбы, гипноза, манипулирования людьми и невероятной проницательностью.

Джейми Ли Кёртис

Для Джейми Ли Кёртис роль Лори Строуд в популярном слэшере «Хэллоуин» стала знаковой в карьере и, словно Майкл Майерс, преследующей ее на протяжении всей жизни, ведь актриса сыграла в 8 из 11 фильмов серии. Новый «Хэллоуин убивает» (2021) не обошелся без появления Лори, которая вновь борется с ужасами прошлого, однако, на этот раз ситуация приобретает новые масштабы, а зло, кажется, уже невозможно остановить. В детективной истории «Достать ножи» (2019) Кёртис предстала как богатая и властная дама в летах Линда Драйсдэйл, вовлеченная в непростое расследование. Героиня вынуждена не только столкнуться с неприятными тайнами, которые скрывают ее родственники, но и достать собственные скелеты из шкафа. Чудаковатую Нору Крэнк, погруженную в забавные попытки переиграть планы на Рождество и в последний момент устроить семейное торжество с елкой и украшенным двориком, Джейми Ли изобразила в семейной комедии «Рождество с неудачниками» (2004).