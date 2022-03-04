10 актеров и актрис, которые не хотели участвовать в проектах, сделавших их суперзвездами

Порой история создания фильма захватывает не меньше, чем само кино. Одни актеры соглашались на мелкие роли за копейки и становились звездами. Другие отказывались от крутых проектов и больше не получали таких предложений. Третьи долго думали, прежде чем согласиться на роль, но все же решились и только выиграли.

AdMe.ru расскажет об актерах и актрисах, которые по собственной воле чуть не упустили возможность стать частью культовых проектов.

Ричард Гир — «Красотка»

Ричард Гир совсем не хотел связываться с проектом. Ему не нравились ни история, ни герой — он считал их вторичными и пустыми. Но режиссер Гарри Маршалл, предлагавший Гиру эту роль несколько раз, не сдавался и сделал ставку на Джулию Робертс. Он познакомил актеров, оставил их наедине, а потом Джулия подложила Гиру запуску с надписью «Пожалуйста, скажи да», и актер сдался. По сути, он согласился только из-за Робертс.

Аль Пачино — «Крестный отец»

Франшиза «Крестный отец» актеру нравилась, и он хотел в ней играть, просто не того персонажа. Мужчина посчитал, что ему больше подходит роль старшего вспыльчивого брата Сонни, чем Майкла. Но в итоге он согласился с решением режиссера, а мы получили еще одну культовую роль в исполнении Аль Пачино.

Джим Керри — «Гринч — похититель Рождества»

А вот Джим Керри сначала на роль согласился, но потом подумал, что не справится с тяжелым гримом и условиями работы. На съемках новогоднего семейного фильма «Гринч — похититель Рождества» ему казалось, что его не гримируют, а хоронят заживо. Джим был готов уйти из проекта, но решение нашлось — на площадку пригласили специального тренера, который учил Керри перенаправлять агрессию.

Питер Динклэйдж — «Игра престолов»

Вряд ли фанаты «Игры престолов» сейчас могут представить кого-то другого в роли Тириона Ланнистера. То же самое можно сказать о сценаристах сериала, которые изначально видели в этой роли Динклэйджа. А вот он сам — нет. Актер долго думал, потому что не хотел играть, на его взгляд, такую стереотипную роль для человека с его внешностью. Он не особо хотел носить бороду, его смущали остроконечная обувь и другие детали образа. Однако потом он погрузился в сюжет, изучил своего персонажа и ответил «да».

Мишель Родригес — «Форсаж»

Франшиза «Форсаж» сделала Мишель всемирно известной актрисой, но все могло сложиться иначе, ведь девушка собиралась отказаться от роли. Начинающей актрисе казалось, что ее сюжетная линия не проработана и в нее нужно внести коррективы. Продюсеры не согласились с ее требованиями, и, если бы не вмешался Вин Дизель, Родригес, скорее всего, покинула бы проект.

Эмма Уотсон — «Гарри Поттер»

Эмма Уотсон еще в детстве поймала удачу за хвост, сыграв Гермиону в серии фильмов о Гарри Поттере. Но после 4-й части она хотела уйти из проекта и отказаться от судьбоносной роли. Оказалось, что в жизни Эмма похожа на свою киногероиню и тоже хотела добиться успехов в учебе. В итоге фанатам и съемочной группе повезло — Уотсон осталась во франшизе. При этом девушка не отказалась от своих целей и получила степень по английской литературе.

Крис Эванс — «Мстители»

Одна из самых трогательных историй согласия на роль связана с Крисом Эвансом. Оказывается, он не хотел играть Капитана Америку во франшизе «Мстители», потому что боялся излишней медийности. Но он послушал свою маму, которая убедила сына в том, что эта роль — отличный шанс заниматься любимым делом и больше не беспокоиться об оплате аренды.

Леонардо Ди Каприо — «Титаник»

Невозможно даже представить, что «Титаник» мог выйти без Леонардо Ди Каприо, а ведь именно это и могло ждать один из самых кассовых фильмов современности. Молодой актер воротил нос от мелодрам и хотел участвовать в серьезных драматических проектах. Однако режиссер Джеймс Кэмерон смог уговорить амбициозного юношу сыграть в «Титанике», за что ему спасибо.

Дженнифер Лоуренс — «Голодные игры»

Еще одна родительница, которую нам стоит поблагодарить за то, что уговорила своего ребенка на роль, — это мама Дженнифер Лоуренс. Актриса в те времена снималась в основном в инди-фильмах, где ей нравилась камерная обстановка, небольшой бюджет и отсутствие звезд мировой величины. Но в то же время она говорила, что сюжет важнее бюджета, а книги про Китнисс Эвердин ей нравились. Поэтому, когда Дженнифер отказалась от участия в «Голодных играх», мама назвала ее лицемеркой. Тогда девушка одумалась и изменила решение.

Эмма Стоун — «Ла-Ла Ленд»

Стоун была звездой и до «Ла-Ла Ленда», но именно роль в нем принесла актрисе «Оскар» за главную женскую роль. Не сказать, что Эмме не нравился проект, просто она боялась, что физически его не потянет. Она была занята в «Кабаре» на Бродвее и болела, а петь и танцевать в двух местах одновременно казалось ей невыполнимой задачей. Но режиссер Дэмьен Шазелл не сдался, после отказа он устроил вторую встречу, на которой показал Эмме демо саундтреков, и актриса дала свое согласие.