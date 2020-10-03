10+ актеров, харизма которых позволяет им играть наиболее сложные роли — роли плохишей

Роль отрицательного персонажа — это всегда испытание не из легких даже для профессиональных актеров. Однако некоторым из них удаются настолько мастерские перевоплощения, что выкинуть их из памяти ну совершенно невозможно. И еще бы, ведь, несмотря на всю жестокость и бессердечность, эти герои просто-таки дьявольски притягательны.

Мы в AdMe.ru тоже безоговорочно сдались под натиском харизмы плохишей и совершенно этого не скрываем. И сегодня предлагаем вспомнить актеров, чью армию поклонников не пугают даже самые страшные поступки и преступления (разумеется, только в мире кино). А в бонусе вас ждет отпетая злодейка — о ней даже решили снять отдельный сериал.

Рэйф Файнс

Британский актер несколько раз примерял на себя роль страшных злодеев: комендант концлагеря в картине «Список Шиндлера», от жестокого и холодного взгляда которого мурашки по спине судорожно бегают даже у прожженных циников; маньяк Фрэнсис Долархайд в «Красном драконе»; бог подземного царства Аид в сказке «Гнев титанов». И конечно же, главный злодей в мире Гарри Поттера — тот, кого нам нельзя называть.

Кристоф Вальц

Всемирная слава обрушилась на актера всего 10 лет назад, после роли нациста Ганса Ланды в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Однако за столь небольшой срок Кристоф уже успел сыграть нескольких обаятельных негодяев: он и глава вражеской организации в бондиане «007: Спектр», и жестокий супруг и мошенник в кинофильме «Большие глаза», и безжалостный директор цирка из «Воды слонам!», и экстравагантный криминальный авторитет в фильме «Зеленый Шершень».

Мадс Миккельсен

Холодная нордическая внешность актера заворожила большую часть зрительниц еще в сериале «Ганнибал», несмотря на то, что роль у Мадса там была по-настоящему жуткая и кровожадная. Актер также примерил маску злодея в таких фильмах, как «Доктор Стрэндж», «Казино „Рояль“» и «Мушкетеры».

Гэри Олдмен

Глядя на этого улыбающегося добряка, трудно поверить, что он когда-то был Дракулой в одноименном фильме Фрэнсиса Форда Копполы, беспринципным полицейским в фильме «Ромео истекает кровью», главным злодеем криминальной драмы «Леон» и даже космическим преступником в «Пятом элементе».

Хавьер Бардем

Испанский актер за всю свою кинокарьеру сыграл множество положительных героев, но свой первый «Оскар» получил именно за роль отъявленного мерзавца и психопата из фильма «Старикам тут не место». А еще Хавьер был харизматичным врагом Джеймса Бонда в шпионском «007: Координаты „Скайфолл“» и жутким преследователем Джека Воробья (капитана Джека Воробья) в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Уиллем Дефо

Необычная внешность и гипнотизирующая улыбка делают каждую злодейскую роль актера просто-таки культовой: он был и эксцентричным преступником в ленте «Дикие сердцем», и террористом в фильме-катастрофе «Скорость-2: Контроль над круизом», и таинственным актером в биографической картине «Тень вампира», и главным суперзлодеем в «Человеке-пауке».

Хит Леджер

Безумного, ужасающего, гипнотизирующего Джокера именно в его исполнении многие вполне заслуженно считают лучшим. Он приковывает взгляд каждую секунду экранного времени, затмевая даже главных положительных персонажей франшизы. И, признаемся, мы в редакции тоже вздрагивали каждый раз, когда Джокер просто облизывал губы.

Киллиан Мёрфи

Открытый взгляд, невинная улыбка — и роли отпетых, но завораживающих негодяев. Помимо главного и по-настоящему жестокого «плохого парня» в сериале «Острые козырьки» актер был одним из злодеев в трилогии «Темный рыцарь» и членом преступной организации в «Ночном рейсе».

Малкольм Макдауэлл

Актер настолько органично вживается в образы самых мерзких злодеев, что режиссеры снова и снова предлагают ему подобные роли: здесь и Калигула в одноименном фильме, и серийный убийца Чикатило в «Эвиленко», и сам дьявол в картине «Дориан Грей. Дьявольский портрет». И конечно же, жестокий молодой преступник в «Заводном апельсине» — роль, ставшая по-настоящему звездной для тогда только начинающего актера.

Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро — поистине главный злодей кинематографа. На его счету целых 19 ролей отпетых негодяев, и он возглавляет список актеров, чаще других игравших преступников. В образе плохого парня впервые он предстал во второй части гангстерской саги «Крестный отец» (и вы только посмотрите на эту линию скул и подбородка!), а последней на настоящее время стала роль ветерана Второй мировой войны и киллера мафии в фильме «Ирландец», вышедшем в прошлом году.

Том Хиддлстон

Бог хитрости и обмана в исполнении актера полюбился многим зрителям даже больше своего положительного и накачанного брата по киновселенной Marvel. А уж сцены с его появлением и фирменными шутками точно можно пересматривать не один раз.

Кристофер Уокен

Для миллионов любителей кино имя этого невероятного актера — гарантия того, что фильм будет стоящим. Его роли негодяев вошли в золотой фонд мирового кинематографа: это и антагонист Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», и тот самый всадник из «Сонной Лощины», и суперзлодей в ленте «Бэтмен возвращается», и криминальный авторитет из «Короля Нью-Йорка» — все злодеи Кристофера просто-таки пугающе завораживают.

Петер Стормаре

Прорывом в мир большого кино для шведского актера стала роль психопата-убийцы в культовом детективе братьев Коэн «Фарго». А дальше понеслось: преступник в триллере «8 миллиметров», мастер пыток в сказке для взрослых «Братья Гримм», сам Люцифер в фильме «Константин: Повелитель тьмы», а также еще целый список различных кинокартин. В общей сложности у актера целых 17 по-настоящему злодейских ролей.

Бонус: самая гадкая злодейка

Медсестра Рэтчед из оскароносной ленты «Пролетая над гнездом кукушки», пожалуй, обладает самым холодным злодейским сердцем и самым суровым взглядом. Ее устрашающие методы унижения пациентов навсегда калечили их души. Неудивительно, что было принято решение создать отдельный сериал под названием «Сестра Рэтчед» о становлении антигероини, премьера которого состоялась 18 сентября.