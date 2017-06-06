10 актеров, чьи персонажи постоянно умирают в кино

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Не все фильмы заканчиваются хеппи-эндом, и порой умирают даже главные герои той или иной картины. Мы в AdMe.ru сделали подборку из 10 актеров, которых режиссеры и сценаристы отправляют на тот свет чаще остальных.

10. Брюс Уиллис

В роли Джона Макклейна Брюс неуязвим. Но во многих фильмах его герой умирает. Где-то это заслуженная смерть, а где-то неожиданная или патриотическая. Например, Гари Стэмпер в фильме «Армагеддон» пожертвовал собой ради спасения Земли.

9. Леонардо Ди Каприо

В лентах — историях любви персонажам Ди Каприо часто не везет. На пути к хеппи-энду появляется то смерть, то айсберг. Лео как будто выступает противником сиквелов, зачастую схватывая пулю в своих фильмах.

8. Гэри Олдмен

Мастер перевоплощения Гэри Олдмен играл самых разных персонажей. И то, как многие из них умерли, лишь подчеркивает его уникальность. Он умирал от рук борца с вампирами Ван Хельсинга, от наркотиков, в перестрелках, а в фильме «Ганнибал» его съели свиньи.

7. Стив Бушеми

Персонажи этого актера редко выживают в фильмах. Например, в 3 из 5 фильмов братьев Коэнов, где снимался Стив, его герой умирает: «Перекресток Миллера», «Фарго» и «Большой Лебовски».

6. Микки Рурк

Микки нередко играет плохих парней, а они, как известно, почти всегда умирают. Он погибал в уличных драках, в бою с героями мифов, на электрическом стуле и взрывал сам себя. Разнообразием смертей он почти не уступает Гэри Олдмену.

5. Джонни Депп

В своем дебютном фильме эксцентричный любимец миллионов был убит Фредди Крюгером. Спустя всего 2 года его отправили на тот свет в фильме «Взвод». Депп погибал от разряда тока, чрезмерного употребления абсента и опиума, от пуль сотрудников правопорядка, а в образе Суини Тодда — от своего же орудия убийств — бритвы.

4. Гэри Бьюзи

Иногда складывается впечатление, что персонажи этого актера любят умирать и просто не могут не геройствовать в последние секунды жизни. Часто, стоя перед смертью, герои Гэри дают ей взбучку, прежде чем отойти в мир иной.

3. Роберт Де Ниро

Актер много снимался в амплуа гангстеров, а жизнь у таких парней не бывает долгой и счастливой. И хотя в самых знаменитых картинах его герои оставались в живых, Де Ниро отправляли на тот свет более чем в 15 фильмах. Безжалостный мафиози, психолог с раздвоением личности, безумный фанат, жестокий отчим и многие другие персонажи актера умирали.

2. Джон Херт

Одна из самых знаменитых смертей в кино принадлежит Джону Херту. Хоть роль Кейна в фильме «Чужой» и была небольшой, сцена с вырывающимся из его груди «чужим» стала легендарной.

1. Шон Бин

Из-за большого количества смертей в фильмах Шон Бин стал героем множества мемов. На сегодняшний день актер, пожалуй, самый популярный объект для черного юмора. Он умирал более чем в 20 фильмах и наверняка когда-нибудь побьет свой рекорд.