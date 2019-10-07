Знаменитый израильский художник покорил наши сердца, честно показав родительские будни

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Известный художник-иллюстратор Иегуда Девир (автор комиксов о семейной жизни «Один из этих дней») с женой Майей Девир не перестают радовать поклонников своего творчества. Они долго готовились стать родителями, и наконец-то чудо свершилось — родилась дочка Ариэль, с которой новоиспеченные родители в прямом смысле слова сдувают пылинки. А нам же остается любоваться их работами, которые можно найти как на официальном сайте, так и в Facebook, Youtube и Patreon.

Мы в AdMe.ru со слезой умиления разглядывали их зарисовки из семейной жизни, а в некоторых узнавали себя. Признавайтесь, вы ведь тоже так реагировали на первую прививку?

Начало...

После 17 часов бесконечной боли мы сделали это! Мы привели ангелочка в нашу семью!

Это девочка

Ну что же... Всякое случается

Чудо- женщина

Первое купание, оно такое...

Пожалуйста, засыпай уже

Это как выстрел в сердце, а виновата медсестра

Все за одного!

Скажи «сы-ы-ыр»!

Работа для двоих

Мама для всех