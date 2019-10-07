Знаменитый израильский художник покорил наши сердца, честно показав родительские будни
Известный художник-иллюстратор Иегуда Девир (автор комиксов о семейной жизни «Один из этих дней») с женой Майей Девир не перестают радовать поклонников своего творчества. Они долго готовились стать родителями, и наконец-то чудо свершилось — родилась дочка Ариэль, с которой новоиспеченные родители в прямом смысле слова сдувают пылинки. А нам же остается любоваться их работами, которые можно найти как на официальном сайте, так и в Facebook, Youtube и Patreon.
Мы в AdMe.ru со слезой умиления разглядывали их зарисовки из семейной жизни, а в некоторых узнавали себя. Признавайтесь, вы ведь тоже так реагировали на первую прививку?
Начало...
После 17 часов бесконечной боли мы сделали это! Мы привели ангелочка в нашу семью!
Это девочка
Ну что же... Всякое случается
Чудо- женщина
Первое купание, оно такое...
Пожалуйста, засыпай уже
Это как выстрел в сердце, а виновата медсестра
Все за одного!
Скажи «сы-ы-ыр»!
Работа для двоих
Мама для всех
Прогулка
Фото на превью jude_devir / instagram, jude_devir / instagram