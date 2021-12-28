Зимой все люди делятся на 10+ типов, и мы нарисовали о них яркие иллюстрации

С наступлением зимы все люди ведут себя по-разному: кто-то, к примеру, в восторге от снежинок, падающих с неба, а кто-то предпочел бы закрыться дома до весны и впасть в спячку. И если немного понаблюдать за окружающими, можно увидеть множество ярких типажей поведения, которые могут запросто лечь в основу комиксов.

Так и возникла сегодняшняя статья. Мы в AdMe.ru передали все наблюдения нашим иллюстраторам, которые зарисовали типы людей, которых можно встретить зимой.

Зимний романтик

Счастливчик, который обожает зиму, холода и снег, но больше всего — домашний уют, пока за окном метет метель. Для него нет ничего приятней, чем после морозной прогулки выпить чашку вкусного какао или забраться в горячую ванну.

Любитель активного отдыха

Этот человек ждал зиму весь год, чтобы поскорее встать на сноуборд, лыжи или коньки. И мороз ему не помеха: он оденется потеплее и побежит покорять вершины. Или хотя бы лепить снеговика во дворе.

Супергерой — человек-Давайте-уже-весной

Полная противоположность любителю зимнего отдыха — человек, которого приводит в ужас сама мысль вылезти из теплой кроватки и отправиться в ледяную темень за окном. Предпочитает без лишней необходимости из дома не выходить и переносить мероприятия на более теплую пору.

Человек, который весь год ждал Нового года

Лишь только на землю упадет первая снежинка, а этот любитель праздников уже достает, пыхтя, с антресолей коробку с игрушками, включает любимый новогодний фильм или песню и создает себе новогоднее настроение.

Новогодний пофигист

Антагонист любителя праздников, этот человек совершенно не понимает, чего все так суетятся с этим Новым годом. Елку можно и 31-го купить, салатик нарезать за 15 минут, а можно и вообще лечь спать после курантов. Подумаешь!

Вечный мерзляк и человек-печка

Знаете эту ситуацию, когда в маршрутке одному вечно дует, а другому жарко? Вот кем эти люди становятся зимой. Морозоустойчивый может всю зиму проходить в штанах с подворотами, а его мерзлявому товарищу холодно даже смотреть на это безобразие.

Худеющая, которой наконец можно расслабиться

Главный повод любить зиму сильнее лета — наконец можно расслабиться. Это летом шорты, купальник, майка, а зимой — уютный пуховик, под которым никто не увидит пару лишних килограммов. Так что можно смело съесть тортик.

Автомобилисты зимой тоже делятся на 2 типа

Зимой у автомобилистов появляется новая проблема — снег. И если одни не сдвинутся с места, пока не очистят каждый сантиметр любимой ласточки, то другие наскоро смахнут снег с лобового стекла и двинутся в путь. Дорогу видно, и ладно.

Как и любительницы ухаживать за собой

Некоторые девушки зимой вообще с облегчением выдыхают. Пора открытой одежды закончилась, можно немного расслабиться: ноги скрыты под колготками и штанами, брови тоже можно не выщипывать — все равно под шапкой не видно. А вот остальным холод не помеха: они продолжат держать себя в форме и не забросят ежедневные бьюти-процедуры, пусть на улице хоть −40.

Мисс «Сползносок»

Все девушки поймут: собираешься зимой на улицу — надеваешь футболку, свитер, колготки и штаны, сверху все это укомплектовываешь огромным пуховиком и... выйдя на улицу, понимаешь, что лямка от бюстгальтера предательски сползла на плечо, а носки в ботинках вообще живут своей жизнью.

Мечтатель

Зимой мечтателю грустно. Он пересматривает фотографии из жарких стран (или уже планирует новое путешествие туда, где потеплее) и с нетерпением ждет, когда же снова наступит лето.

Зимний очкарик

Людям в очках зимой катастрофически не везет. Вы наверняка видели их в общественном транспорте или магазине: эти бедняги с запотевшими стеклами, беспомощно топчущиеся на месте. На улице, впрочем, им тоже не легче: от замерзших очков мерзнет переносица, а одеться, не смахнув их с носа, — так и вообще непосильная задача.

Обычный человек и редкостный счастливчик

Зимой от сухости кожи страдают практически все. Что бы мы ни делали — кремы, пилинги, маски — ноль реакции. Но наряду с нами, простыми людьми, существуют эти бесящие счастливчики, которые лишь умылись водой, и уже сияют. У них не шелушатся щеки и не обветриваются губы. Что за магия — уму непостижимо.