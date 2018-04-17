Женщина создает модную одежду, которую не получится примерить, даже если очень постараться

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Американка Барбара Сигал (Barbara Segal) всю жизнь занимается любимым делом — резьбой по камню. Ее работы — это предметы одежды, которые впору выставлять в витринах модных магазинов. Вот только примерить их не получится: материал не тот. Вместо кожи и шелка мастер использует мрамор, а для отделки мелких деталей — бронзу, сталь и серебро. Результат ее тяжелого труда — летящие платья и модные сумки, глядя на которые и не догадаешься, что смотришь на обработанный камень.

Мы в AdMe.ru пришли в настоящий восторг от мастерства Барбары и делимся с вами подборкой самых поразительных ее работ.

Барбара родилась и выросла в Нью-Йорке. «Помню, как подсматривала за мамой и ее подругами в гардеробной. Они примеряли наряды, а мой взгляд был устремлен на невероятные сочетания тканей, кружев и драгоценных камней», — делится она воспоминаниями.

Повзрослев, Барбара переехала в Европу, где вдохновилась изысканной резьбой на стенах средневековых соборов, и решила учиться камнерезному делу. Когда в начале 1970-х она вернулась в Нью-Йорк, то уже точно знала: из камня можно сделать абсолютно все. Тогда же на волне развития американской поп-культуры она и создала свои первые работы, посвятив их, конечно же, моде.

Сегодня больше всего из предметов гардероба Барбару интересуют сумки: «Мне кажется, они символизируют ситуацию, сложившуюся в современном обществе. Мраморные Hermes и Chanel — мое шутливое посвящение женскому аксессуару. В реальной жизни обе сумки довольно невзрачные и даже скучные с точки зрения дизайна, но при этом остаются очень востребованными, несмотря на заоблачные цены и очереди на покупку. Получается, что для обладателя важна не красота, а провозглашение своей силы, социального статуса и возможности подобных расточительных трат».

А вот в серию детских платьиц Барбара вложила воспоминания о собственном потерянном детстве, которое закончилось слишком рано из-за неожиданной смерти отца.

В свои скульптуры Барбара добавляет архитектурные элементы из разных эпох: то византийскую мозаику, то резьбу в духе Ренессанса. Во время работы она старается показать природный рисунок камня, чтобы зритель мог разглядеть драгоценный материал, на формирование которого ушли миллионы лет. Она считает, что тогда зритель откроет для себя эту историю и не будет смотреть на скульптуру как на бренд.

Барбара утверждает: «Я не пытаюсь своим искусством призвать или, наоборот, отговорить людей от потребления. Я просто создаю исторические параллели, а зритель сам решает, о чем этот арт-объект и что ему делать с этим знанием дальше».

Взгляните на еще несколько работ талантливого скульптора:

А вот и сама Барбара