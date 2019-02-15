Женщина делает кукол, которые помогают детям гордиться своей необычной внешностью

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Примерно 4 года назад Эми Джандрисевиц придумала необычный бизнес под названием «Кукла как я». Эми делает кукол, внешний вид которых повторяет внешность ее маленьких клиентов. Она считает, что эти игрушки несут терапевтический эффект и особенно полезны малышам с родимыми пятнами на лице и другими особенностями, которые делают их отличными от окружающих. Ведь детям нужны куклы, похожие на них самих, а не на идеального манекена.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться с вами некоторыми прекрасными творениями Эми. Нас они впечатлили не меньше, чем детей, для которых она их сделала.

1. Темные пятна делают милыми не только далматинов

2. Небольшие, но яркие детали — именно благодаря им мы уникальны и непохожи на окружающих

3. Посмотрите, сколько радости кукла принесла этой малышке

4. По этой фотографии понятно, что означает фраза «передозировка милотой»

5. Маленький пират и его суровый близнец

6. Такая плюшевая подруга поможет хотя бы ненадолго забыть о проблемах

7. Кукла, возможно, и грустная, но этот мальчик — уже нет

8. Наверное, это удивительно — иметь друга, который выглядит точь-в-точь как ты!

9. Может быть, пора начать выпускать кукол Барби, больше похожих на эту?

10. Каждый ребенок имеет право чувствовать себя особенным

11. Тот момент, когда сестры получили одинаковые подарки на праздник

12. Искренняя улыбка — одна из самых приятных вещей в мире

13. Для этой маленькой девочки повязка на глазу вовсе не является причиной для грусти. И мы с ней согласны

14. Кажется, здесь у нас небольшой фан-клуб мультфильма «В поисках Немо»

15. Теперь всегда есть с кем поиграть в доктора

16. Этим маленьким модникам синие повязки очень даже к лицу

17. Хороший приятель — тот, кто точно не разбудит среди ночи

18. Эту девочку больше всего впечатлило, что у куклы такие же уши, как у нее

19. Прекрасные подарки дарят не только на дни рождения