Японский художник своими рисунками пробуждает эмоции, которые сложно описать словами, но они знакомы каждому

«Невыраженные эмоции никогда не умрут. Они похоронены заживо и позже проявятся более уродливыми способами», — считал Зигмунд Фрейд. Но не в случае с японским художником под ником avogado6: он научился выражать эмоции при помощи рисунков. Про него самого почти никто ничего не знает, несмотря на то что его твиттер читает 1,6 млн пользователей. И понятно почему: работы художника пронизаны таким тонким символизмом, что каждый из нас нашел в них что-то важное для себя.