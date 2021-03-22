AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

Японский художник своими рисунками пробуждает эмоции, которые сложно описать словами, но они знакомы каждому

----
-

«Невыраженные эмоции никогда не умрут. Они похоронены заживо и позже проявятся более уродливыми способами», — считал Зигмунд Фрейд. Но не в случае с японским художником под ником avogado6: он научился выражать эмоции при помощи рисунков. Про него самого почти никто ничего не знает, несмотря на то что его твиттер читает 1,6 млн пользователей. И понятно почему: работы художника пронизаны таким тонким символизмом, что каждый из нас нашел в них что-то важное для себя.

Мы AdMe.ru уверены, что иллюстрации avogado6 помогут вам лучше понять себя, свои чувства и эмоции, о которых не всегда принято говорить вслух.

Незнакомец

Нарядная кукла

Бабушка

Где счастье?

Интересно, смогу ли я повзрослеть?

Область видимости

Взрослый

Невинный

Невзгоды

Известия

Чужие

Лучшее утро

Я сделаю тебя счастливой

Нераспечатанные

Стрессовое разрушение

Клятва

Статус

Вдребезги

Что ты сейчас делаешь?

Проступок

У меня есть лейкопластырь

На связи

Какие работы больше всего созвучны вашему состоянию?

Фото на превью avogado6 / Twitter
----
-
Поделиться этой статьёй