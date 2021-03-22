Японский художник своими рисунками пробуждает эмоции, которые сложно описать словами, но они знакомы каждому
«Невыраженные эмоции никогда не умрут. Они похоронены заживо и позже проявятся более уродливыми способами», — считал Зигмунд Фрейд. Но не в случае с японским художником под ником avogado6: он научился выражать эмоции при помощи рисунков. Про него самого почти никто ничего не знает, несмотря на то что его твиттер читает 1,6 млн пользователей. И понятно почему: работы художника пронизаны таким тонким символизмом, что каждый из нас нашел в них что-то важное для себя.
Мы AdMe.ru уверены, что иллюстрации avogado6 помогут вам лучше понять себя, свои чувства и эмоции, о которых не всегда принято говорить вслух.
Незнакомец
Нарядная кукла
Бабушка
Где счастье?
Интересно, смогу ли я повзрослеть?
Область видимости
Взрослый
Невинный
Невзгоды
Известия
Чужие
Лучшее утро
Я сделаю тебя счастливой
Нераспечатанные
Стрессовое разрушение
Клятва
Статус
Вдребезги
Что ты сейчас делаешь?
Проступок
У меня есть лейкопластырь
На связи
Какие работы больше всего созвучны вашему состоянию?
Фото на превью avogado6 / Twitter
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