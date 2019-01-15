Японский художник создает животных из надувных шаров, и это совсем не те фигуры, что вы привыкли видеть

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наверное, любой захотел бы видеть японского скульптора Масайоши Матсумото (Masayoshi Matsumoto) на своем дне рождения. Еще бы, ведь его невероятные скульптуры животных из надувных шаров выглядят почти как настоящие! На каждую из таких работ Масайоши тратит от 2 до 6 часов работы, и мы понимаем почему.