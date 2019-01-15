Японский художник создает животных из надувных шаров, и это совсем не те фигуры, что вы привыкли видеть
Наверное, любой захотел бы видеть японского скульптора Масайоши Матсумото (Masayoshi Matsumoto) на своем дне рождения. Еще бы, ведь его невероятные скульптуры животных из надувных шаров выглядят почти как настоящие! На каждую из таких работ Масайоши тратит от 2 до 6 часов работы, и мы понимаем почему.
AdMe.ru решил поделиться с читателями самыми интересными творениями скульптора. Наслаждайтесь.
1. Лягушка
2. Змея
3. Кобра
4. Медуза
5. Муха-убийца
6. Паук
7. Скунс
8. Верблюд
9. Феникс
10. Петух
11. Фламинго
12. Страус
13. Сова
14. Ежик
15. Олень
16. Императорский пингвин
17. Кролик
18. Бык
19. Сиаманг
20. Пудель
21. Оса
22. Муха
23. Мышь
А какая работа Масайоши понравилась вам больше всего?