Японский художник рисует забавные сценки, на которых происходит не пойми что. Но только на первый взгляд
Иллюстратор из Японии Кейго рисует забавные сценки. Здесь не сразу разберешь, что происходит, — настолько нестандартно автор видит мир. Но, приглядевшись внимательнее, можно понять смысл, который не лежит на поверхности. Героями таких мини-историй становятся люди, животные и любые окружающие предметы.
AdMe.ru восхищается работами иллюстратора и предлагает вам взглянуть на мир под другим углом — так, как это делает Кейго.
1. Она сказала «да»
2. Затмение
3. Угадай, кто
4. Ушки на макушке
5. Ради искусства
6. «Достаньте все из карманов»
7. Свет моей жизни
8. Помада
9. Почти готов
10. Все, что у меня есть
11. Вечная проблема
12. Применение навыков
13. Проблемы современного Санты
14. Это я готовлю
15. Осторожно: брак!
16. Может, так получится?
17. Настоящие мускулы
18. Чудодейственное средство
19. Неудачное фото
20. Что-то не так
21. В неравных условиях
22. Закат
Какая иллюстрация пришлась вам по вкусу больше остальных? Все ли рисунки оказались понятными для вас?
Фото на превью k5fuwa/instagram, k5fuwa/instagram