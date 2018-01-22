Японский художник рисует забавные сценки, на которых происходит не пойми что. Но только на первый взгляд

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Иллюстратор из Японии Кейго рисует забавные сценки. Здесь не сразу разберешь, что происходит, — настолько нестандартно автор видит мир. Но, приглядевшись внимательнее, можно понять смысл, который не лежит на поверхности. Героями таких мини-историй становятся люди, животные и любые окружающие предметы.

AdMe.ru восхищается работами иллюстратора и предлагает вам взглянуть на мир под другим углом — так, как это делает Кейго.