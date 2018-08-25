Японский художник рисует чувства, которые нельзя описать словами (Новая подборка)
Эмоции — неотъемлемая часть нашей жизни. Мы веселимся и грустим, разочаровываемся и вновь обретаем надежду, переживаем радость встреч и горечь расставаний. Несмотря на то что все эти чувства знакомы каждому из нас, порой их невозможно выразить обычными словами. И тогда на помощь приходят рисунки — такие, как создает avogado6, таинственный японский художник, который не рассказывает о себе ничего — кроме того, что любит химию. Глядя на эти рисунки, понимаешь, что химия тут точно есть: химия между художником и его почитателями.
AdMe.ru уже знакомил вас с творчеством avogado6 и предлагает посмотреть новую подборку работ этого загадочного и бесспорно талантливого мастера.
Метеоритный дождь
Дремать
Жара
После дождя
Тревожность
Оковы
Солнечный удар
Улыбка
Нахлебник
Мягкость
Река
Крик
Упадок
Душа
Виртуальный сон
Прохлада
Черный
Не разжимайте руки
Хикикомори
Неуклюжесть
Магазин счастья
Уроборос
Бунт
Под кожей
Ботанический сад
Возвращение домой
Забвение
Социальная адаптация
Не твой день
Продержаться
Погружение в сон
Работа
А как вы выражаете свои эмоции?
Фото на превью avogado6 / twitter