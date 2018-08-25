Японский художник рисует чувства, которые нельзя описать словами (Новая подборка)

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Эмоции — неотъемлемая часть нашей жизни. Мы веселимся и грустим, разочаровываемся и вновь обретаем надежду, переживаем радость встреч и горечь расставаний. Несмотря на то что все эти чувства знакомы каждому из нас, порой их невозможно выразить обычными словами. И тогда на помощь приходят рисунки — такие, как создает avogado6, таинственный японский художник, который не рассказывает о себе ничего — кроме того, что любит химию. Глядя на эти рисунки, понимаешь, что химия тут точно есть: химия между художником и его почитателями.