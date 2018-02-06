Японский художник рисует чувства, которые хоть раз испытывал каждый, но не мог описать словами
О японском художнике под псевдонимом avogado6 известно немного. В основном то, что он очень любит химию и на его аватарке стоит портрет известного итальянского ученого Авогадро. Но в работах загадочного иллюстратора вы не увидите скучных формул, только яркие картинки, на которых удивительно тонко показаны человеческие чувства. Многие из этих чувств трудно описать словами, и именно поэтому на работы художника стоит посмотреть. Ведь как можно нарисовать то, о чем и рассказать-то никак не получается?
Сегодня AdMe.ru собрал 20 иллюстраций талантливого художника. Смотрим и делимся впечатлениями.
Когда пытаешься сохранить то, чему место в прошлом
延命治療 pic.twitter.com/P7uTDOdaJE— アボガド6 (@avogado6) January 23, 2018
Просто крылья устали нас нести
January 21, 2018
Тишина
January 22, 2018
Порой хочется размазаться маслом по бутерброду
とろける pic.twitter.com/ae74BcRZzc— アボガド6 (@avogado6) January 16, 2018
Устал. Перегорел
お疲れ pic.twitter.com/9e8gULjYbn— アボガド6 (@avogado6) January 9, 2018
Никак не собраться
January 15, 2018
Время не знает пощады
居場所 pic.twitter.com/dqL0X2E6Mx— アボガド6 (@avogado6) January 11, 2018
Со мной все в порядке. В полном!
January 13, 2018
Невыносимая хрупкость
あかぎれ pic.twitter.com/4wp2DbLztj— アボガド6 (@avogado6) December 31, 2017
Когда сели батарейки
December 27, 2017
Ловушка
December 5, 2017
Сердце на замке
人見知り pic.twitter.com/jNT86Kpla4— アボガド6 (@avogado6) December 2, 2017
И снова время
November 29, 2017
Слишком много слов
いっぱいいっぱい pic.twitter.com/HQHJcq7ZWO— アボガド6 (@avogado6) November 23, 2017
Апатия
無気力 pic.twitter.com/B2e4FEkbgT— アボガド6 (@avogado6) November 17, 2017
Я и моя травма
トラウマ pic.twitter.com/HRicFiiiZx— アボガド6 (@avogado6) November 15, 2017
Когда взгляды пересекаются
一期一会 pic.twitter.com/QjgOsmdh0p— アボガド6 (@avogado6) November 8, 2017
Когда чувствуешь, что работа высасывает из тебя жизнь
October 20, 2017
И только в сети ощущаешь себя счастливым и успешным
その眼には何が写る pic.twitter.com/Y9IoO2grCp— アボガド6 (@avogado6) October 16, 2017
Пробел в образовании
知識の穴 pic.twitter.com/sVBRlPU3mi— アボガド6 (@avogado6) October 4, 2017
Бонус: эта картинка выдает в художнике химика. Фильтрация в действии
不幸体質 pic.twitter.com/8G2b5Thzq4— アボガド6 (@avogado6) January 6, 2018
Какая иллюстрация запомнилась вам больше всего? Испытывали ли вы когда-нибудь подобные чувства, которые было сложно описать словами? Нам очень интересно узнать!
Фото на превью avogado6 / twitter.com