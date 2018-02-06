Японский художник рисует чувства, которые хоть раз испытывал каждый, но не мог описать словами

О японском художнике под псевдонимом avogado6 известно немного. В основном то, что он очень любит химию и на его аватарке стоит портрет известного итальянского ученого Авогадро. Но в работах загадочного иллюстратора вы не увидите скучных формул, только яркие картинки, на которых удивительно тонко показаны человеческие чувства. Многие из этих чувств трудно описать словами, и именно поэтому на работы художника стоит посмотреть. Ведь как можно нарисовать то, о чем и рассказать-то никак не получается?

Сегодня AdMe.ru собрал 20 иллюстраций талантливого художника. Смотрим и делимся впечатлениями.

Когда пытаешься сохранить то, чему место в прошлом

Просто крылья устали нас нести

Тишина

Порой хочется размазаться маслом по бутерброду

Устал. Перегорел

Никак не собраться

Время не знает пощады

Со мной все в порядке. В полном!

Невыносимая хрупкость

Когда сели батарейки

Ловушка

Сердце на замке

И снова время

Слишком много слов

Апатия

Я и моя травма

Когда взгляды пересекаются

Когда чувствуешь, что работа высасывает из тебя жизнь

И только в сети ощущаешь себя счастливым и успешным

Пробел в образовании

Бонус: эта картинка выдает в художнике химика. Фильтрация в действии

Какая иллюстрация запомнилась вам больше всего? Испытывали ли вы когда-нибудь подобные чувства, которые было сложно описать словами? Нам очень интересно узнать!

Фото на превью avogado6 / twitter.com

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4 Комментарии
  • 6 февраля 2018
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