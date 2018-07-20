Японская художница рисует темные чувства, о которых все знают, но не говорят вслух (новая подборка)

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Японская художница Mimi N стремительно набирает популярность в социальных сетях. В рамках проекта SUN Project она рисует разрушительные эмоции и чувства, в которых мы стесняемся признаться не только окружающим, но и самим себе.

AdMe.ru уже знакомил вас с творчеством талантливой художницы, которая очень точно передает все тонкости человеческих переживаний, а сегодня предлагает посмотреть на новые работы Mimi N.

1. Каждая сказанная тобой мелочь

2. Иллюзия

3. Утешьте меня

4. Прокрастинация

5. Родственная душа

6. Привыкай к этому

7. Учение

8. Крушение

9. Сравнение

10. Похоть

11. Слезы

12. Сердечные струны

13. Сожаление

14. Зависть

15. Разговариваю сама с собой

16. Изумительно

17. Биполярность

18. Мне нужна твоя помощь

19. Любила, а потом...

20. Беспомощность

21. Хороший ребенок

22. Жертва

23. Я дома

Как вы думаете, Mimi N удалось передать темные чувства во всей полноте?