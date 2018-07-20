Японская художница рисует темные чувства, о которых все знают, но не говорят вслух (новая подборка)
Японская художница Mimi N стремительно набирает популярность в социальных сетях. В рамках проекта SUN Project она рисует разрушительные эмоции и чувства, в которых мы стесняемся признаться не только окружающим, но и самим себе.
AdMe.ru уже знакомил вас с творчеством талантливой художницы, которая очень точно передает все тонкости человеческих переживаний, а сегодня предлагает посмотреть на новые работы Mimi N.
1. Каждая сказанная тобой мелочь
2. Иллюзия
3. Утешьте меня
4. Прокрастинация
5. Родственная душа
6. Привыкай к этому
7. Учение
8. Крушение
9. Сравнение
10. Похоть
11. Слезы
12. Сердечные струны
13. Сожаление
14. Зависть
15. Разговариваю сама с собой
16. Изумительно
17. Биполярность
18. Мне нужна твоя помощь
19. Любила, а потом...
20. Беспомощность
21. Хороший ребенок
22. Жертва
23. Я дома
Как вы думаете, Mimi N удалось передать темные чувства во всей полноте?
Фото на превью futarinokizuna_ / instagram